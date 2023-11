Música clásica, grandes éxitos del pop y el rock, la luz tenue de cientos de las velas y en una ubicación espectacular. Esta es la propuesta de 'Candlelight', que vuelve a Córdoba coincidiendo con el final del año con cuatro espectáculos programados en noviembre y diciembre en la capital, que incluye un broche de oro con su espectáculo navideño para cerrar la temporada.

La primera cita con 'Candlelight' es el viernes 24 de noviembre, con un concierto Tributo a Hans Zimmer en la Iglesia de la Magdalena, en dos pases: a las 19.00 y 21.00 horas. La música correrá a cargo de Cuarteto de cuerdas Cordenza.

El viernes 1 de diciembre, también en la Iglesia de la Magdalena, el Cuarteto de cuerdas Qurtuba Quartet interpretará Las cuatro estaciones de Vivaldi, con pases a las 19.00 y 21.00 horas.

Tributo a Queen

El domingo 10 de diciembre, 'Candlelight' rinde homenaje a una de las grandes bandas de la historia del rock reinterpretando los clásicos de Queen. En esta ocasión, el concierto cambia de escenario a Hospes Palacio del Bailío, a las 19.00 y 21.00 horas.

El repertorio de la velada incluye los siguientes temas: Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Love of My Life, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, We Are the Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bycicle Race y Under Pressure. La interpretación corre a cargo de Cuarteto de cuerdas Qurtuba Quartet.

Bandas sonoras navideñas

Y para cerrar temporada, ‘Candlelight Navidad: Bandas sonoras navideñas en Córdoba’ ofrecerá dos conciertos por Navidad el próximo 16 de diciembre en Hospes Palacio del Bailío. Los pases serán a las 19.00 y 20.00 horas.

En el repertorio seleccionado para la ocasión no faltan grandes clásicos navideños de bandas sonoras: Let It Snow, Christmas Song, The Maestro, Have Yourself a Merry Little Christmas, Winter Wonderland, Last Christmas, The Christmas Waltz, El Tamborilero, Sleigh Ride, Jingle Bells, White Christmas, I’ll Be Home For Christmas, It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, Let It Go, Glasgow Love Theme, Rocking Around The Christmas Tree y Love Is All Around.

Entradas a la venta

Los conciertos de 'Candlelight' tienen una duración aproximada de entre 60 y 65 minutos, y los recintos abrirán sus puertas 45 minutos antes del recital. La experiencia es apta para niños mayores de 8 años, si bien los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

Las entradas a los espectáculos ya están a la venta en este enlace y su precio oscila entre los 17 y 35 euros, y se pueden adquirir el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura y Deportes.