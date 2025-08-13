Feria, feria y más feria para el puente de agosto en Córdoba

Hasta doce pueblos y una barriada de la capital celebran este esperado puente de agosto, con un ambiente festivo que se completa con actuaciones musicales, especialmente de flamenco, en la ciudad. Estos son los eventos culturales que no te puedes perder este fin de semana en Córdoba.

Verbena de las Peñas

La trigésimo sexta edición de la Verbena de las Peñas de Córdoba es una de las grandes protagonistas del puente. La fiesta comenzó este lunes y se prolongará hasta la noche del sábado.

Cada día, a partir de las 22.00 horas, la plaza del Triunfo acoge un variado programa de actividades, con actuaciones de copla, espectáculos flamencos y coros. Entre los artistas invitados destacan el grupo Al Fresco, el espectáculo Aire Flamenco de Francisco Carmona y las copleras Anabel Seoane y Ana María Ruiz.

Víctor Castro

Flamenco en el Potro

Un enclave tan emblemático como la Posada del Potro se convierte en escenario de lujo para la penúltima actuación del ciclo Al calor del flamenco.

El 17 de agosto, a partir de las 22.00 horas, actuarán la cantaora Gema Mariscal y el guitarrista Juanjo León.

Esta propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba, busca dar visibilidad a los talentos locales. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ferias en la provincia

Como todo buen fin de semana de verano, la provincia se llena de ferias. En esta ocasión, habrá fiestas en:

La más destacada es la Feria del Tránsito, que contará con las actuaciones de Camela (domingo 17, con entrada de pago) y Rafa Sánchez (lunes 18). El recinto lucirá un espectacular alumbrado con más de 744.000 puntos de luz led y una portada de más de 20 metros.

Camela, durante una actuación en Córdoba / Víctor Castro

… Y en Trassierra

También las barriadas de Córdoba viven su particular fiesta. Estos días es el turno de Trassierra con su tradicional Feria de la Avellana, que se celebra del 13 al 17 de agosto.

Programa de la Feria de Trassierra. / CÓRDOBA

Programa destacado:

Jueves 13: Juegos populares (11.00 h) y actuación de Los Pachangueros y DJ Katmusic (23.30 h).

Juegos populares (11.00 h) y actuación de Los Pachangueros y DJ Katmusic (23.30 h). Viernes 14: Rocódromo y torneo de dominó (11.00 h), merienda infantil (18.30 h), y música con Trueno Azul y DJ Katmusic (23.30 h).

Rocódromo y torneo de dominó (11.00 h), merienda infantil (18.30 h), y música con Trueno Azul y DJ Katmusic (23.30 h). Sábado 15: Fiesta de la espuma (13:30 h), ruta ciclista (19.00 h), y cierre con Tabernícolas y DJ Katmusic (23.00 h).

Fiesta de la espuma (13:30 h), ruta ciclista (19.00 h), y cierre con Tabernícolas y DJ Katmusic (23.00 h). Domingo 16: Final de dominó, entrega de trofeos y el clásico perol como colofón.

Perseidas

La lluvia de estrellas de las Lágrimas de San Lorenzo es todo un icono del mes de agosto y un gran plan para las noches de agosto. Aunque el día en el que se pueden observar más meteoros en el cielo ya ha pasado (12 de agosto), Córdoba cuenta con lugares idóneos para observar estas estrellas fugaces, que recorrerán el firmamento hasta el próximo 24 de agosto. En la capital destaca el Parque de la Asomadilla y Los Villares, y en la provincia las reservas Starlight. El mejor momento para verlas es sobre las dos de la madrugada.