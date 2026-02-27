Los mejores vinagres gourmet de Córdoba

El Vinagre Seco Gran Reserva Flor del Genil, de Bodegas Delgado (Puente Genil), se elabora mediante crianza tradicional en madera. De aroma intenso y sabor equilibrado, aporta personalidad a ensaladas, marinados y todo tipo de elaboraciones gourmet de alta cocina.

El Vinagre Dulce al PX Reserva se elabora a partir de vino Pedro Ximénez y envejece al menos dos años en madera mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras. De aroma intenso, dulzor equilibrado y gran persistencia, es ideal para ensaladas, reducciones, carnes y recetas gourmet.

