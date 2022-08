Córdoba ha sido siempre una ciudad famosa por su cultura, y es que estamos hablando de la primera ciudad con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. No obstante, sus monumentos no son las únicas fuentes de cultura y conocimiento imprescindibles de visitar. Sus museos, con gran variedad temática, recogen su tradición, historia, arquitectura y arte que no puedes perderte si visitas la ciudad.

Los museos de Córdoba Para que no te pierdas ninguno, aquí tienes una lista completa sobre los doce museos de Córdoba y dónde encontrarlos: Museo Julio Romero de Torres El Museo Julio Romero de Torres está dedicado al famoso pintor de los siglo XIX y XX. Autor de obras como La chiquita piconera o La Venus de la poesía, entre otras, en este espacio se realiza un recorrido por toda su trayectoria artística. Sus obras se centraban en paisajes de la ciudad y mujeres morenas. Ubicación. Plaza del Potro, 1

Plaza del Potro, 1 Horario. De martes a sábado de 8.30 a 14.30 horas

De martes a sábado de 8.30 a 14.30 horas Precio. 4,50 euros

4,50 euros Transporte. Autobús líneas 1, 2, 3 y 7 Museo Arqueológico de Córdoba El Museo Arqueológico de Córdoba es el segundo museo más importante de España en su campo y alberga en él vestigios de la época romana, visigoda e islámica. En 2011 se amplió con una biblioteca especializada, salas de investigación y restauración y otras habitaciones destinadas a labores administrativas. Además, contiene el yacimiento del teatro romano de Córdoba. Ubicación. Plaza de Jerónimo Páez, 7

Plaza de Jerónimo Páez, 7 Horario. De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 4, 7 y 12 Museo de Bellas Artes Compartiendo lugar con el Museo de Julio Romero de Torres, el Museo de Bellas Artes de Córdoba presenta a través de sus seis salas la historia de la pintura y escultura cordobesa, además de exposiciones temporales sobre otros artistas. La Inmaculada Concepción, el Calvario de la Inquisición o la Academia Masculina son algunas de sus obras más destacables. Ubicación. Plaza del Potro, 1

Plaza del Potro, 1 Horario. De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 2, 3 y 7 Baños del Alcázar Califal Los Baños Califales fueron construidos por el califa Alhakén II durante su reinado para su uso y disfrute. Las termas en la cultura árabe buscan la purificación del cuerpo a través del baño, por lo que en Córdoba llegaron a construirse casi 600 baños árabes durante su época de auge. Ubicación. Plaza Campo Santo de los Mártires

Plaza Campo Santo de los Mártires Horario. De martes a sábado de 8.30 a 14.30 horas

De martes a sábado de 8.30 a 14.30 horas Precio. 2,50 euros

2,50 euros Transporte. Autobús líneas 3 y 12 Museo Taurino El Museo Taurino contiene siete salas que cuentan la historia del toreo en Córdoba, además de datos y curiosidades sobre crianza o diferencias entre especies. Además, contiene pertenencias de los mejores toreros de la ciudad; Manolete, Lagartijo, Machaquito y El Cordobés hacen presencia por las salas del museo. Ubicación. Plaza Maimónides, 3

Plaza Maimónides, 3 Horario. De martes a sábado de 8.30 a 15.00 horas

De martes a sábado de 8.30 a 15.00 horas Precio. 4 euros

4 euros Transporte. Autobús líneas 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 16 Galería de la Inquisición de Córdoba La Galería de la Inquisición, también llamada Galería de la Tortura, se trata de una exposición de todas las herramientas de tortura utilizadas por la Iglesia durante 700 años. Cada instrumento corresponde a una pena diferente, entre las que destacan la herejía, la brujería, la blasfemia, la bigamia o la homosexualidad. Ubicación. Calle Manríquez, 1

Calle Manríquez, 1 Horario. Todos los días de 10.30 a 20.00 horas

Todos los días de 10.30 a 20.00 horas Precio. 3 euros

3 euros Transporte. Autobús líneas 3 y 16 Museo vivo de Al-Ándalus El museo de la Torre de la Calahorra, o Museo vivo de Al-Ándalus, refleja las costumbres y cultura andalusí. Conformado por ocho salas, permite enseñarnos el estilo de vida musulmán en la antigua Córdoba, junto con grandes costumbres de la cultura árabe. Ubicación. Torre de la Calahorra, Puente Romano

