Los mejores vinos gourmet de Córdoba

En el centro geográfico de Andalucía, donde las tierra blancas de albariza reflejan con nitidez la intensidad del sol andaluz, se gestan algunos de los vinos más singulares y prestigiosos del mundo: los de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, un territorio en el que la uva Pedro Ximénez es la reina absoluta y el sistema de criaderas y soleras dicta el ritmo pausado del tiempo.

A diferencia de otras zonas vinícolas, el grado alcohólico se alcanza en Córdoba de forma natural, gracias a la excelente madurez de la fruta, dando lugar a una tipología de vinos que son puro patrimonio líquido.

El estandarte indiscutible de la zona es el fino, un vino que nace de una fermentación completa que da lugar a un elixir seco, ligero y pálido. Su rasgo distintivo es la crianza biológica, un proceso fascinante en el que una capa de levaduras vivas, denominada «velo de flor», aísla el vino del oxígeno dentro de la bota de roble americano. El resultado es un vino punzante, con notas de almendra y masa de panadería. Es el acompañante perfecto para el jamón ibérico, los mariscos de la cercana Costa del Sol y, por supuesto, el emblemático salmorejo cordobés.

Cuando ese velo de flor desaparece, ya sea de forma natural por falta de nutrientes o provocada por el bodeguero, comienza la crianza oxidativa. Así nace el amontillado, un vino de transición, con un color ámbar elegante y un aroma complejo que recuerda a las avellanas y las madera nobles. Su versatilidad en la mesa es realmente asombrosa, armonizando magistralmente con carnes blancas, alcachofas o quesos curados.

Adela Córdoba y Juan Márquez catan un vino recién extraído de la bodega de tinajas de Pérez Barquero, en Montilla. / córdoba

Para quienes buscan estructura y cuerpo, el oloroso es la respuesta. Aquí ya no hay presencia de flor: el vino se expone directamente a la acción del oxígeno desde el inicio de su envejecimiento. Con el paso de los años en la solera, el vino adquiere una graduación mayor y notas tostadas, de madera vieja y frutos secos. Su potencia exige platos de intensidad similar, como guisos de caza mayor, rabo de toro estofado o carnes rojas a la brasa.

Mención especial merece el palo cortado, ese «accidente enológico» tan buscado que combina la nariz delicada y elegante del amontillado con la rotundidad y estructura en boca del oloroso. Se trata de una joya escasa y misteriosa que los mejores sumilleres reservan para bocados complejos, platos especiados y momentos de introspección gastronómica.

El ritual del Pedro Ximénez

Con todo, no se puede entender Montilla-Moriles sin su vino dulce natural. Tras la vendimia, las uvas se someten al tradicional proceso del «asoleo», extendiéndose en alfombras de esparto bajo el ardiente sol de agosto para concentrar los azúcares del fruto hasta convertirlos en pasas. Tras una crianza oxidativa prolongada en bota, el Pedro Ximénez se transforma en un néctar denso, de color azabache, con recuerdos profundos a higos, dátiles y café. Aunque es el postre por excelencia y el aliado imbatible del chocolate negro o el queso azul, tomarlo solo es una experiencia sensorial completa y reconfortante.

A día de hoy, Montilla-Moriles sigue demostrando que su tradición es su mayor vanguardia. Estos vinos no solo cuentan la historia de una tierra y un clima, sino que representan una forma de entender la vida: con paciencia, sabiduría y un respeto sagrado por el paso de las estaciones en la quietud de las bodegas.

Lemonier Chardonnay Elaborado con uvas Chardonnay, este vino destaca por su baja graduación de doce grados. Mediante tecnología moderna y control de temperatura, Bodegas Delgado obtiene un blanco pálido, fresco y frutal, ideal para acompañar ensaladas, pastas, mariscos y también pescados. Bodegas Delgado. C/ Cosano, 2 - Puente Genil 957 600 085

Monteverde Monteverde es un vino joven elaborado con Pedro Ximénez, Montepila y Moscatel. Destaca por su color pajizo, aromas a pera, manzana y mango. En boca es suave, fresco y untuoso, fruto de una vinificación minuciosa que busca transmitir alegría y frescura en buena compañía. Bodegas El Monte. Carretera A-3132, Km 35 - Moriles 655 867 960

