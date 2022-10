Nuevo reconocimiento para la restauración y la hostelería cordobesa. El portal especializado en viajes y turismo Tripadvisor ha anunciado sus galardones 'Best of The Best Travellers' Choice 2022' y tres establecimientos cordobeses se encuentran entre “lo mejor de lo mejor” de acuerdo con la opinión de los usuarios.

Se trata de la Taberna-Restaurante Casa Pedro Ximénez, en Córdoba, que ha sido incluida entre los mejores restaurantes informales de España; la Hospedería La Era, en Almedinilla, que es el Mejor Hostal-Pensión de España; y el Molino La Nava, de Montoro, reconocido en la misma categoría. Esta clasificación de ‘lo mejor de lo mejor’ se ha hecho a nivel internacional y nacional a partir de las opiniones, recomendaciones e historias que comparten los viajeros y usuarios a través de la web, por lo que son elecciones hechas por y para los usuarios. Taberna-Restaurante Casa Pedro Ximénez Incluido en el sexto puesto de los 10 mejores restaurantes informales, este establecimiento, ubicado en la calle Deanes, 10, en plena Judería, es restaurante de cocina mediterránea que ofrece lo mejor de la tradición gastronómica cordobesa. Está puntuado por los usuarios con la máxima calificación de cinco a partir de más de 2.000 opiniones, la mayoría de las cuales califican el establecimiento de “excelente”. “Espectacular, habíamos venido antes, pero es la primera vez que íbamos a la terraza. Espectacular todo, la comida y el servicio. Nos atendió Chavero y no podríamos haber estado en mejores manos, súper atento y buen servicio. Un placer”, comenta una usuaria para un establecimiento que muchos califican de “visita obligada en Córdoba”. Hospedería La Era Es considerado como el Mejor Hostal-Pensión de España 2022. Localizado en Almedinilla, en pleno parque de las Sierras Subbéticas, el alojamiento ofrece habitaciones con personalidad propia que dan la bienvenida con la calidez y tradición de la arquitectura andaluza, herencia romana y árabe. Suelos, azulejos y lavabos de barro cocido manual o viguerías de madera recuperadas, armonizan con las comodidades del siglo XXI. Cuenta con una calificación de “excelente” por parte de los usuarios, con 409 opiniones registradas. “Un lugar increíble para descansar y desconectar. Davinia y Raul, los dueños, son maravillos y te reciben con los brazos abiertos desde el primer momento. Los desayunos son toda una experiencia para los sentidos, con productos de la zona, ecológicos y caseros. Sin duda, lugar para repetir y recomendar”, detalla Ingrid M. Molino La Nava Ocupa el puesto 14 de los 25 Mejores Hostales-Pensiones de España. Es una antigua almazara andaluza del siglo XVIII reconvertida en casa rural y ubicada en plena campiña cordobesa, a pocos kilómetros de Montoro, y rodeada de olivos. Ha sido restaurada con mimo y esmero para mantener su esencia a la vez que se adapta a las comodidades y necesidades del siglo XXI. En Tripadvisor, cuenta con 481 opiniones que le otorgan una calificación total de 4,5 sobre 5. “Acogedores y súper profesionales, con muchos detalles impensables en otros establecimientos parecidos. Rodeado de olivos que lo convierten en un sitio excepcional para disfrutar de una escapada. Hemos repetido en varias ocasiones, y nos organizaron una Nochevieja para toda la familia inolvidable”, comenta Trini H.