La quinta edición del Concurso de Terrazas de Diario Córdoba ha dejado como vencedor a Terraza Notre Dame (antes Don Juan) que, para este verano, sufrió una profunda remodelación que ha encandilado a los cordobeses y a los lectores de este periódico. Durante los meses estivales, los usuarios de diariocordoba.com han podido dejar el voto para su espacio favorito. Han sido más de 4.000 mil los votos recibidos, obteniendo Notre Dame el beneplácito de casi el 40 por ciento de los votantes. Le han seguido las terrazas del Mercado Victoria y de El Barrilero.

Este concurso también ha dejado más vencedores, ya que al votar se entraba en el sorteo de un fin de semana en la Costa del Sol y 7 bonos de 50 €. La ganadora del viaje ha sido Belén Palomares Cañero y los ganadores de los bonos se pueden consultar aquí

Volvamos a Notre Dame, pero no a la catedral de París, sino a la mejor terraza de Córdoba. “Para nosotros es un gran orgullo recoger el cariño de los cordobeses, es un premio que recibimos con mucha satisfacción porque ha sido mucho el esfuerzo realizado. Es reconfortante ver cómo el trabajo realizado para crear nuestra Notre Dame ha surtido el efecto esperado”, analiza el gerente del negocio, Vicente Espino.

Espino manifiesta su más sincera gratitud “por la respuesta que hemos tenido. Ha sido un verano gratificante para nosotros. Hemos creado un espacio único y los cordobeses lo han disfrutado”. Por eso mismo, porque no quiere privar a Córdoba de este singular espacio, “vamos a abrir durante todo el año, Don Juan era una terraza de verano, pero ahora Notre Dame abrirá todos los fines de semana, desde el viernes al mediodía hasta la noche del domingo. Consideramos que vamos a seguir siendo el referente en el que nos hemos convertido”, anuncia Vicente Espino.

ABIERTO PARA CUALQUIER TIPO DE EVENTO

El espacio creado por este empresario cordobés ha de ser disfrutado. De ahí que también pretendan que su terraza, esa que tiene mil rincones para descubrir y diferentes espacios, como La Abadía, sea un sitio donde particulares y empresas puedan celebrar todo tipo de eventos. Su capacidad organizativa está más que demostrada, por lo que “podemos acoger cualquier evento. Queremos fomentar, por ejemplo, eventos sociales como bautizos, comuniones, cumpleaños o, incluso, bodas. Además, Notre Dame es un escenario fantástico para la presentación de productos o eventos de empresa. No queremos dejar atrás las comidas de empresa o las comidas navideñas de amigos. Les ofrecemos un buen almuerzo y una comodidad sin igual para seguir con unas copas”.

En cuanto a su gastronomía, sobre la que también se hacía referencia en el concurso, “Notre Dame no es donde mejor se come en Córdoba, no podemos competir con los grandes restaurantes de la ciudad, pero sí que es la terraza más bonita. Nuestra cocina es variada y va saltando por lo más destacado de las diferentes opciones que nos brinda la restauración moderna”, apela Espino.

UN ESPACIO PARA TOD@S

Si algo caracterizaba a Don Juan, eran esas noches de amigos con una copa o cerveza, echando una partida a cualquier juego de mesa. Y eso no se ha perdido en Notre Dame, los juegos siguen estando presentes. También, en sus pantallas se podrá seguir durante todo el año los eventos deportivos más importantes. Además, su amplitud hace que sea una terraza perfecta también para las familias con niños, los pequeños tienen espacio para correr y jugar. “Es un espacio para todos, nos encanta la mezcla de edades y gente que creamos cada día”, asume el gerente.

Lo que también hace especial a la terraza de Notre Dame es que, aunque vayas una vez por semana, cada día puedes sentirte en un espacio diferente. Sus rincones esconden distintos encantos a descubrir por los clientes, que siempre están vigilados por las atentas miradas de las réplicas de las quimeras de la catedral parisina.

LA FUERZA DE LAS RRSS

Corren nuevos tiempos en la comunicación, en la forma de llegar a los clientes y en la forma de recibir su feedback. Las redes sociales han revolucionado el día a día de cualquier negocio que se preste. Y más, si es un sitio tan bonito para ser fotografiado. Las cuentas de Instagram y Facebook de Notre Dame no paran de generar contenido y “lo que es más gratificante, recibimos muchísimos comentarios positivos a través de las redes, además nos encanta descubrir cómo nos ven nuestros clientes. Todo nos sirve para ofrecer cada día un mejor servicio”.

Además, las RRSS sirven para atravesar fronteras y llegar más lejos de donde se llega a través del boca a boca. “Hemos recibido la visita de gente de fuera de Córdoba que ha sabido de nosotros por las redes y quería llevarse un recuerdo a modo de foto y post a su ciudad de origen. Todo esto es muy satisfactorio”.

Por último, recordar que Notre Dame es mucho más que un sitio bonito para hacerse selfies. En su carta de servicios, encontramos restauración, coctelería, repostería, tetería y un amplio abanico de juegos de mesa para que nadie se aburra.

Desde Diario Córdoba también queremos agradecer a Notre Dame su participación en el quinto Concurso de Terrazas y reconocer el gran trabajo realizado para crear la terraza más bonita de Córdoba.

+ INFO:

Teléfono

626 660 232

Carta

Redes Sociales

UBICACIÓN

https://g.page/notredamecordoba?share