Recetas de verano
Ni tomate rojo ni sandía: el gazpacho ‘detox’ perfecto para combatir el calor y la inflamación este verano
Una receta saludable, rápida y refrescante que se convertirá en un clásico de tu nevera
El gazpacho es uno de los grandes protagonistas del verano en España. Refrescante, económico y muy fácil de preparar, este plato se convierte en un aliado perfecto para combatir las altas temperaturas durante los meses de junio, julio y agosto.
La receta tradicional, elaborada con tomate, pepino, pimiento, ajo, aceite de oliva y vinagre, destaca por su poder hidratante y por el uso de ingredientes frescos. Además, admite numerosas versiones, desde el gazpacho de sandía hasta el de fresas o remolacha.
Entre todas estas alternativas, hay una que está ganando popularidad en redes sociales: el gazpacho verde ‘detox’, ideal para compensar los excesos de la época estival y para combatir la inflamación.
El gazpacho verde que triunfa en redes
El gazpacho verde es una versión diferente de la receta clásica. Su color se debe al uso de ingredientes como tomate verde, aguacate, pepino y pimiento verde.
Esta combinación da como resultado una crema fría de textura suave, sabor fresco y alto contenido en vegetales. Es una opción ideal para quienes buscan una comida ligera, rápida y fácil de preparar durante los días de más calor.
La receta se ha hecho popular gracias a creadores de contenido gastronómico como Jaime Maurelo, conocido en redes sociales como @by_maure. El cocinero madrileño comparte recetas sencillas inspiradas en la gastronomía española y pensadas para preparar en casa sin complicaciones.
Ingredientes del gazpacho verde viral
Para preparar este gazpacho verde necesitarás los siguientes ingredientes:
- Tomate verde
- Aguacate
- Cebolla
- Pimiento verde
- Pepino
- Un diente de ajo
- Vinagre de Jerez
- Aceite de oliva
- Sal
- Agua
Las cantidades pueden adaptarse al gusto de cada persona. Quienes prefieran un sabor más ácido pueden añadir una mayor cantidad de tomate verde y vinagre. Para conseguir una textura más cremosa y un sabor más suave, basta con aumentar la proporción de aguacate.
Cómo preparar gazpacho verde en tres minutos
La elaboración de este gazpacho es muy sencilla. Primero, lava y trocea todos los ingredientes. Después, colócalos en el vaso de la batidora junto con un poco de sal, vinagre de Jerez y aceite de oliva.
Tritura durante varios segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Para ajustar la textura, añade agua poco a poco. Si buscas un resultado más cremoso, incorpora un poco más de aguacate o aceite de oliva. Si prefieres un gazpacho más ligero, utiliza una mayor cantidad de agua fría.
Una vez terminado, guárdalo en la nevera hasta el momento de servir. Cuanto más frío esté, más refrescante resultará.
Cómo servir el gazpacho verde
El gazpacho verde puede servirse solo o acompañado de diferentes ingredientes.Una de las opciones más sencillas consiste en añadir un chorrito de aceite de oliva y unos dados de pepino. También puede decorarse con cebolla picada, jamón troceado, aguacate o hierbas frescas.
Para una versión más original, se puede acompañar con cebolla caramelizada o pequeños picatostes.
Esta receta de gazpacho verde es rápida, versátil y perfecta para los días de calor. Además, puede prepararse con antelación y conservarse en la nevera para disfrutarla como entrante, cena ligera o aperitivo.
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