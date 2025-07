El Festival de la Guitarra y Córdoba Live ponen la sintonía a las noches del finde en Córdoba

La música es la protagonista absoluta de la agenda del fin de semana en Córdoba con los conciertos del Festival de la Guitarra y del Córdoba Live, que acaparan los principales eventos en la capital del 4 al 6 de julio. En cartel, Dani Fernández, Cano, Amaral y Vega como platos fuertes para las calurosas noches de la canícula.

Otras citas destacadas son el concierto en Medina Azahara por los siete años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, el ciclo Viana a Escena y los espectáculos de Flamenco en la Terraza y Café Cantante.

Además, dos propuestas destacadas en la provincia: las Olimpiadas Rurales de Añora y el 77º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, de Priego de Córdoba.

Festival de la Guitarra: Dani Fernández y Vega

La 44º edición del Festival de la Guitarra sigue su curso este fin de semana, tras la inauguración el martes a cargo de la banda escocesa Texas. Para este fin de semana cuatro conciertos, dos de ellos con las entradas agotadas.

El viernes 4 de julio, Dani Fernández, uno de los artistas más destacados del momento, se sube al escenario del Teatro de la Axerquía con el cartel de “no hay entradas” tras vender todos los tickets de un espacio con aforo para 3.500 personas. El sábado 5, es el turno de Danielle Nicole, una de las voces más poderosas del blues moderno, que actúa en el Gran Teatro.

La cantante Vega. / Noemí Elías

Con las entradas también agotadas, la cordobesa Vega presenta en su tierra, en el Gran Teatro, los temas de ‘Ignis’, su nuevo trabajo de estudio, este domingo 6 de julio. Ese mismo día, en el Teatro Góngora, Sinouj & Antonia Jiménez, presentan su propuesta musical basada en tradiciones árabes y mediterráneas.

Entradas a la venta aquí.

Córdoba Live 2025: Cano y Amaral

El Córdoba Live llega a su ecuador este fin de semana en el recinto ferial de El Arenal con dos platos fuertes: Cano y Amaral. El 4 de julio, será Cano, una de las voces que más resuenan en el Spotify de los jóvenes, quien ocupe el escenario, con temas como All eyes on me, Escondido en tu habitación o Historia de un bandolero.

Amaral actúa este sábado en el Córdoba Live 2025. / L.O.

Mientras que Amaral tiene cita con su público en Córdoba el sábado 5 de julio para presentar su último trabajo La Dolce Vita, que sonará por primera vez en Andalucía.

Entradas a la venta aquí.

Concierto Aniversario en Medina Azahara

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra celebrará su VII aniversario como Patrimonio Mundial con un concierto del grupo Thamar Ensemble en el que, con el título Zahara: La noche de los cuatro vientos, realiza una doble puesta en escena. La primera, con el título Rituales y danzas, incluirá un repertorio con arreglos sobre músicas de tradición andalusí, sefardí y árabe; la segunda parte, denominada De la música sefardí a la poesía mística, ofrecerá al espectador música de tradición sefardí y del renacimiento español.

La cita es a las 22.00 horas, con apertura de puertas a las 21.30 horas. Sin reserva previa, la entrada gratuita es por riguroso orden de llegada hasta completar aforo.

Viana a escena

El ciclo Viana a escena, que lleva más de diez años llenando de contenido teatral las noches de verano, regresa un año más con cinco obras de teatro, una más de lo habitual, del 27 de junio al 25 de julio en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana a las 22.00 horas.

Este viernes 4 de julio se representa ‘Venus y Baco’, a cargo de Proyecto Avanti.

Flamenco en la terraza

Continúa el ciclo de ‘Flamenco en la terraza’ con la actuación en el Centro de Recepción de Visitantes de Carmen Pérez ‘Niña Espejo’. Este viernes, a las 22.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Café Cantante

El Café Cantante del Centro Flamenco Fosforito recibe este sábado 5 de julio a la bailaora Erandi González ‘La Canita’, con Miguel del Pino al cante, guitarra de Luis Morillo y palmas de Rafael del Pino ‘Keko’. A las 22.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Festival de Priego de Córdoba

La localidad de Priego de Córdoba celebra, del 4 al 13 de julio, el 77º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza. La cita se inaugura este viernes, a las 22.00 horas, en la parroquia de La Asunción, con el concierto ‘Pasión lírica, dos almas en escena’, a cargo de Ainhoa Arteta y Luis Santana, con dirección de Francisco Serrano-Luque, y la participación de Coral ‘Alonso Cano” de Priego y Coral Ciudad de Antequera Orquesta Ciudad de Priego.

Ainhoa Arteta en concierto en imagen de archivo / ORQUESTA FILARMÓNICA FUNDACIÓN CIUDAD DE REQUENA

Y el sábado 5 de julio, a las 22.00 horas, en el Teatro Victoria, espectáculo de danza ‘Alhama’, una pieza coreográfica que transporta al espectador al corazón de la Reconquista. La obra es una producción de la Compañía de Danza Española y Flamenco EFAD.

Olimpiadas Rurales de Los Pedroches

Añora celebrará del 4 al 6 de julio próximo sus ya tradicionales Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, que este año alcanzan la decimosexta edición. La localidad acogerá unas jornadas de convivencia con las que se pretende poner en valor las distintas modalidades de juegos tradicionales. Un punto de encuentro con el que se busca la práctica deportiva y que se garantice su transmisión a las nuevas generaciones.