Torre de la Calahorra, Puente Romano Horario. De lunes a domingo de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas

De lunes a domingo de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas Precio. 4,50 euros

4,50 euros Transporte. Autobús líneas 3, 12 y 14 Posada del Potro de Córdoba La Posada del Potro fue una casa de corral durante el siglo XV, sirviendo como lugar de hospedaje y prostíbulo. Además de conocer la cultura cordobesa a través de ella, se puede visitar el Centro Flamenco Fosforito situado en la planta superior, explorando los orígenes de este cantautor y del género en nuestra ciudad. Ubicación. Plaza del Potro, 10

Plaza del Potro, 10 Horario. De martes a viernes de 8.30 a 20.15 horas

De martes a viernes de 8.30 a 20.15 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 7 y 12 Museo de la Alquimia Al-Iksir El Museo de la Alquimia Al-Iksir es el primero de España en este campo. Su exposición permite conocer esta práctica que tanto desarrollaron los árabes en sus inicios de la química, además de tocar otros campos como la astrología y la medicina. La alquimia se basa en la transformación de materia, aunque los musulmanes aplicaban leyes espirituales en el proceso. Ubicación. Calle Judíos, 14

Calle Judíos, 14 Horario. Todos los días de 10.00 a 20.00 horas

Todos los días de 10.00 a 20.00 horas Precio. 6 euros

6 euros Transporte. Autobús líneas 2, 3 5, 6, 7, 9 y 16 Casa Andalusí de Córdoba La Casa Andalusí, próxima a la Sinagoga, muestra la cultura y arquitectura morisca, con exuberantes plantas en su patio y característicos arcos. Asimismo, la casa contiene el Museo del Papel, que muestra la elaboración de papiros tan común durante la época califal. Ubicación. Calle Judíos, 12

Calle Judíos, 12 Horario. Todos los días de 10.00 a 20.00 horas

Todos los días de 10.00 a 20.00 horas Precio. 4 euros

4 euros Transporte. Autobús líneas 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 16 Casa de Sefarad La Casa de Sefarad es un edificio judío del siglo XIV que refleja, a modo de museo, la vida hebrea durante la época romana, mostrando la cultura, música y vida sefardí, haciendo hincapié en las mujeres judías en tiempos de Al-Ándalus. Es una magnífica manera de conocer el costumbrismo judío en la Edad Media en Córdoba. Ubicación. Calle Judíos

Calle Judíos Horario. De lunes a sábado de 10.00 a 19.00 horas

De lunes a sábado de 10.00 a 19.00 horas Precio. 4 euros

4 euros Transporte. Autobús líneas 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 16 Museo Hidráulico-Molino de Martos El Museo Hidráulico-Molino de Martos introduce la cultura del trato de plantas con diferentes fines. En él, podemos observar plantas alimenticias, encurtidoras, tintóreas o fibras vegetales; además de la gestión del agua y su uso en la ciudad. El molino fue reformado y se divide entre el embarcadero, la sala de molienda y tres batanes. Ubicación. Paseo de la Ribera

Paseo de la Ribera Horario. Cerrado hasta septiembre

Cerrado hasta septiembre Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 7 y 12 Fundación Antonio Gala La Fundación Antonio Gala muestra todas las obras escritas por el escritor y dramaturgo. Entre ellas, se incluye las primeras ediciones de algunas de sus obras, entrevistas, fotografías, manuscritos inéditos, premios y objetos personales del autor. Asimismo, se incluye una proyección a modo de presentación de Gala. El recorrido se acompaña citas del autor. Ubicación. Calle Ambrosio Morales, 20

Calle Ambrosio Morales, 20 Horario. Todos los días de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Todos los días de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 7, 12 y C2 Casa del Guadamecí Omeya La Casa del Guadamecí Omeya muestra la recuperación de técnicas omeyas utilizadas sobre la piel con fines decorativos. Esta exposición es única en el mundo y permite aprender sobre los procedimientos califales realizados en Córdoba durante la época andalusí, como el guadamecí o el cordobán. Ubicación. Plaza Agrupación de Cofradías, 2

