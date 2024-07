Verano en el Aquasierra: un plan divertido, refrescante y para disfrutar en compañía

Volvieron los chapuzones, las carreras por los toboganes y las prisas por llegar a la atracción lo antes posible, en definitiva, volvió una de las imágenes más típicas del verano cordobés, casi como los termómetros a 50 grados, las verbenas de pueblos o los helados derritiéndose a toda velocidad: regresó el Aquasierra. Y es que, si bien es cierto que abrió sus puertas el pasado 19 de junio, este es el primer fin de semana de julio con verdadero calor y temperaturas que rondan los 40 grados en Córdoba capital, "hace mucho calor, pero se soporta y merece mucho la pena", dice Francisco, uno de los centenares de visitantes que han llenado este sábado el recinto situado en Villafranca.

El parque acuático ha abierto sus puertas, como todos los días, a las 11.30 horas y desde un primer momento centenares de jóvenes y algunos que no lo son tanto han comenzado a poblar las atracciones y tirarse por unos toboganes que han sido pintados y revisados antes de arrancar la temporada para que todo fuera a la perfección.

"Las primeras horas son una auténtica locura, luego se lleva mejor", comenta una de las trabajadoras de alquiler de donuts hinchables mientras atiende a toda velocidad a los chicos que se agolpan junto al puesto. Nada más abrir, el trabajo se ha dividido y mientras los chicos cogían los inflables necesarios para la jornada, los padres comenzaban a coger sitio y desplegar las mesas y neveras sobre el césped, "la clave es tener sombra y una posición desde donde controlar a las niñas", recuerdan Maribel y Javier que vienen desde Alcalá la Real (Jaén). "Llegamos los primeros y nos quedamos hasta que nos echen, vinimos aquí hace dos años y nos encantó, está todo muy a mano, no hay que andar mucho para ir de un punto a otro y las chicas no paran", confiesa la madre. No obstante, el padre opina que "hacen falta más zonas de sombra, a veces, se hacen escasas".

La diversión, mejor entre amigos

Para los amigos con hijos también es una gran oportunidad para pasar un buen día, "lo agradecen ellos primero porque disfrutan mucho y no paran, y por la noche nosotros hacemos lo propio porque llegan reventados y podemos estar más tranquilos en casa", señalan entre risas Paco y Carlos. Son amigos "de toda la vida" y suelen hacer este plan "por lo menos una vez durante el verano desde el covid, es casi ya una tradición que nos encanta". No pueden faltar las neveras con cerveza, tinto y refrescos, además de los tuppers de tortilla o pechuga de pollo empanada y por supuesto los bocadillos "que a la hora de la verdad vuelan", aseguran ambos entre risas mientras abren la primera lata de la jornada.

Aquasierra cuenta con doce propuestas para todos los públicos: Black Hole (agujero negro), Lengua del dragón, Kamikaze, Río Bravo Grande, Río Bravo Chico, Río Aventura, Pistas blandas, Caracol grande, Caracol chico, piscina del lago, piscina infantil y zona de chapoteo. Además de zona VIP, tiendas, merenderos y restaurantes. Entre todos ellos, los que más éxito tienen son aquellos que se disfrutan con flotadores de dos personas, como Río Aventura, la Lengua del dragón o en su defecto las Pistas blandas, en las que cada uno se tira desde un tobogán diferente y compiten por ver quién llega primero, "es lo mejor, antes de tirarte apuestas quién gana y cuando acabas lo comentas y te ríes mucho", apunta Laura, que ha venido con tres amigas más desde Montilla.

Hay quienes prefieren las atracciones más desafiantes, como Jesús, que junto a Jorge, Mario y Bernabéu están de acuerdo en señalar que el Kamikaze, un tobogán donde se alcanzan hasta los 50 km/h, es el más emocionante.

Otro grupo de jóvenes, en este caso villafranqueños, cuentan que van "por lo menos dos veces al año, al principio y al final del verano" aunque lamentan que "no viene casi nadie del pueblo, hay demasiada gente y prefieren irse a la playa o a otro lado". No obstante, ellos se mantienen fieles al Aquasierra y tantos años acudiendo les ha permitido diseñar una estrategia con la que aprovechar al máximo el día: "Vienes, te tiras a primera hora por todos los toboganes, cuando se llena de gente nos ponemos a jugar a las cartas y a charlar y, a la hora que todo el mundo está comiendo, volvemos a tirarnos", revela Carlos, uno de los chicos. Y es que admiten que la falta de atracciones nuevas, así como las "largas colas" son unos de los principales puntos a mejorar del parque. "Todos entendemos que hay que esperar, pero muchas veces hay demasiada gente y estás más tiempo esperando que otra cosa", admite en la misma línea Isabel, mientras espera su turno en Caracol Grande.

Los pequeños, los que más disfrutan

El sube y baja de niños y padres tras ellos es una constante, "ellos van rápido a ponerse a la cola y a mí me toca cargar con el flotador", cuenta entre risas Ismael. Él ha venido con su familia, suegros incluidos, desde Andújar (Jaén) y no tiene dudas, "la vuelta comentando esa anécdota en tal tobogán o hablando de ese nuevo amigo que han conocido... no podemos permitirnos una semana en la playa, por lo que días como estos merecen 100% la pena".

Otro grupo de padres, en este caso de Santaella y aún empapados por el último chapuzón coinciden en destacar "lo bien que se lo pasan los chicos", aunque también para ellos "es un día diferente y divertido".

La seguridad también es una pata importante de Aquasierra y, con socorristas distribuidos por todas las piscinas y atracciones se encargan de estar atentos y de "evitar accidentes y, en caso de que se produzcan actuar rápido", dice uno de ellos. También asume que los fines de semana "son duros", pero al mismo tiempo "te sientes realizado al ver las sonrisas de pequeños y mayores, eso recompensa mucho".

Cada día, hasta el 31 de agosto, el parque acuático de Córdoba seguirá abriendo sus puertas hasta las 20 horas erigiéndose como una alternativa divertida, emocionante y refrescante con la que escapar del calor y pasar una jornada en familia o amigos a pocos kilómetros de la capital.