'Candlelight' vuelve a Córdoba: estas son las fechas de los conciertos a la luz de la velas

Coldplay, Imagine Dragons y Queen, en clave de música clásica y a la luz de las velas en un enclave único. Esta es la propuesta del ciclo de conciertos 'Candlelight', que vuelve a Córdobaesta primavera con nueve actuaciones programadas en abril y mayo en el Hotel Hospes Palacio del Bailío.

Tras el éxito de ediciones pasadas, para esta ocasión el programa también incluye tributos a Abba, The Beatles, el habitual homenaje a Hans Zimmer y una sesión dedicada a 'Bandas sonoras mágicas'. Todos ellos interpretados por el cuarteto Qurtuba Quartet. Estos son los detalles de la programación.

Nueve conciertos 'Candlelight' por la temporada de primavera en Córdoba / CANDLELIGHT

Coldplay vs. Imagine Dragons

El domingo 6 y sábado 12 de abril. El cuarteto de cuerdas Qurtuba Quartet interpretará los siguientes temas: Clocks - Coldplay, Something Just Like This - Coldplay, Radioactive - Imagine Dragons, Adventure of a Lifetime - Coldplay, Fix You - Coldplay, Natural - Imagine Dragons, Next to Me - Imagine Dragons, The Scientist - Coldplay, Follow You - Imagine Dragons, Bad Liar - Imagine Dragons, Believer - Imagine Dragons, A Sky Full of Stars - Coldplay y Viva la Vida - Coldplay.

Tributo a The Beatles

El domingo 6 de abril y domingo 18 de mayo, a las 21.00 horas y 22.00 horas, respectivamente. Qurtuba Quartet interpretará los siguientes temas: Here Comes The Sun, I Want to Hold Your Hand, Help!, Michelle, Penny Lane, Come Together, We Can Work It Out, While My Guitar Gently Weeps, Lady Madonna, Blackbird, Here, There, and Everywhere; Eleanor Rigby, Lucy in the Sky with Diamonds, Yesterday, With a Little Help from my Friends y Hey Jude.

Bandas sonoras mágicas

El sábado 12 de abril, a las 21.00 horas. A cargo de Qurtuba Quartet, interpretarán los siguientes temas: UP - Married Life, Toy Story - Hay un Amigo en mí, Frozen - Let it go, Pocahontas - Colores en el Viento, Mulan - Reflejo, Mary Poppins: Supercalifragilísticoespialidoso, Mary Poppins: Migajas de Pan, La Cenicienta - Soñar es Desear La Dicha, La Bella y La Bestia - ¡Qué Festín!, La Sirenita - Bésala, La Sirenita - Bajo el Mar, El Rey León- This Land, El Rey León- Can you feel the love tonight?, Willy Wonka - Pure Imagination, The Avengers Theme, The Mandalorian y Piratas del Caribe.

Tributo a Hans Zimmer

El jueves 17 de abril, a las 21.00 horas, y domingo 18 de mayo, a las 20.00 horas. El cuarteto Qurtuba Quartet interpretará clásicos de la historia del cine firmados por el compositor que incluyen las partituras de El Rey León, Dune, Dunkerque o Gladiator.

Queen vs. ABBA

El domingo 27 de abril, a las 19.00 horas. Qurtuba Quartet interpreta el siguiente repertorio: Dancing Queen, SOS, Money, Money, Money, Money; Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Waterloo, Super Trouper, Mamma Mia, Don't Stop Me Now, We Will Rock You y We Are the Champions.

Tributo a Coldplay

El domingo 11 de mayo, a las 20.00 horas. Qurtuba Quartet interpreta Clocks, Shiver, Speed of Sound, Trouble, Fix You, Paradise, Something Just Like This, Yellow, My Universe, The Scientist y Sky Full of Stars.

Tributo a Queen

El domingo 11 de mayo, a las 22.00 horas. Qurtuba Quartet interpreta Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Love of My Life, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, We Are the Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bycicle Race y Under Pressure.

