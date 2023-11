La proximidad de la Navidad ya se nota en el ambiente. Con permiso de las ofertas del Black Friday, los escaparates de los comercios empiezan estos días a vestir sus mejores galas de cara a la temporada navideña, la de más consumo de todo el año, y desde hace semanas los técnicos se afanan en ultimar el montaje del alumbrado navideño y otros elementos decorativos que adornarán las calles de Córdoba las próximas semanas para contribuir a imbuir el espíritu de las fiestas.

Y es que si hay algo que anuncie que la Navidad ya está aquí son las luces navideñas iluminando las calles de la ciudad, a las que se suma el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, que con solo cuatro ediciones se ha convertido en un clásico de la Navidad cordobesa.

Para que no te pierdas detalle de las luces de Navidad de este año, te contamos todos los detalles del alumbrado.

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Córdoba?

La capital mantiene el calendario de otros años y, a diferencia de otras ciudades, ha decidido no adelantar el encendido oficial, que tendrá lugar el viernes 1 de diciembre de 2023. De este modo, se conserva la tradición de inaugurar el alumbrado en torno al Puente de la Constitución, que marca el inicio oficial de la campaña navideña.

1,6 millones de puntos de luz

En total, las calles de la ciudad, con gran afluencia de público, sobre todo en el centro, estarán iluminadas por 1.562.467 puntos de luz con tecnología led de bajo consumo, instalados, un año más, por la empresa pontanesa Iluminaciones Ximénez. La mayoría de estos puntos de luz conforman el arco del espectáculo de Cruz Conde, pero también habrá 375 arcos con 79 motivos distintos.

A esta iluminación hay que sumarle también nueve letreros, 161 árboles que se decorarán para las fiestas y el abeto de 16 metros que se instala en Llanos del Pretorio. Las novedades vendrán, básicamente, en el diseño y motivos que lleve esa decoración, que mezclará imágenes netamente navideñas con otras infantiles. Esas novedades se podrán ver en los arcos y motivos de las calles Concepción y Gondomar (evocación de la Navidad y diseño infantil) y en la plaza de la Corredera y ronda de los Tejares (elementos dorados y cálidos).

Así será el espectáculo de luz y sonido

Uno de los mayores atractivos del alumbrado navideño de Córdoba en las últimas temporadas es el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, inaugurado por primera vez en 2019 y que ha sido protagonista en tres ocasiones (en 2020 se suspendió por la pandemia). Este año se espera repetir éxito de público con un espectáculo que traerá novedades, sobre todo en la música que acompañará al baile de luz.

El medio arco de la céntrica calle de Córdoba tendrá este año 348 metros de longitud y contará con más de 743.000 puntos de luz. Lo que no se sabe, porque todavía no se ha adelantado, será la música que suene en los distintos pases. Todos los años suenan canciones navideñas y villancicos tradicionales, con especial relevancia de la que es, quizá, la canción más famosa de estas fechas: el All I want for Christmas de Mariah Carey. Para descubrir si volverá a sonar este año, habrá que esperar.

Horario del espectáculo de luz y sonido

Habrá cinco pases diarios del espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde que se expone en este medio arco luminoso. El primero será a las 19.00 horas, y cada media hora se sucederán los siguientes.

Solo habrá dos pases con sonido normal: los de las 19.30 y las 20.30 horas. El resto, es decir, los de las 19.00. 20.00 y 21.00 se proyectarán con una intensidad de sonido reducido para evitar molestias a los vecinos de las inmediaciones y comercios y favorecer su visionado por personas con TEA.