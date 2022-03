Los dinosaurios están moda. ¿No lo sabías? Pues entonces eres un lector que en su círculo familiar o de amistades no hay niños de entre 2 y 6 años. Según diversos estudios, en esa franja de edad, existe un interés, a veces desmedido, por los dinosaurios. Lo que no se ha conseguido explicar aún es el por qué de esta fascinación, pero lo que es realmente fascinante es escuchar a niños y niñas que no llegan al metro de altura pronunciar nombres que uno es incapaz de articular aún leyendo el cartel descriptivo.

Protoceratops , Allosaurus , Velociraptor , Ceratosaurus, Dilophosaurus , Carnotaurus, Espinosaurios, Diplodocus o el archiconocido Tyrannosaurus Rex. ¿Lo has leído sin atrancarte? Parasaurolophus, Therizinosaurus. ¿Y ahora? Pues sin saber leer, niños de 3 y 4 años [doy fe] los pronuncian casi sin error. Los niños con este tipo de gustos, un tercio del total, desarrollan una mayor inteligencia y mayor dominio lingüístico. Según los propios expertos, ante un niño que demuestra un interés hacia los dinosaurios, lo mejor que se puede hacer es fomentarlo, conseguir libros, películas, juguetes, acudir a museos o exposiciones. Así que los cordobeses tenemos, gracias a Expo Dino XXL, una oportunidad única para enriquecer el crecimiento de los más pequeños. Una exposición para alucinar Antes de aparcar en la explanada frente al centro comercial La Sierra, los niños ya comienzan a revolucionarse. Muchos de ellos es la primera vez que van a ver una exposición de dinosaurios y encima de tal envergadura. Nada más entrar, la carpa está dedicada a la Edad de Hielo. Las primeras réplicas son de Mamut o del Tigre de diente de sable (Smilodon). También se puede ver al hombre de Neandertal, que habitó la Tierra a finales del Pleistoceno medio. En esta parte, la mirada de los niños aún está algo perdida, apreciando lo que ven, pero en estado de espera. ¿Dónde están los dinos? Al atravesar la carpa… todo cambia. Ojos como platos y a alucinar. Llama poderosamente la atención la estrella de la exposición, el Tyrannosaurus Rex. Charlie Lods, el máximo responsable de este espectáculo, asegura que “tiene 15 metros de alto de 8 de ancho; y encima se mueve. Es uno de nuestros principales reclamos”. Ya es un no parar. “Papá, este es un…”, “¿un qué?” Intentas repetirlo pero es imposible. En la zona exterior, una hilera de réplicas te conducen hasta el final del espacio. En él, los niños pueden probar a escavar y descubrir los fósiles de varios dinosaurios. Brocha en mano, seguramente de ahí salga algún que otro arqueólogo. En la carpa grande, también existe una zona de cine, con una gran pantalla y sillas, donde se proyecta una pieza pedagógica sobre la historia de estos extraordinarios animales. “Nicolás tenía muchas ganas de venir desde que vio los carteles, le está encantando”, explicaba la madre de este niño de 4 años. “Nos está dejando sin palabras, sabíamos que esto le gustaría, pero es una experiencia única y él nos está enseñando muchas cosas”. En la zona central de la enorme carpa, otros tantos dinosaurios, la mayoría mecanizados, hacen las delicias de los visitantes. Como el pequeño dino que sale de su huevo con un gesto muy simpático. Más de 100 dinosaurios en Córdoba Expo Dino XXL cuenta con más de 100 réplicas y un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. El proyecto nació en Francia y ha estado de gira por Bélgica, Alemania e incluso Australia. Ahora llevan dos años girando por España. Córdoba capital será la única ubicación de la provincia, por lo que desde la organización apuntan “que nadie se quede sin pasar por nuestra exposición, es algo único y animamos a la gente de la provincia que también aproveche su visita a Córdoba para aprender sobre dinosaurios”. Dino Expo XXL llegó al Centro Comercial La Sierra el 12 de marzo Lo que está claro es que Dino Expo XXL es una atracción para toda la familia. El tiempo no está acompañando demasiado, por lo que seguramente la muestra permanezca abierta una semana más, como mínimo. [Su estancia programada era del 12 de marzo al 3 abril]. Según la organización, “estamos teniendo muchas visitas y no queremos que por culpa del tiempo, haya familias que se queden sin visitarnos”. El propio Charlie Lods manifiesta que “a pesar de los años que llevamos con esto, a día de hoy sigo impresionándome cuando voy andando por la exposición y oigo hablar a los más pequeños de los dinosaurios. Saben sus nombres, qué comen y quién es más rápido. No sé de dónde les viene esta fascinación, pero hay momentos en la vida de todos los niños que todo gira sobre los dinosaurios”. ¿Cuándo se puede visitar Dino Expo XXL? Dino Expo XXL está abierto de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas (con último acceso a las 20.00 horas), y sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas (con último acceso a las 20.00 horas). La entrada para niños menores de 2 años es de un euro, 8 euros para los menores de 2 a 12 años, y 10 euros para el resto de las edades. 22 + INFO dinosaurios-expo.es Tel. 689 462 786