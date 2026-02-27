Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía de productos gourmet de Córdoba 2026

Los mejores vinagres gourmet de Córdoba

La provincia cordobesa es referente mundial del acético de calidad

Segunda Feria Profesional del Vinagre organizada por la asociación Vinavin en el Hoterl Hesperia.

Segunda Feria Profesional del Vinagre organizada por la asociación Vinavin en el Hoterl Hesperia. / CÓRDOBA

Rafael C. Mendoza

Flor del Genil Gran Reserva

Flor del Genil Gran Reserva

El Vinagre Seco Gran Reserva Flor del Genil, de Bodegas Delgado (Puente Genil), se elabora mediante crianza tradicional en madera. De aroma intenso y sabor equilibrado, aporta personalidad a ensaladas, marinados y todo tipo de elaboraciones gourmet de alta cocina.

Bodegas Delgado SL. Cosano, 2 - Puente Genil 957 601 537

Vinagre Dulce al PX

Vinagre Dulce al PX

El Vinagre Dulce al PX Reserva se elabora a partir de vino Pedro Ximénez y envejece al menos dos años en madera mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras. De aroma intenso, dulzor equilibrado y gran persistencia, es ideal para ensaladas, reducciones, carnes y recetas gourmet.

Bodegas La Aurora. Avda. de Europa - Montilla 957 650 362

Vinagre Gran Reserva al PX

Vinagre Gran Reserva al PX

El Vinagre Gran Reserva al Pedro Ximénez de Pérez Barquero se elabora con vino 100% Pedro Ximénez y envejece más de diez años en madera. Elegante e intenso, con notas de uva pasificada y madera noble, es ideal para ensaladas, verduras asadas, escabeches y elaboraciones gourmet.

Bodegas Pérez Barquero. Avda. de Andalucía, 27 - Montilla 957 650 500

Vinagre de PX Sweet

Vinagre de PX Sweet

El Vinagre de Pedro Ximénez Sweet , elaborado a partir de vinos generosos de Montilla-Moriles, destaca por su equilibrio entre dulzor y acidez. De aroma profundo y gran intensidad, resulta ideal para ensaladas, reducciones, carnes, quesos y todo tipo de elaboraciones gourmet.