Plaza Agrupación de Cofradías, 2 Horario. De lunes a sábados de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas

De lunes a sábados de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 7 y 12 Centro de Arte Pepe Espaliú El Centro de Arte Pepe Espaliú es una casa del siglo XVIII recientemente restaurada para exponer las casi 40 obras del artista cordobés. Conocido por su gran polivalencia, Pepe Espaliú perteneció a la segunda generación de artistas de los ochenta y realizó escultura, pintura, poesía y performances. Ubicación. Calle Rey Heredia, 1

Calle Rey Heredia, 1 Horario. De martes a domingos de 10.00 a 14.00 horas

De martes a domingos de 10.00 a 14.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 1, 3, 7 y 12 Jardín Botánico Inaugurado en 1987 como centro de la cultura vegetal en Córdoba, el Jardín Botánico agrupa varias colecciones y museos en su interior. Arboretos, invernaderos, rosaledas y jardines abren su recorrido, además de la escuela agrícola. De la misma forma, podemos encontrar los museos Paleobotánico, Etnobotánico e Hidráulico, integrados dentro del propio recinto. Ubicación. Avenida de Linneo

Avenida de Linneo Horario. De martes a domingos de 9.00 a 14.00 horas

De martes a domingos de 9.00 a 14.00 horas Precio. 3 euros

3 euros Transporte. Autobús líneas 2, 5 y 14 Palacio de Viana Dividido en doce patios y un extenso jardín, el Palacio de Viana es uno de los museos más grandes de la ciudad. Su colección de exposiciones van desde las clásicas pinturas hasta armas de fuego, pasando por mosaicos, azulejos, vajillas o tapices. Asimismo, las diferentes especies de flores que adornan el palacio y su biblioteca de los siglos XVI al XVIII son dos de los elementos más distintivos de este museo. Ubicación. Plaza de Don Gome, 2

Plaza de Don Gome, 2 Horario. De martes a sábado de 10.00 a 19.00 horas

De martes a sábado de 10.00 a 19.00 horas Precio. 10 euros

10 euros Transporte. Autobús líneas 3, 7, 12 y C2 Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) es un edificio que busca tanto mostrar obras contemporáneas como potenciar a creadores nobeles. Este espacio reconoce además otras artes contemporáneas más allá de la pintura y escultura clásicas; como el arte visual, sonoro, audiovisual, escénico, la danza o el circo contemporáneo. Ubicación. Plaza de Don Gome, 2

Plaza de Don Gome, 2 Horario. De martes a sábado de 11.00 a 20.00 horas

De martes a sábado de 11.00 a 20.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 3, 12 y 14 Guía para visitar el C3A de Córdoba: esto es todo lo que debes saber Centro de Arte Rafael Botí El Centro de Arte Rafael Botí nace como un lugar de reunión para artistas, con la finalidad de debatir, difundir y reflexionar sobre el arte contemporáneo, centrado tanto en artes plásticas como visuales. Además de la exposición permanente del artista que da nombre al centro, cuenta con dos amplias salas con exposiciones temporales, al igual que documentales y bibliográficos. Ubicación. Plaza de Don Gome, 2

Plaza de Don Gome, 2 Horario. De martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

De martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas Precio. Gratuito

Gratuito Transporte. Autobús líneas 2, 3, 6, 9 y 12 Casa del Agua La Casa del Agua es un centro temático que muestra el ciclo natural del agua y su uso y desempeño histórico en Córdoba, además de cómo ha evolucionado junto con sus costumbres y cambios culturales. Este edificio contiene un tramo de muralla y alcantarillas romanas, así como un patio de corrala, un pozo y un aljibe. Por otro lado, durante la época de la Inquisición, fue utilizada como cárcel de mujeres. Ubicación. Plaza de Don Gome, 2

Plaza de Don Gome, 2 Horario. De martes a domingo de 10.15 a 14.00 horas

De martes a domingo de 10.15 a 14.00 horas Precio. 5 euros

5 euros Transporte. Autobús líneas 10, 11 y 12