Los Injertos Este monovarietal elaborado con uva Pedro Ximénez, procedente de la Sierra de Montilla, nace en suelos de albero a 525 metros de altitud. Tras una crianza biológica de nueve meses en tinaja, ofrece notas cítricas y herbáceas, destacando por su volumen elegante y persistencia en boca. Los Insensatos de La Antehojuela Vereda. Cerro Macho, s/n - Montilla 629 226 281

Flor de Córdoba Este vino blanco joven elaborado con uva verdejo de la Sierra de Montilla destaca por su brillantez amarillo pálida. Con 13,5 grados de alcohol, ofrece aromas intensos a frutos tropicales y té verde. Su paso por boca es suave, fresco y salino. Ideal para acompañar ensaladas, pescados o quesos. Bodegas Navarro. Avda. Antonio y Miguel Navarro, 1 - Montilla 957 650 644

Fino CB Elaborado con uva de la variedad Pedro Ximénez, el fino CB es el emblema de Alvear, la bodega más antigua de Andalucía. Este vino natural envejece bajo velo de flor durante seis años. Sus siglas recuerdan al Capataz Billanueva, quien marcaba las mejores botas desde el siglo XIX. Bodegas Alvear. Avda. Boucau, 6 - Montilla 683 397 392

Fino Cobos Este vino fino monovarietal de uva Pedro Ximénez, nacido en las albarizas de la Sierra de Montilla, cuenta con tres años de crianza biológica. Destaca por su brillo amarillo pálido y aromas a levadura. Seco y punzante, marida con ibéricos, mariscos, consomés y carnes blancas. Navisa. Avenida José Padillo Delgado, s/n - Montilla 957 650 450

Fino Tres Palacios El Fino Tres Palacios, elaborado con uva de la variedad Pedro Ximénez, presenta un color amarillo con tonos verdosos. Con 15 grados de alcohol y crianza biológica, ofrece aromas punzantes con notas tostadas y almendradas. En boca es seco, de acidez equilibrada, retrogusto intenso y paso fácil. Cooperativa Agrícola La Unión. Avda. de Italia, 1 - Montilla 957 651 855

Fino El Caballo Cordobés Este vino fino de la Sierra de Montilla, con 15 grados naturales, envejece 30 meses bajo velo de flor. Presenta un perfil brillante con aromas a fruta pasificada y bollería. En boca es fresco y salino, ideal para acompañar pescados ahumados quesos, ibéricos y jamón, siempre muy frío. Lagar Los Raigones. Ctra. Montilla - Llano Espinar, Km 5 - Montilla 619 161 662

Doblas Amontillado El Amontillado Doblas es un vino de crianza mixta que suma veinte años de envejecimiento en roble americano. Tras una etapa biológica de diez años bajo velo de flor, atraviesa otra década de fase oxidativa. Fi- nalmente, el producto se extrae y embotella directamente desde las botas. Bodegas Doblas. C/ 28 de Febrero, 25 - Moriles 957 537 942

Amontillado Este amontillado, elaborado con uva Pedro Ximénez en Moriles Altos, ofrece 16,5% de grado natural. Tras quince años de crianza bajo velo y oxidación, presenta notas punzantes a frutos secos y vainilla. Un vino envolvente, salino y persistente, ideal para quesos madurados. Lagar de Los Frailes. Moriles Altos - Aguilar de la Frontera 607 654 375

Amontillado Este amontillado, de producción limitada, nace de un vino fino con prolongada crianza biológica que evoluciona mediante una lenta fase oxidativa en maderas nobles. Presenta un color ámbar limpio, aromas a levadura y frutos secos, con un paso por boca seco, salino, intenso y persistente. Lagar de Santa Magdalena. Lagar de Santa Magdalena - Moriles 683 357 546

1905 Solera Fundacional Uno de los pocos vinos del mundo en obtener 100 puntos Parker en dos ocasiones: 2016 y 2024. La crítica de todo el mundo alaba su riqueza aromática, su concentración, su delicada y a la vez arrolladora belleza. Ideal con chacinas ibéricas, salazones y escabeches o quesos muy añejos. Bodegas Pérez Barquero. Avda. Andalucía, 27 - Montilla 957 650 500

Palo cortado especial Este palo cortado monovarietal de Pedro Ximénez, con 16% de alcohol, combina crianza biológica y oxidativa, mediante el sistema de criaderas y solera en roble americano. De color caoba y tonos topacio, ofrece un sabor amplio, suave y delicado con notas aromáticas a flor de avellana. Bodegas Cruz Conde. Ronda de Canillo, 4 - Montilla 957 651 250

