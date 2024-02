El Carnaval de Córdoba suma y sigue este fin de semana con dos de las grandes citas de la fiesta de Don Carnal: el pregón y la fiesta infantil en la Plaza de la Corredera. Será este un fin de semana de mucho teatro en Córdoba, con Carmelo Gómez en el Gran Teatro y la 17º Muestra de Teatro Aficionado en el Teatro Avanti.

En el plano musical, el plato fuerte de la agenda de cultura y ocio es el concierto de Quique González en la Sala Impala este viernes 9 de febrero. Y si lo que quieres es humor, la cómica Martita de Graná actúa en el Palacio de Congresos.

Estos son los principales eventos de este fin de semana en la capital.

Carnaval de Córdoba

Continúa la programación del Carnaval de Córdoba con dos de los eventos destacados del programa: el pregón del Carnaval y la fiesta infantil.

El sábado 10 de febrero, a las 19.30 horas, en el Gran Teatro, tendrá lugar el pregón oficial del Carnaval de Córdoba 2024 a cargo de Ángeles Mellado, directora del Canal Local de PTV Córdoba. Y tras el pregón, a las 22.00 horas, habrá pasacalles y fiesta en la plaza de las Tendillas.

Y el domingo 11 de febrero, a las 12.00 horas, se celebrará la fiesta infantil del Carnaval de Córdoba en la plaza de la Corredera. A la misma hora, tendrá lugar la cabalgata en el entorno del Puente Romano y la Mezquita-Catedral.

Quique González, en la Sala Impala

Es una de las citas de la semana. El cantante Quique González llega a Córdoba con el disco Me mata si me necesitas como protagonista. El cantante madrileño se sube al escenario de la Sala Impala, este viernes 9 de febrero, junto a sus inseparables Edu Olmedo, Jacob, Toni Brunet y Raúl Bernal. González está recorriendo la geografía española con una gira en la que celebra sus 25 años de carrera, dejando atrás un reguero de salas abarrotadas. Aún hay entradas disponibles.

17º Muestra de Teatro Aficionado

La 17ª Muestra de Teatro Aficionado vuelve al escenario del Teatro Avanti con una decena de obras. Las representaciones serán del 2 de febrero al 16 de marzo y estarán destinadas al público adulto.

El sábado 10 se podrá disfrutar de Effeta, a cargo de Loyola Teatro. A las 20.30 horas.

Ciclo de Música Antigua

Este fin de semana comienza el XXVI Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas, con una doble sesión. El viernes 9, ‘Cantar alla viola’, y el sábado 10, ‘Aquel trovar: ondas do mar do Vigo’. En la Sala Orive, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Carmelo Gómez, en el Gran Teatro

El viernes 9, el Gran Teatro pone en escena ‘La Guerra de nuestros antepasados’, adaptación de la novela de Miguel Delibes a cargo de Eduardo Galán, dirección de Claudio Tolcachir, y con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso como protagonistas. A las 20.00 horas.

Exposición ‘Círculo Contemporáneo’

El viernes 9 se inaugura en el Círculo de la Amistad la exposición colectiva de artes plásticas ‘Círculo Contemporáneo’, con la participación de 41 artistas. La inauguración tendrá lugar a las 18.30 horas, y la muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 13.30 horas.

Humor con ‘¡Martita Sea!’

Nueva gira de la cómica Martita de Graná, que recala en el Palacio de Congresos de Córdoba con ‘¡Martita Sea!’. Un nuevo show donde la artista te mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal y reivindicando temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental. El sábado 10, a las 18.00 horas.

‘El verdugo’, en Teatro Góngora

Cita en el Teatro Góngora el sábado 10, a las 20.00 horas. La Compañía malagueña El Espejo Negro rinde homenaje a Luis García Berlanga y a su mítica obra, El Verdugo. Ángel Calvente realiza una impecable adaptación teatral para el teatro de marionetas que refuerza el carácter crítico de la obra, y de la España que Berlanga retrató en esta magnífica comedia negra.

Ginebras, en la Sala Impala

La siguiente cita con la música en la Sala Impala será el sábado 10, con Ginebras, un soplo de aire fresco en el panorama musical español compuesto por cuatro mujeres: Magüi en la guitarra rítmica y voz principal, Sandra en la guitarra solista y segundas voces, Raquel en el bajo y Juls en la batería. Esta banda, con letras llenas de humor y autenticidad, ofrece un sonido único y original que se sitúa entre el pop y el indie.

Marina García, en el Teatro El Brillante

El sábado 10, concierto para los amantes del flamenco, en el Teatro El Brillante. La cantante jerezana Marina García recala en la capital con su gira 10º aniversario.

Gala contra el cáncer infantil, en Avanti

Gala solidaria este domingo 11 de febrero, a las 18.00 horas, en Teatro Avanti, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El evento contará con la presencia de los Médicos de la Risa del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba con un espectáculo de magia, el circo y mucha alegría, con el objetivo de concienciar y dar visibilidad al trabajo de investigación en oncología pediátrica que lleva a cabo el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), en el Hospital Universitario Reina Sofía.

Salas de conciertos

Sala Long Rock

Doble cita con la música en Long Rock con ‘Top Secret’ (viernes 9, a las 23.00 horas) y ‘Maikel & Los Enganches’ (sábado 10, a las 23.00 horas).

Sala Hangar

Tarde de versiones este sábado 10 con ‘Autorever’ (17.00 horas) y Versión 2.0 (20.00h).

Sala M100

Noche de disco el sábado 10 con ‘The Spanish Bee Gees’ (21.30 horas).