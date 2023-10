El último fin de semana de octubre, previo a la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos, ofrece una agenda de contrastes en materia de ocio y cultura. Entre las habituales propuestas de música, cine y teatro, destaca la celebración en Monturque de Mundamortis 2023, la llegada del festival de música electrónica Elrow a El Arenal y el homenaje a Martín Cañuelo, el alma de los cines de verano de Córdoba.

Mundamortis 2023

Monturque vuelve a convertirse en el epicentro del turismo funerario del 27 de octubre al 1 de noviembre con las XV Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis, único encuentro que se celebra en España en torno a la muerte y el turismo y que persigue difundir el patrimonio cultural ligado a los cementerios coincidiendo con el Día de Todos Los Santos.

Como complemento a las actividades de Mundamortis 2023, del 27 al 1 de octubre se celebra en la localidad la 'Ruta de las gachas', con degustación de gachas en bares y restaurantes durante todas las jornadas.

Elrow Festival

El sábado 28 de octubre aterriza en Córdoba el festival Elrow, uno de los eventos de referencia en música electrónica, que se celebrará en El Arenal.

A Córdoba llega en su formato XXL, es decir, el evento contará con dos escenarios y una capacidad total de 20.000 personas. La fecha escogida es porque la temática estará relacionada con el Día de Halloween (31 de octubre), tanto que se ha bautizado como 'Horroween'.

Los escenarios, o stages, de este evento, se caracterizan por su decoración, llena de coloridas figuras de gran tamaño y formas extravagantes. Además, durante la fiesta, se lanzan serpentinas, confeti y elementos similares que animan aún más el ambiente.

Homenaje a Martín Cañuelo

El sábado 28 de octubre, a las 19.00 horas, el cine Fuenseca acoge un homenaje a Martín Cañuelo, alma de los cines de verano de Córdoba, fallecido repentinamente el pasado abril.

El acto, titulado ‘Héroe cívico, salvador y gestor de lujo de los cines de verano de Córdoba’, está organizado por la Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive, junto a la Asociación Cine Cercano y la plataforma 'La Filmoteca se queda', y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

Seguido al homenaje, a las 20.00 horas, se proyectará la película ‘Splendor’ de Ettore Scola. Paralelamente a este evento, y como reconocimiento a Martín Cañuelo, se ha programado un ciclo de cine para este fin de semana, en el cine Fuenseca, con la proyección de ‘Cinema Paradiso’ (viernes 27 de octubre a las 22.00 horas) y de ‘Malditos bastardos’ (domingo 29 de octubre, a las 22.00 horas).

'Luna negra' en Almodóvar

Las leyendas del castillo de Almodóvar del Río cobran vida y forma humana para celebrar la terrorífica fiesta de Halloween. Las puertas de la fortaleza abren sus puertas en la noche del 27 y 28 de octubre para deleitar (o asustar) a los visitantes con ‘Luna Negra’, un espectáculo que describen así: “Dentro de estas torres, almenas y mazmorras, hay más vida… aunque no es real decirlo así. Hay leyendas, misterios, sensaciones, almas errantes, espíritus y seres no descriptibles. Muchos fueron los que habitaron el Castillo de Almodóvar. Unos ganaron y otros perdieron. Pero todos se fueron, y algunos se quedaron para la eternidad…”

La actividad, que no es apta para menores de 14 años, comenzará a las 20.30 horas en un espectáculo de hora y cuarto de duración y con pases cada 10 minutos y un máximo de 12 personas por pase. El precio de la entrada es de 15 euros por persona y se pueden adquirir a través de este enlace.

Eutopía 2023

El Festival Eutopía 2023 se desarrolla entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre con la puesta en marcha de 15 proyectos creativos como espectáculos de danza, música, teatro, moda y talleres de formación. La programación la han presentado este lunes la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, junto a la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Juventud, Carmen María Arcos, y la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Cintia Bustos. Han justificado que, al coincidir las fechas del festival con la festividad de Todos los Santos, muchas actividades tendrán por motivo el lema Entre lo humano y lo divino. Los eventos programados son gratuitos, si bien hay que inscribirse previamente. Consulta el programa aquí.