Palo cortado Este palo cortado ecológico de uva Pedro Ximénez conjuga crianza biológica y oxidativa durante treinta años en roble americano. Presenta color caoba, aromas a avellana y cacao, con una boca potente. Es un vino seco, ideal para acompañar ibéricos, quesos curados o platos de cordero. Finca Bytron. Ctra. Córdoba-Málaga, Km 43 - Montilla 630 76 88 77

Palo cortado Este palo cortado, monovarietal de Pedro Ximénez, combina dos años de velo con diecinueve de fase oxidativa. Reúne la nariz característica del amontillado y la boca aterciopelada del oloroso, consolidando una trayectoria enológica a la que Miguel Cruz dedica especial devoción. Lagar Blanco. Ctra. Cuesta Blanca, Km 4,4 - Montilla 628 319 977

Palo Robles Este amontillado de la DOP Montilla-Moriles, elaborado con uva Pedro Ximénez de Moriles Altos, se embotella tras quince años de crianza biológica bajo velo de flor y oxidación. Presenta notas punzantes a frutos secos y vainilla. Un vino envolvente, salino y persistente, ideal para quesos. Bodegas Robles. Ctra. Córdoba-Málaga, Km 47,5 - Montilla 957 650 063

Tauromaquia Viejísimo Este oloroso viejísimo de Montilla- Moriles, elaborado con uva Pedro Ximénez, presenta una crianza oxidativa superior a 25 años en roble americano. Con 19% de alcohol y color caoba, ofrece aromas intensos a nuez y pasas, siendo un vino seco, estructurado, aterciopelado, carnoso y muy elegante. Bodegas Gracia Hermanos. Avda. Marqués de la Vega, 103 - Montilla 957 650 162

Oloroso Este vino oloroso de la DOP Montilla-Moriles presenta un color caoba de buena capa y un aroma muy intenso y penetrante. Elaborado mediante sistema de criaderas y solera en roble americano, Bodegas Jesús Nazareno lo presenta en botella de 75 centilitros con un cierre ‘pilfer’ de aluminio. Bodegas Jesús Nazareno. Avda. Cañete de las Torres, 33 - Baena 957 670 225

Viejo Oloroso Este vino de color caoba oscuro destaca por poseer mucho cuerpo, siendo seco, lleno y aterciopelado en boca. Con una graduación entre 15,5 y 18 grados, resulta ideal como aperitivo. Acompaña a la perfección platos de pastas, quesos azules y diversas carnes rojas de gran intensidad aromática. Bodegas Luque. C/ Trocha de la Molinera, 3 - Doña Mencía 957 676 029

Poley Oloroso 15 Años Este vino monovarietal de Pedro Ximénez de la DOP Montilla-Moriles presenta quince años de crianza oxidativa. Con color caoba y 17,5% de alcohol, ofrece aromas a madera vieja, tofe y frutos secos. Es un vino seco, salino y suave, ideal para carnes en salsa, estofados y verduras. Bodegas Toro Albalá. Avda. Antonio Sánchez, 1 - Aguilar 957 660 046

Pedro Ximénez Solera Este Pedro Ximénez, elaborado con uvas pasificadas al sol y envejecido en roble americano desde 1998, presenta un color azabache intenso. Ofrece aromas complejos a higos secos y cacao, con una boca densa y persistente. Es ideal entre 10 y 12 grados, para acompañar postres y quesos azules. Bodegas del Pino. Llano del Calvario, 8 - Montalbán de Córdoba 957 310 583

Marqués de la Vega Solera Este dulce natural, envejecido en roble americano mediante criaderas y soleras, destaca por su densidad y color caoba casi azabache. Presenta aromas a uva pasificada y tostados, con un paladar equilibrado que recuerda al café, higo y cacao, manteniendo una acidez que evita el empalagamiento. Bodegas Galán Portero. Avda. Marqués de la Vega, 76 - Montilla 957 664 237

Amanecer Elaborado por Bodegas La Aurora bajo la DOP Montilla-Moriles, este monovarietal de uva Pedro Ximénez procede del asoleo que se lleva a cabo en la pasera de la propia cooperativa, con una riqueza en azúcares superior a 272 gramos por litros. Posee una crianza de diez años en botas de roble. Bodegas La Aurora. Avenida de Europa, 7 - Montilla 957 650 362