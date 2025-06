Los conciertos de Omar Montes y Juan Magán, protagonistas del fin de semana en Córdoba

Los Califas Fest y el Córdoba Live 2025 toman la agenda de ocio de Córdoba este fin de semana con los conciertos de Omar Montes y Juan Magán, que rivalizarán por ver quién congrega a más seguidores en unos recitales que coinciden en fecha y hora, pero en puntos equidistantes de la capital. El primero, en la Plaza de Toros, el segundo, estrenando el nuevo espacio de conciertos veraniegos en el recinto ferial de El Arenal.

La presencia de estas dos primeras figuras del panorama musical nacional eclipsa en parte una propuesta de ocio que también cuenta con música clásica, flamenco, recitales de las academias de baile y espectáculo infantil de Cantajuego. Además, en la provincia, Cabra y Baena celebran sus Shopping Nights, y en Puente Genil arranca el Rock and River Blues Festival.

Omar Montes

Segunda cita con Los Califas Fest este sábado en la Plaza de Toros con Omar Montes y su ‘Quejíos de un Maleante Tour’. El cantante, uno de los intérpretes de música urbana que más seguidores acumula, se subirá al escenario de Los Califas a las 22.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Juan Magán

El recinto ferial de El Arenal se estrena como escenario de megaconciertos con el DJ Juan Magán y su electro latino, que es el encargado de abrir el cartel del Córdoba Live 2025. Junto a él, como teloneros Iván MG, Julia Centeno y Javi Rodríguez. La cita es a las 22.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Cantajuego

El Córdoba Live también ofrece este fin de semana una cita para toda la familia con Cantajuego. Con sus grandes éxitos característicos, coreografías divertidas y un ambiente lleno de energía, los espectadores se verán envueltos en un mar de música y risas, mientras participan activamente en cada número. No faltarán clásicos como "El chuchuwá", "Cosquillas", "Soy una taza", y muchos más, que han hecho cantar y moverse a generaciones enteras. El domingo 15 de junio, a las 21.30 horas, en El Arenal. Entradas aquí.

Primavera en las iglesias fernandinas

El Cabildo Catedral de Córdoba vuelve a la escena cultural cordobesa para llevar a cabo, tras el éxito de las pasadas ediciones, un nuevo ciclo de conciertos de primavera en las iglesias fernandinas a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba.

Este viernes concierto en la iglesia de San Francisco. A las 21.15 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Tariq Harb en la Fundación Gala

Este viernes, a las 20.00 horas, concierto del guitarrista Tariq Harb en la Fundación Gala. De ascendencia jordana-canadiense y palestina, la trayectoria de Harb, desde su carrera en finanzas hasta el escenario mundial de la guitarra clásica, es testimonio de su inquebrantable pasión y determinación.

Conciertos Sentidos

Andrés Suárez protagoniza una nueva cita del ciclo Conciertos Sentidos en el Palacio de Viana. La cita es este viernes, a las 22.00 horas, y las entradas están agotadas.

Café cantante

El Café Cantante del Centro Flamenco Fosforito recibe este sábado a la bailaora Inma Carmona, con Miguel del Pino al cante, Luis Morillo a la guitarra, las palmas de Rafael del Pino (Keko) y flauta de Francisco Carmona. Con entrada libre hasta completar aforo.

Recitales de danza

Los escenarios del Teatro Góngora y el Gran Teatro se llenan este fin de semana de danza con los recitales de fin de curso de las academias de baile de la capital.

En el Teatro Góngora, este viernes, el espectáculo ‘El hechizo de Bruno’, Gala final de curso Centro de danza Feel Like Dance. La cita es a las 19.00 horas y las entradas están agotadas.

En el Gran Teatro, el sábado, Festival de Fin de Curso de la Academia de Danza Cristina López. Y el domingo, recital de fin de curso del Ballet Clásico Maruja Caracuel.

Hoy bailo por ti, festival benéfico

La academia de María José Soldado cierra el curso académico con su tradicional festival benéfico ‘Hoy bailo por ti’, que este año ayudará a la organización Tierra de Hombres, y cuenta con Carmen Rey como artista invitada. La cita es el domingo, a las 19.00 horas, en el Teatro Góngora. Entradas a la venta aquí. .

Shopping Night en la provincia

Las localidades de Baena y Cabra celebran este fin de semana sus Shopping Night con descuentos en los comercios y actividades de ocio. En Cabra, la actividad 'Noches y compras' se celebra este viernes, desde las 18.00 horas hasta medianoche.

Mientras que en Baena, también el viernes, se celebra una nueva edición de la esperada “Noche Abierta del Comercio”, bajo el lema “redescubre tu ciudad, apoya lo nuestro”.

Pasacalles del Rock and River Blues Festival

En el marco del Rock and River Blues Festival, que se celebra en Puente Genil los próximos 20 y 21 de junio, la localidad calienta motores este viernes, a las 21.00 horas, con un pasacalles musical a cargo de la banda Lojo and the Mojos. El grupo ofrecerá una actuación desde una plataforma móvil que recorrerá las calles del municipio realizando hasta 12 paradas, llevando la música directamente a los vecinos y visitantes. El itinerario culminará en la carretera de La Rambla, coincidiendo con la celebración de la Shopping Night que organiza la Asociación de Comercio, lo que permitirá disfrutar de música en vivo mientras los comercios permanecen abiertos hasta la noche.