Qurtubajazz

El festival Qurtubajazz regresa este mes de octubre a Córdoba con su novena edición, organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y el Instituto Municipal de Artes Escénicas (Imae).

Para este fin de semana se han programado dos actuaciones. El viernes 27 de octubre, será el turno de Baldo Martínez Grupo Edición Especial, una formación compuesta por Baldo Martínez (contrabajo y composición), Román Filiu (saxos), Chema Saiz (guitarra) y Pier Bruera (batería y percusión), que subirá el escenario del Teatro Góngora a las 20.00 horas.

Y el sábado 28 de octubre, Ximo Tebar & The Champs Pat Bianchi & Nathaniel Townsley estará en el Tatro Góngora el sábado 28 a las 20 horas. La banda está compuesta por Ximo Tebar (guitarra), Pat Bianchi (órgano) y Nathaniel Townsley (batería).

La copla de Diana Navarro

‘De la Piquer a Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI’, el espectáculo de Diana Navarro llega al Gran Teatro de Córdoba el viernes 27 de octubre, a las 20.00 horas.

El repertorio de canciones de este espectáculo incluye títulos tan conocidos y reconocidos como Ojos verdes, No te mires en el río, Romance de la otra, En tierra extraña, Tatuaje, Me embrujaste, No me llames Dolores, Campanera…

Bely Basarte, en la Sala Hangar

Cita en la Sala Hangar el viernes 27 de octubre a las 22.30 horas. En el escenario, Bely Basarte, la cantante y compositora que se hizo viral por sus interpretaciones en YouTube, y que llega a Córdoba con su gira de conciertos presentando los temas de ‘Nostalgia’.

Matanza Tradicional del Cerdo en Espejo

Espejo acoge durante los días 27, 28 y 29 de octubre la vigésima edición de la Matanza Tradicional del Cerdo y la 19ª Fiesta de la Tapa y el Chorizo, y que este año tendrá como municipio invitado a Montoro.

El programa de actividades dará comienzo durante la jornada del viernes 27 con el despiece del cerdo, para continuar con visitas programadas, catas dirigidas, actividades gastronómicas y actuaciones musicales que amenizarán el ambiente. A todo ello se sumarán, ya el domingo 29, la elaboración de embutido y la celebración de un espectáculo de Córdoba Ecuestre.

Cita con el humor en Avanti

Vuelve ‘Dos hombres solos sin punto com... ni ná’, pero en una nueva versión, la 2.0, como la denominan sus creadores y con el debut de David Caballero en Córdoba. “El público que venga va a ver la obra de antes pero con cosas nuevas”, explica Manolo Medina, el creador y actor de este auténtico fenómeno de la comedia made in Andalucía, con más de 17 años en cartel casi ininterrumpidamente. El viernes 27 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Avanti.

‘Amistad’, en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge este sábado 28 de octubre la representación de la obra ‘Amistad’, de Juan Mayorga. Digirida por José Luis García Pérez, con Ginés García Millán, José Luis García-Pérez, Daniel Albaladejo en el reparto. A las 20.00 horas.

Bandas en honor a San Rafael

Con motivo de la festividad de San Rafael, Custodio de Córdoba, celebrado el 24 de octubre, la Unión Bandas de Música Procesional de Córdoba celebra su tradicional ciclo de ‘Bandas de Córdoba en honor a San Rafael’. El sábado 28 de octubre, está prevista la actuación de la banda del Caído y Fuensanta en la Puerta del Puente (17.00 horas), y el domingo 29 de octubre, la banda del Cristo de la Salud la plaza de Capuchinos (13.30 horas).

Don Juan, en el Palacio de la Merced

Los espacios del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, volverán a convertirse en escenario de una nueva representación del clásico Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, obra con la que tradicionalmente se celebra el Día de Todos los Santos. Esta propuesta teatral, impulsada por la Delegación de Cultura, podrá verse los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, a las 20.30 horas, y será llevada a escena por la compañía de teatro clásico Teatro Par, una compañía que lleva años trabajando para poner en valor el teatro clásico.