Poco a poco se va poniendo en valor la belleza patrimonial de la provincia. Y es que, Córdoba cuenta con auténticos tesoros tanto en su capital... como fuera de ella. Tras la inclusión de pueblos como Zuheros o Almodóvar del Río como entre los más bonitos de España, la oferta es amplísima y los lugares que conocer casi que inabarcables. Entre ellos, se encuentra Cabra y ahora, una de las cuentas de referencia en el mundillo de recomendaciones de viajes por España en Instagram, lo ha resaltado.

Un lugar "mágico"

Y es que, la cuenta de Two Are Here, que publica tips de viajes o recomendaciones de lugares o municipios más desconocidos para el público, ha puesto sus ojos en la Subbética cordobesa. Presentes tanto en Instagram como en TikTok, en la primera de estas redes superan los 127.000 seguidores, han resumido la esencia del municipio en apenas 13 segundos.

El vídeo, que supera las 149.000 visitas en Instagram, lo destaca como un pueblo mágico, el cual es uno de los más antiguos de la comarca, poniendo en valor especialmente sus callejuelas, el castillo del siglo IX, su oferta gastronómica y, por supuesto, el emplazamiento tan especial en el que se sitúa, en pleno Geoparque de las Sierras Subbéticas. La narración va acompañada de planos que resaltan la belleza del municipio, ya que se pueden ver a los 'influencers' paseando por el barrio del Cerro, visitando la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o recorriendo el Castillo palacio de los Condes de Cabra.

Cabe señalar que, en la descripción del vídeo, se aporta aún más contenido para incentivar la visita a la localidad, al recordar que forma parte de la Asociación de Pueblos Mágicos de España, su historia que se remonta a los tiempos del Paleolítico y su legado tan variado, que mezcla visigodos con romanos y por supuesto árabes. Además de por supuesto contar con auténticas joyas del Barroco en Andalucía, presentes entre sus calles, plazas y casas.

La publicación cuenta con varias decenas de comentarios y, entre los más votados, se encuentran aquellos en los que los usuarios muestran sus ganas de conocer el municipio y o señalando que lo desconocían y que ahora querían ir a verlo.