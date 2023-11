Cuenta atrás para uno de los momentos más esperados del año. El reloj empieza a marcar las horas que quedan para que Córdoba se imbuya del espíritu navideño. Ya hay señales de que la Navidad está a la vuelta de la esquina: los comercios empiezan a colocar los objetos de decoración navideña entre sus productos, los estantes de los supermercados ya ofrecen polvorones, mantecados y turrones, y son muchos los que ya empiezan a hacer planes para las últimas, y más esperadas, fiestas del año.

Pero sin duda, lo que marca el verdadero inicio de la Navidad en Córdoba es el encendido del alumbrado navideño. Las calles de Córdoba lucen brillantes, el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde marca el ritmo de las fiestas y la decoración añade un toque de magia a estas fechas tan especiales: son las luces de Navidad.

Espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde

Un año más, la empresa pontanense Iluminaciones Ximénez es la responsable de vestir de Navidad las calles de Córdoba y está al frente de uno de los referentes de las fiestas desde 2019: el arco de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

La firma de Puente Genil trabaja desde hace días en la céntrica calle de la capital para tener todo listo para el día oficial del encendido.En total, las calles de la ciudad, con gran incidencia, sobre todo, en el centro, estarán iluminadas por 1.562.467 puntos de luz con tecnología led de bajo consumo. Gran parte de esas bombillitas se localizarán en el propio arco de Ximénez. Se están colocando ya también los arcos decorativos en distintas calles, serán un total de 375 arcos con 79 motivos distintos.

En cuanto al arco de Cruz Conde, queda por descubrir qué elementos decorativos irán en esa parte y otra cosa importante: la música que sonará durante los pases. De momento se ha avanzado que será "una sorpresa" sin adelantar ninguna de las canciones navideñas o villancicos que podrán llegar a sonar. Eso sí, es poco probable que no llegue a sonar el All I want for Christmas is you de Mariah Carey y quizá podrían volver a escucharse villancicos cantados por Miliki o por la cordobesa India Martínez.

¿Cuándo se enciende el alumbrado navideño en Córdoba?

En cuanto a la fecha que dará el pistoletazo de salida a las fiestas en Córdoba, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que el encendido tendrá lugar el viernes 1 de diciembre, a la caída de la tarde. De este modo, el Consistorio descarta adelantar la fecha del alumbrado como sí hacen otras ciudades y prefiere inaugurar la Navidad en las calles coindiciendo con los días previos al Puente de la Constitución.