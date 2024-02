Los conciertos son cada semana una de las citas fijas e imprescindibles de la agenda de cultura y ocio de Córdoba, copando muchos de los eventos a tener en cuenta de cara al finde.

Esta semana, el plato fuerte es el concierto de Quique González, el viernes 9, en la Sala Impala, que también acoge el sábado la actuación de ‘Ginebras’. La agenda musical también incluye concierto de abono de la Orquesta de Córdoba y las sesiones de versiones en las salas de la capital.

Aquí tienes las principales citas con la música del 5 al 11 de febrero.

Orquesta de Córdoba

El jueves 8, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro, concierto de abono de la Orquesta de Córdoba con ‘Fiesta viva y ruidosa’. Un cartel de oberturas, sinfonías y danzas a la moda de la Europa del XVIII. De la mano de Aarón Zapico, uno de los máximos valedores de la recuperación historicista, visitamos música que refleja las pasiones del teatro y la vorágine de los corrales.

Quique González, en la Sala Impala

Es una de las citas de la semana. El cantante Quique González llega a Córdoba con el disco Me mata si me necesitas como protagonista. El cantante madrileño se sube al escenario de la Sala Impala, este viernes 9 de febrero, junto a sus inseparables Edu Olmedo, Jacob, Toni Brunet y Raúl Bernal. González está recorriendo la geografía española con una gira en la que celebra sus 25 años de carrera, dejando atrás un reguero de salas abarrotadas. Aún hay entradas disponibles.

Ciclo de Música Antigua

Este fin de semana comienza el XXVI Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas, con una doble sesión. El viernes 9, ‘Cantar alla viola’, y el sábado 10, ‘Aquel trovar: ondas do mar do Vigo’. En la Sala Orive, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Ambigú de la Axerquía

El viernes 9, a las 21.30 horas, en el escenario del Ambigú de la Axerquía, actuación de ‘Volpina Marchica’ y Johnny Monkey DJ.

Ginebras, en la Sala Impala

La siguiente cita con la música en la Sala Impala será el sábado 10, con Ginebras, un soplo de aire fresco en el panorama musical español compuesto por cuatro mujeres: Magüi en la guitarra rítmica y voz principal, Sandra en la guitarra solista y segundas voces, Raquel en el bajo y Juls en la batería. Esta banda, con letras llenas de humor y autenticidad, ofrece un sonido único y original que se sitúa entre el pop y el indie.

Marina García, en el Teatro El Brillante

El sábado 10, concierto para los amantes del flamenco, en el Teatro El Brillante. La cantante jerezana Marina García recala en la capital con su gira 10º aniversario.

Sala Long Rock

Doble cita con la música en Long Rock con ‘Top Secret’ (viernes 9, a las 23.00 horas) y ‘Maikel & Los Enganches’ (sábado 10, a las 23.00 horas).

Sala Hangar

Tarde de versiones este sábado 10 con ‘Autorever’ (17.00 horas) y Versión 2.0 (20.00h).

Sala M100

Noche de disco el sábado 10 con ‘The Spanish Bee Gees’ (21.30 horas).