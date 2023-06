Hacer deporte es algo que beneficia nuestra salud, tanto la corporal como la mental. No son pocas las personas que tienen la práctica deportiva como una rutina fundamental de su día a día. No obstante, hacer deporte no siempre es beneficioso si no sabemos realizarlo de manera adecuada, algo que a veces es común en deportistas amateurs.

La práctica del deporte se ve influenciada por muchos factores, pero uno de los más determinantes es el tiempo meteorológico, ya que en función de la previsión del día los atletas optan por realizar unos ejercicios u otros. El verano es probablemente la época del año donde más variaciones en la rutina deportiva se realizan, pues sus disparatadas temperaturas -como en el caso de Córdoba- suponen un riesgo añadido a tener en cuenta. Para que esto suceda en menor medida, hay que evitar algunas prácticas para prevenir lesiones o cualquier tipo de inconveniente físico causado por ejercitarnos en el periodo estival. Hacer deporte en las horas centrales del día Es usual ver a la gente haciendo running o paseando con la bicicleta a mediodía, cuando el sol más pega y es casi imposible estar en la calle. Esto no es una buena idea, ya que el rendimineto físico que vamos a obtener en estas circunstancias es ínfimo y la probabilidad de sufrir un golpe de calor aumenta considerablemente. Para que esto no suceda es recomendable salir a primera hora de la mañana, puesto que las temperaturas son más bajas. No hidratarse La ingesta de agua es vital para el correcto funcionamineto de nuestro cuerpo, más aún si nos encontramos ejercitándonos. En reposo, una persona debe beber una media de dos litros de agua al día, por lo que si hacemos ejercicio debemos hacer pausas constantes de hidratación, debido a que el riesgo a desidratarnos en verano se multiplica por tres. Rutina de ejercicios para hacer deporte este verano Dietas drásticas El cambio de dieta en verano es algo común, ya que solemos comer más ligero y en menos cantidades. Esto es algo que debemos evitar para obtener un óptimo funcionamiento de nuestras facultades físicas. Es necesario mantener una dieta adecuada brindándole a nuestro organismo los nutrientes que necesita, sin caer en comidas poco saludables, algo también muy común en este período de tiempo debido a su rapidez de preparación y comodidad. Sobreexposición al sol Es muy importante hacer uso de instrumentos que nos protejan del sol como crema solar, para no sufrir quemaduras en nuestra piel, algo que nos debilitaría. El sol en esta época del año causa estragos muy deprisa y si no nos protegemos con crema solar, deberíamos hacerlo con una gorra, unas gafas de sol y, en la medida de lo posible, resguardarnos debajo de las sombras. Sobreentrenamiento La constancia, el aprender y mejorar despacio y sin prisas es algo estrictamente fundamental en el deporte. Excederse en intensidad o en la duración de la actividad física en verano es crítico, debido a que esto puede desencadenar reacciones fisiológicas indeseadas, que en lugar de mejorar el rendimiento y el aprovechamiento del esfuerzo, lo lastren.