La lectura es un placer que sirve como panacea para muchas personas que buscan relajarse expandiendo su mente a través de una novela que les haga viajar y enamorarse de sitios como es el caso de Venecia, novela escrita por Jan Morris; batallar con los alienígenas con libros como La guerra de los mundos ; o querer enamorarte gracias a la experiencia de Elizabeth Bennet en Orgullo y prejuicio.

Sea cual sea el motivo de leer, hacerlo en la piscina o en la playa resulta muy satisfactorio. Estos son cinco interesantes libros para bajarte a la playa o a la piscina.

Alice Kellen es la autora de este bestseller que con cerca de 600 páginas, se ha colado entre los libros más vendidos de 2023.

Publicado en 2007, este libro es obra del alemán David Safier. La novela cuenta con cerca de 300 páginas y encumbró a Safier entre los más grandes escritores europeos, en Alemania este libro ha superado el millón de ventas.

“El día de mi muerte no tuvo ninguna gracia. Y no sólo porque me muriera. Para ser exactos, eso ocupó como mucho el puesto número seis de los peores momentos del día”. Es como empieza esta desternillante novela que habla de cómo la protagonista, Kim Lange muere y se reencarna en hormiga por haber acumulado mal karma durante toda su vida. Kim deberá invertir la situación por medio de acciones buenas.

Entre carcajada y carcajada, Maldito karma nos ayuda a reflexionar sobre las prioridades de la vida.