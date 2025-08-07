El ocio no se detiene: 'Algarabía', ferias, los 'Conciertos sentidos' de Viana y el baile flamenco mantienen el pulso este 'finde'

Agosto avanza, pero el ocio no se detiene en Córdoba. Lejos del estío con que se suele relacionar a la provincia en verano, la agenda se mantiene bien cubierta y el pulso este fin de semana lo marcan eventos contrastados como 'Algarabía', en Medina Azahara, o el ciclo 'Conciertos Sentidos', en el Palacio de Viana.

Tampoco acaban las ferias en los pueblos. El baile flamenco sigue marcando el ritmo este verano. Y los cines de verano continúan siendo una opción fantástica. Pero, para no perderte nada, apunta estas propuestas.

'Algarabía' en Medina Azahara

La quinta edición de 'Algarabía' en Medina Azahara comenzó este miércoles con el concierto Veneranda Dies Ensemble, que mezcló músicas cristianas, sefardíes y ansalusíes. Pero 'Algarbía' continúa estos días. Hoy, jueves, tendrá lugar el espectáculo Tiento. El legado andalusí en el renacimiento cultural europeo, a cargo de Enrike Solinís.

Este evento volverá a reunir danza, música, poesía y cultura en un escenario único, a la luz de la luna. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita con inscripción previa. Todas las funciones son a las 22.00 horas.

Imagen de una edición anterior. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En la noche de este viernes, Mujeres mediterráneas ofrecerá al público Duende del Maqam, un diálogo melódico de las escalas musicales que comparten nuestras músicas, en diferentes idiomas y dialectos árabes junto al español. Como cierre, el sábado tendrá lugar Darawish, una propuesta musical a través de la cual dialogan las culturas. El proyecto nace del diálogo entre músicos españoles que han vivido en países árabes y artistas de aquellos países afincados en España.

Más flamenco, en el CRV

El Centro de Recepción de Visitantes vuelve a ser escenario estos días del ciclo 'Flamenco en la terraza'. Las entradas, como es habitual, son libres hasta completar aforo. Y el público podrá disfrutar este jueves del baile de Raquel Costi a las 22.00 horas. El viernes, a la misma hora, será el turno de Judit Vargas.

'Conciertos sentidos' en Viana

Si el baile será el protagonista en el Centro de Recepción de Visitantes, la música hará el deleite de los asistentes al Palacio de Viana este fin de semana, porque allí tiene lugar el ciclo Conciertos sentidos, que comienza este viernes.

Las entradas están a 10 euros por concierto y permitirán disfrutar de Habana Sax Madrid, el viernes a las 22.00 horas, y de Sara Sístole, el sábado a la misma hora.

Habana Sax Madrid es un grupo de músicos consagrados en la escena internacional, que, con influencias del jazz, interpretan obras de compositores cubanos. Sara Sístole, por su parte, llega desde Galicia para traer una voz apasionada.

Cartel con los artistas de los conciertos en el Palacio de Viana / CÓRDOBA

Fiesta en los Pueblos de Córdoba

El verano es sinónimo en la provincia de fiestas, ferias y verbenas que animan el estío con su agenda de música, baile, conciertos, buen ambiente, mucha alegría y mejor gastronomía. Este fin de semana, las fiestas se localizan en:

Feria de Montalbán: del 4 al 7 de agosto.

Feria de Villanueva de Córdoba: del 5 al 10 de agosto.

Feria de Espiel: del 7 al 10 de agosto.

Feria de la Virgen del Buen Suceso de Villaralto: del 7 al 10 de agosto.

Feria Real de Fuente Obejuna: del 7 al 10 de agosto.

Feria de San Lorenzo de La Rambla: del 10 al 12 de agosto.

Baile 'Al calor del flamenco'

Y más baile es lo que habrá en la Posada del Potro. A las 22.00 horas, los apasionados del baile flamenco tendrán una cita con Silvia Herrerías y su grupo, que ofrecerá un espectáculo enmarcado en el ciclo 'Al calor del flamenco'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cines de verano

Los cines de verano abren sus puertas en Córdoba con programación en los cines Delicias, Fuenseca y Coliseo de San Andrés.

Cola de espectadores en el cine Fuenseca. / Manuel Murillo

'Flores de Palacio', fotografía en Viana

El Palacio de Viana, que gestiona la Fundación Cajasur en Córdoba, acoge la exposición colectiva denominada 'Flores de Palacio', que organiza la Asociación de Fotógrafas Cordobesas, con la colaboración del propio Palacio de Viana, y que estará abierta al público en el histórico inmueble hasta el próximo 14 de septiembre con la participación de 17 autoras.

Verbena de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas celebra la 36ª edición de su verbena con cante y baile el sábado y el domingo. Ambas citas empiezan a las 22.00 horas en la plaza del Triunfo.

El primer día actuarán el Coro Ritmo y Compás, Rocío García, A nuestro son y la Academia de Baile Paqui Macías. El domingo, será el turno del Coro Ritmo Sureste, de Clemente Mata, de María del Mar Martos y de la Academia de Baile Flamenco López.