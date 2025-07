Manuel Carrasco y Jhayco encienden El Arenal en un finde con los últimos compases del Festival de la Guitarra

Plato fuerte este fin de semana en Córdoba con el concierto de Manuel Carrasco, que llega este sábado al Córdoba Live con su Tour Salvaje, en una de las citas más esperadas de los conciertos de este verano en la capital. El recinto ferial de El Arenal vibrará también con la música de Jhayco el viernes, jornada en la que se pondrá el broche final al Festival de la Guitarra tras once días de música, talleres y exposiciones.

La agenda de ocio se completa con las propuestas de Planneo al Fresco y los recitales de flamenco. Y en el Palacio de Viana, teatro y exposición fotográfica. Estos son los eventos destacados del 11 al 13 de julio.

Manuel Carrasco en Córdoba

Manuel Carrasco vuelve a Córdoba este sábado con su Tour Salvaje 2025, con el que está recorriendo el territorio nacional. El artista onubense es uno de los platos fuertes del cartel Córdoba Live 2025, que ha estrenado espacio de conciertos este año en el recinto ferial de El Arenal.

Carrasco reencontrará este sábado 12 de julio con el público cordobés tras el rotundo éxito de su última visita, el 6 de octubre de 2023, en el que la Plaza de Toros vibró con la actuación del artista en su última gira ‘Corazón y flecha’.

Manuel Murillo

Jhayco en el Córdoba Live

El viernes 11 de julio el recinto ferial de El Arenal bailará al ritmo de Jhayco, alias del cantante, compositor y productor discográfico Jesús Manuel Nieves Cortés, que llega a Córdoba con los ritmos pegajosos y calentorros de sus álbumes, con temas como No me conoce o Cómo se siente.

Adiós al Festival de la Guitarra

Doble cita el viernes para despedir la 44º edición del Festival de la Guitarra. En el Teatro de la Axerquía, power metal alemán de la mano de Blind Guardian, que presentan su último trabajo The God Machine, publicado en 2022, y que refleja tanto la evolución de su sonido como un regreso a sus raíces de metal épico y temáticas intensas, manteniendo su lugar como pioneros y referentes del género.

Y en el Gran Teatro, concierto de Orianthi Panagaris, más conocida como Orianthi, guitarrista australiana de referencia en el panorama actual del Blues y del Rock.

Viana a escena

El ciclo Viana a escena, que lleva más de diez años llenando de contenido teatral las noches de verano, regresa un año más con cinco obras de teatro, una más de lo habitual, del 27 de junio al 25 de julio en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana a las 22.00 horas.

Este viernes 4 de julio se representa ‘Las sin escote, de Vidriera Teatro, dirigida por Mamen Rey. Se trata de una tragicomedia protagonizada por tres mujeres con vidas que se entrelazan y hacen que el destino de una se vea reflejado en el de las otras. El humor también será una pieza clave en esta obra que según Mamen Ruiz, llama a la sororidad y a la esperanza y ofrece "emociones a flor de piel, pasando del dolor a la indignación y la esperanza".

Flamenco en la terraza

Continúa el ciclo de ‘Flamenco en la terraza’ con la actuación en el Centro de Recepción de Visitantes de Marina Heredia. Este viernes, a las 22.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

'Flores de Palacio', fotografía en Viana

El Palacio de Viana, que gestiona la Fundación Cajasur en Córdoba, acogerá desde el próximo sábado 12 de julio la exposición colectiva denominada 'Flores de Palacio', que organiza la Asociación de Fotógrafas Cordobesas, con la colaboración del propio Palacio de Viana, y que estará abierta al público en el histórico inmueble hasta el próximo 14 de septiembre con la participación de 17 autoras.

Cartel exposición 'Flores de Palacio' / CÓRDOBA

Planneo al fresco

Dentro del programa de conciertos ‘Planneo al fresco’, el Quiosco de la Música acoge este viernes el recital de la Banda de Música ‘La Artística’ de Buñol. A las 22.00 horas.

Al calor del flamenco

El Ayuntamiento de Córdoba ha organizado una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, que regresa al Centro Fosforito situado en la Posada del Potro, los sábados de julio y agosto.

Este sábado 12 de julio, recital con Cristina Pedrosa al cante e Isaac Muñoz al toque. A las 22.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Festival de Priego de Córdoba

La localidad de Priego de Córdoba celebra, del 4 al 13 de julio, el 77º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza.

Este viernes, en el recinto ferial, concierto de Siloé, que recala en la localidad cordobesa con Santa Trinidad Tour, en el que el grupo vallisoletano presenta su último trabajo ‘Santa Trinidad’.

El grupo Siloé. / SILOÉ

El sábado, en el Teatro Victoria, turno para el recintal ‘You Must Believe In Strings’. Se trata del nuevo proyecto musical liderado por Lorenzo Tonon y Giuditta Franco, ambos graduados del Conservatorio de Jazz de Castelfranco Veneto en Italia, quienes proponen una unión entre un cuarteto de jazz y un cuarteto de cuerda.

Y el domingo, broche de oro al Festival con el Concierto conmemorativo del 475 aniversario de la Hermandad de la Columna de Priego de Córdoba, en el se interpretará el Réquiem de Mozart. En la iglesia de San Francisco, a cargo de la Orquesta Arsis, con la Coral Alonso Cano de Priego y la Coral Ciudad de Antequera.

Noche Lunática en Almodóvar

Almodóvar del Río celebra este viernes 11 de julio la IX Noche Lunática. La velada comenzará en la Plaza de la Constitución con el musical infantil ‘Blancanieves’ (22.00 horas), seguirá a las 23.30 horas en el Castillo de Almodóvar con on ‘Lorkeando’, una original propuesta de la cordobesa May López en la que nos invita a adentrarnos en el Universo Lorca a través de una performance multidisciplinar única y cautivadora. La noche terminará en la carretera de la Estación (Las Ventas) con el show del monologuista gaditano Toni Rodríguez (1.30 horas).