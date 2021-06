El año pandémico que dejamos atrás está dando paso al año de las remontadas. Para los amantes del deporte, les puede venir a la mente la remontada de España con el 12-1 a Malta o alguna más reciente como la del Deportivo de la Coruña al AC Milan (2004) o las del Barça al PSG con aquel 6-1 en la Champions de 2017. Sí, también hay remontadas memorables en otros deportes, pero no hemos venido a eso; aunque todos estos hitos deportivos están muy bien y siempre alegran. Es el momento de la remontada económica. Esa que, aunque también puede sonar a épica, es más que posible. En ello confía el consistorio de Montilla, que lanzó el pasado noviembre su plan #Remontamos, un centenar de acciones para la reactivación socioeconómica de esta localidad cordobesa. Pues bien, la remontada no cesa, como no cesa el empeño de Montilla para que su tejido productivo retorne al 100%, como en tiempos precovid. Y una parte fundamental para conseguirlo pasa por reactivar el sector turístico, que junto al hostelero, ha sido el más dañado por las restricciones de movilidad en los pasados meses.

Dentro del plan #Remontamos, el Ayuntamiento, junto al sector empresarial implicado, relanzan la marca Amontíllate con cinco nuevas experiencias turísticas, ampliando así su oferta de productos para quienes deseen descubrir Montilla. El catálogo de actividades turísticas se amplía incorporando experiencias como Volar Montilla o Caminar Montilla, iniciativas que se suman a otras más clásicas en la oferta turística de Montilla, pero que adquieren mayor fuerza ahora con nuevas técnicas de promoción y difusión. Son Comer Montilla, Bodegas y Lagares; y Pasear Montilla.

El teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Manuel Carmona, confirmó que el origen de esta nueva campaña de promoción nace del “estudio de microsegmentación del turismo de Montilla presentado recientemente sobre las motivaciones que traen los turistas hasta nuestra ciudad”. La periodista Rosa Márquez fue la encargada de coordinar dicho estudio, que se inició en 2019, y que supone un hito para la localidad, ya que ha sido un proyecto pionero en Andalucía. Además, a nivel nacional, exceptuando a Canarias, son pocas las estrategias de microsegmentación turística las que existen. Al estudio realizado, le ha seguido “un trabajo formativo por parte del sector empresarial, desde restaurantes y lagares hasta agencias de turismo para conseguir definir una carta de actividades y experiencias más acorde a lo que demanda el mercado turístico actual”, según explicó Manuel Carmona. De este modo, Montilla se convierte en un destino óptimo para distintos tipos de turismo, una diversidad y oferta amplia que darán a la localidad alas para continuar con la remontada.

CAMINAR MONTILLA

El teniente de alcalde de Desarrollo Económico aludió a Caminar Montilla como “un producto que surge de la pandemia, vinculado a todos esos parajes naturales, propios de la campiña, y ruta de las fuentes que adquieren una dimensión turística en estos momentos”. Y es que caminar por Montilla te descubre sus viñedos, también sus olivos (que los hay y mucho también), sus caminos en su patrimonio natural, así como su historia. En este apartado, la web del Ayuntamiento se vale de la plataforma ‘wikiloc’ donde han creado varias rutas de senderismo, así como se pueden explorar varias decenas de itinerarios subidos por otros usuarios de esta red global para descubrir y compartir rutas al aire libre a pie, en bici y de muchas otras actividades.

VOLAR MONTILLA

Este es sin duda una de las experiencias que más “revuelo” ha generado entre incluso los propios vecinos, que han sido los primeros en manifestar su intención de contemplar Montilla desde el cielo. Esta iniciativa permite, por primera vez, descubrir desde las alturas la riqueza paisajística de la localidad y su entorno. Su sierra, sus suaves lomas, de verdes y marrones tonos de viña y olivar, así como la majestuosidad de los monumentos de Montilla. Una oportunidad única para volar Montilla y admirarla desde otra perspectiva. Los vuelos se realizan en paramotor biplaza (pilota el instructor) y se despegará desde el polígono del Cigarral.

BODEGAS Y LAGARES

Aunque siempre ha sido uno de los llamativos atractivos de la localidad montillana, las visitas a bodegas y lagares se reestructura desde el Ayuntamiento, que ha unificado un calendario y horarios para que los visitantes puedan acudir, como mínimo, a dos de estos enclaves. A través de la página web de turismo de Montilla, se da acceso a este calendario y a cada una de las empresas que participan en seguir proyectando la marca, el olor y el sabor de Montilla al exterior. Las visitas las hay de muchos tipos, desde a “simplemente” conocer las instalaciones, realizar una cata dirigida o incluso comer, aprendiendo también algunos consejos sobre maridaje. Estas visitas muestran uno de los grandes secretos de la tierra montillana y de su gente. Tras observar ese mar de botas, esas telarañas que reflejan el paso del tiempo al contraluz o el espectáculo de la ‘madre’ del vino en esa bota de cristal, el visitante asume lo especial de esta tierra, de su olor y de esos caldos que riegan almas y enamora corazones.

COMER MONTILLA

Otra de las experiencias que toma más valor en esta nueva acción de la marca Amontíllate es la gastronomía local. “La gente se sorprende de lo bien que se come en Montilla y eso es un valor que hay que potenciar”, declaraba Manuel Carmona en el acto de presentación de estas cinco iniciativas. En concreto, con Comer Montilla, el teniente de alcalde de Desarrollo Económico explicó que “hemos estado trabajando con los restaurantes, dándoles formación, cómo trabajar la marca o gestionar las redes sociales para conseguir vender más y proyectar al exterior uno se da cuenta que en Montilla”. En esta ocasión, el área de Comercio de Montilla ha creado una presentación con la plataforma internacional, pero con sello cordobés, Genially. A través de una imagen interactiva se pueden descubrir los restaurantes y bares que harán las delicias de los más exigentes paladares. El uso del producto de temporada y la apuesta por una cocina de sabor a Montilla priman en estos establecimientos.

PASEAR MONTILLA

“Perderse por estas calles es encontrar un motivo para querer volver, monumentos que entrelazan la historia de grandes hombres y mujeres que han paseado Montilla, leyendas tras las que seguir los pasos, iglesias repletas de solemnidad y hasta paredes que cuentan batallas...” reza en la página web de turismo. Para el Ayuntamiento, esta es la iniciativa que poner el valor el potencial patrimonial de la localidad (aunque ya se trabaja en una acción más específica para ello). Simplemente pasear para descubrir.

LA ‘AMONTÍLLATE TRUCK’, ENTRA EN RUTA

Con todo este panorama turístico en Montilla, solo falta difundirlo al exterior para atraer a los visitantes. Así, este mismo verano, el Ayuntamiento de Montilla volverá a poner en ruta la ‘Amontíllate Truck’, que esta vez desplegará una intensa acción de promoción por cinco provincias –Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, además de Córdoba— y más de una decena de destinos turísticos. A los habituales vinos y productos de gastronomía, se le sumarán en el paquete promocional las nuevas iniciativas que se comercializan y elementos singulares de la actividad cultural y de ocio propios de Montilla.

Estas visitas se diseñan como una jornada de promoción completa en cada ciudad elegida, a la que llegará la caravana de Amontíllate para promocionar la ciudad en el emplazamiento elegido por el municipio anfitrión. Se trata de una nueva campaña de marketing para aumentar la notoriedad de marca y captar turistas en lugares alejados no más de dos horas de viaje.