En pleno corazón de la Avenida el Brillante se encuentra Botanic, uno de los locales gastronómicos más espectaculares de la ciudad. Sus más de 700 metros cuadrados lo convierten en el destino ideal de toda celebración. De hecho, uno de sus encantos es la gran terraza que posee, pues está repleta de plantas, jardines y de todas las comodidades necesarias para que la estancia de los clientes sea perfecta. Si estás pensando en organizar próximamente tu comida de empresa... ¡Continúa leyendo!

Su amplio aforo le permite acoger a más de 200 personas.

Bajo el concepto 'Place to be', Botanic ofrece una amplia y exclusiva oferta gastronómica. Y no solo eso, porque el establecimiento también dispone de un gran servicio de ocio. Todo esto en un ambiente moderno, jovial y divertido para que todos los asistentes disfruten de una exquisita propuesta culinaria a cualquier hora y momento del día.

También hay que hablar de su carta. Está elaborada por el chef Estrella Michelín, Kisko García. En la propuesta se aúna la originalidad y la combinación de sabores. También dispone de combinados y cócteles clásicos y de autor. Toni López, fundador del negocio, ha destacado que el local "lo tiene todo" para consolidarse como uno de los mejores lugares de encuentro.

Creatividad y explosión de sabores

Deleitar el menú de Botanic es un auténtico privilegio. Desde el tradicional picoteo hasta los platos más rompedores y exquisitos. El establecimiento dispone de tres tipos de menús diferentes para todos los públicos:

Asimismo, el negocio cuenta con una amplia carta de alérgenos y dispone de distintas opciones para personas con celiaquía.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y por ello, las reservas ya han comenzado. Su amplio aforo le permite acoger a más de 200 personas tanto en su espectacular terraza como en el interior del local. Se trata del sitio idóneo para pasar todo el día.

Botanic posee una espectacular terraza que cuenta con todas las comodidades.

El local, que pertenece al Grupo Florida, abrió sus puertas el pasado mes de junio. Se trata de un establecimiento que reúne lo mejor de la gastronomía y del ocio. Si buscas disfrutar de una velada única en una de las zonas más exclusivas de Córdoba... Botanic es tu lugar.

¿Cómo puedo contactar con Botanic?

Realiza una reserva en:

Horario de apertura: