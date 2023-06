Córdoba está acogiendo numerosas actividades lúdicas que se van a extender durante los próximos meses con motivo del programa Córdoba Singular, que cuenta ya con tres ediciones anteriores. El Patronato provincial de Turismo es quien organiza esta iniciativa, y dentro de ella hay un compendio de opciones con las que poder divertirse este verano.

Una de estas opciones es el piragüismo, por lo que si te interesa participar en esta actividad, estás en el sitio adecuado para poder informarte con todo tipo de detalle de los aspectos a tener en cuenta a la hora de apuntarse a esta.

Sobre Córdoba Singular

Como ya se ha contado anteriormente en este periódico, todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba podrán acceder a una gran cantidad de eventos que ya han comenzado a producirse y que continuarán hasta el 25 de noviembre.

Además de piragüismo, esta iniciativa también organiza actividades como visitar bodegas con cata de vino en Montilla, hacer una excursión a un viñedo de Santaella, un scape room en el Museo de Montemayor, además de poder practicar kayak o paddle surf.

En la presentación de esta edición, la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Inmaculada Silas, adivirtió a los ciudadanos cordobeses de que deberán estar atentos a la inscripción de las actividades, puesto que las plazas son limitadas y la demanda es alta.

Información sobre la actividad

La actividad en piragua tendrá lugar el próximo 1 de julio a las 10.30 horas, en el Parque Fluvial Fuente del Río, situado en Villafranca.

Para participar en esta actividad es necesario haber cumplido la mayoría de edad. Esta consistirá en pasear por las aguas tranquilas del Guadalquivir en piragua a la altura de la mencionada localidad cordobesa. Para la realización de esta se recomienda el uso de ropa cómoda deportiva, chanclas, zapatillas de deporte, agua, gorra y protección solar.

Dónde me apunto

Si esta actividad es de tu interés y te interesa realizarla, es necesario apuntarse en la página web habilitada para la inscripción. No obstante, esta será para las plazas suplentes, puesto que las titulares ya se han agotado, por lo que si has rellenado el formulario y tienes una de las plazas titulares, pero no vas a asistir al evento, se ruega comunicarlo con antelación para poder avisar a las personas que estén en lista de espera.