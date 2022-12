El alumbrado navideño de Málaga es uno de los más conocidos de España y muchos cordobeses aprovechan un día de diciembre para acercarse y verlo. Se trata además de un alumbrado con toque cordobés, ya que la empresa de montarlo es la pontanesa Iluminaciones Ximénez. Una buena fecha para ir a verlo es durante el Puente de la Constitución. Por eso, si estás pensando ir a ver el alumbrado de Navidad de Málaga te traemos los horarios de los espectáculos, la decoración de este año y todos los detalles necesarios para disfrutarlo al máximo.

El nuevo alumbrado de Málaga

Para la Navidad de 2022, en la famosa calle Larios de Málaga se ha instalado una nueva decoración. Este año destacan los 16 ángeles, cada uno de cuatro metros de altura, y están flanqueados a ambos lados por columnas de doce metros. Ángeles y columnas están diseñados con colores cálidos y tonos blancos a modo de estelas.

Por otro lado, el resto del centro de Málaga también está decorado. En total, 500 calles y rotondas de la ciudad están decoradas con motivos navideños, en las cuales se incluyen los 80 puntos más emblemáticos de Málaga. En conjunto, hay instalados 1.350.000 puntos de luz.

Espectáculo de luz

La iluminación de Navidad de Málaga se estrenó el sábado 26 de noviembre. Como ya es tradición, hay un espectáculo de luz y sonido a diferentes horas de la noche. Concretamente, hay tres pases diarios, a las 19 horas, a las 20.30 y a las 22 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre, que no se llevará a cabo. La música que acompaña a cada pase serán el 'Carol of the Bells' y el 'Jingle bells'. La duración de cada espectáculo oscila ente los 8 y los 10 minutos.

Horario del alumbrado

Las luces, obviamente, no estarán encendidas las 24 horas del día, sino que lo harán de de domingo a miércoles de 18.30 a 00.00 horas, mientras que el resto de días, es decir, de jueves a sábado, lo harán de 18.30 hasta las 2.00 horas. El 24 y 31 de diciembre estarán encendidas hasta las 6 de la mañana.

Lámparas de araña

Eb las calles Molina Lario, San Juan, así como en once transversales a la calle Larios hay instalada una decoración especial que simula una especie de arañas iluminadas. Hay 76 lámparas de salón de araña de tres dimensiones formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de micro-flash.

Espectáculo de drones

Por último, señalar que, como novedad, habrá un espectáculo de drones. Se celebrará los días 3,4,5,6,7 y 23 de diciembre a las 20 horas, mientras que el día 9 será a las 20.30. Será en la zona del puerto, por lo que se recomienda contemplarlo en dicho entorno, véase lugares como Muelle Uno o Gibralfaro. El espectáculo lo conformarán 120 drones y tendrá una duración aproximada de 10 minutos.