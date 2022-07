Entrando ya en la temporada alta del verano, no son pocas las personas que, si no se han ido ya de escapada vacacional, están activamente buscando esa oferta que les termine de convencer para empezar a hacer las maletas.

No obstante, no todo depende del coste, de la ubicación o de la distancia. Ahora más que nunca, en plena ola de calor, es importante la temperatura. Porque ya que pasamos unos días fuera, dejando atrás la monotonía y el trabajo, no estaría de más dejar también atrás esos cuarenta grados diarios que estamos soportando.

Para poder facilitar este trabajo, hemos recogido los lugares con temperaturas más bajas de Andalucía, llegando a unas cifras máximas menores o iguales a los 30 grados. Unos destinos ideales para irse de vacaciones y no pasar calor.

Algeciras

La cuna de Paco de Lucía, Algeciras, se mete en el top como la ciudad más fresquita de Andalucía. Este municipio de Cádiz ofrece, además de sus cuatro playas para los amantes del sol y la arena, gran cantidad de rutas y senderos para mezclarse con la naturaleza. La propuesta de sus hermosas calles y edificios, sus zonas de baño y sus recorridos por costa y sierra hacen de esta localidad un destino perfecto para este verano.

Cádiz

Siendo el destino más caluroso de los cinco, Cádiz registra una temperatura máxima de 30 grados, lo que se traduciría en un día de mínimos y ensueño en otras provincias de Andalucía. Para aprovechar nuestra estancia en la capital, es obligatorio subir a la Torre Tavira, que nos ofrece unas vistas completas de toda la ciudad a 45 metros sobre el nivel del mar. De la misma forma, visitar La Caleta y la fortaleza de Santa Calina que se encuentra junto a ella supone un plan de baño y turismo estupendos a partes iguales.

Carboneras

Nos movemos al otro extremo de Andalucía, concretamente hasta Almería. Allí, la localidad de Carboneras, perteneciente al Levante Almeriense, goza de unas bajas temperaturas que permiten pasear por sus calles sin riesgo de insolación, pero que nos sigue dejando con ganas de visitar su famosa Playa de los Muertos. Aprovechando la visita al Parque Natural Gata-Níjar donde se encuentra dicha playa, no podemos olvidarnos de acercarnos al Mirador Punta de los Muertos, que ofrece una imagen montañas y acantilados difícilmente olvidable.

Nerja

Un destino mucho más popular pero que nunca decepciona es Nerja, uno de los pueblos estrella de la provincia malagueña. Además de ser la atracción turística por excelencia, esta localidad encierra una gran cantidad de lugares memorables que visitar. Desde su famosa Cueva de Nerja y su Balcón de Europa hasta lugares tan simbólicos como el Barco de Chanquete. Tanto si buscas hacer una ruta turística como disfrutar de sus calles y playas estando fresquito, Nerja es un lugar que debe estar en la lista.

Trevélez

Trevélez es un pequeño pueblo de Granada de 850 habitantes, situado a unos 1600 metros de altura en su punto más alto. Además de registrar bajas temperaturas, podemos encontrar en él lugares de verdadero ensueño. Su distribución divide el pueblo en tres barrios (Arriba, Medio y Abajo) con miradores, iglesias, ermitas y restos arquitectónicos de su origen romano. Además, de la noche del 4 a la madrugada del 5 de agosto tiene lugar la Romería de la Virgen de las Nieves, una fiesta popular que consiste en un peregrinaje hacia la cima de Mulhacén para celebrar una misa.