En esta ocasión, la revista Viajar te da la bienvenida al corazón del sudeste asiático en otro de sus viajes emblemáticos, esta vez a Malasia y Singapur. Una ruta del 30 de junio al 11 de julio organizada por Viajes Azul Marino, donde la modernidad se combina a la perfección con la tradición y los paisajes exuberantes se mezclan con las maravillas urbanas. Un crisol de religiones y culturas, desde el budismo hasta el catolicismo, desde los holandeses hasta los chinos y británicos.

En esta aventura, los expedicionarios contarán con la compañía de Elena Ortega. Especializada en los campos del turismo y el periodismo, Elena es una apasionada de Asia y su cultura, pasión que aumentó desde que una oportunidad laboral la llevó a vivir mil aventuras en el continente.

En Singapur, los viajeros podrán conocer sus mercadillos callejeros, su distrito financiero y subir a sus terrazas más exclusivas para conseguir unas auténticas vistas desde skyline de Marina Bay. Darán un paseo por el río y cenarán en el Jumbo Crab, todo un referente en la ciudad en el que degustar su exquisito chili crab. Además de sus edificios históricos, no pueden abandonar la ciudad sin presenciar los espectaculares juegos de luces Gardens by the Bay, una impresionante flora y fauna junto al futurista Supertree Observatory. Todo un símbolo de Singapur que pondrá el broche de oro a la visita de esta increíble ciudad.

Ya en el estado insular de Penang, otro de los destinos de esta expedición, será imprescindible pasear en rickshaw (vehículo típico tradicional) por su capital multicultural George town; declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, visitarán la Mansión Pinang Perankan, un museo dedicado a preservar la cultura de los Peranakans, y la mansión Cheong Fatt Sze.

Otra gran experiencia será visitar el parque natural de Belum-Temenggor, una de las reservas forestales vírgenes más grandes de Malasia que cuenta con la presencia de grandes mamíferos, como elefantes, rinocerontes, tapires y tigres. También, se adentrarán en las antiguas selvas tropicales de Taman Negara para disfrutar de un recorrido hacia Bukit Merah, la única isla para la protección del orangután en toda la península de Malasia, y visitarán las ondulantes y verdes Cameron Highlands y sus numerosas plantaciones de té. Resultará interesante participar en la recolección de hojas y preparación de la infusión.

Cada día será más increíble que el anterior debido a los grandes contrastes. Ya en la capital malaya de Kuala Lumpur cuya metrópoli atesora increíbles puntos de interés, se visitarán el puente aéreo de las deslumbrantes Petronas Twin Towers, el Museo de Artes Islámicas (el más grande de su tipo en el sudeste asiático), y el Central Market. Por último, no podremos finalizar este viaje sin antes navegar por el río Malaca para visitar la Iglesia de San Pablo, el Palacio del Sultanato, su Ayuntamiento y sus encantadoras calles del casco antiguo.

Una aventura irrepetible

Malasia y Singapur se convierte en un nuevo destino de las míticas expediciones que, desde hace años, organiza la revista Viajar para vivir una aventura única junto a la compañía de expertos historiadores, arqueólogos, periodistas de viajes… que comparten sus conocimientos, su experiencia del destino y el entusiasmo por explorar el mundo.

Myanmar, Patagonia chilena o La Antártida… son algunos de los destinos que podrán descubrir también los viajeros ávidos de aventuras en otras expediciones previstas por la revista Viajar para este año. Experiencias, todas ellas, que permiten la máxima interacción con la cultura local, su gastronomía, su historia y sus tradiciones.

Para participar, podrás encontrar toda la información sobre los vuelos, los alojamientos, el precio, el itinerario y el programa completo del viaje en la web: www.club-viajar.es/expediciones. También puedes contactar a través del correo electrónico: expedicionviajar@clubmarcopolo.es y en el teléfono 900 909 698.