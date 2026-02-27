Los mejores productos de quinta gama y veganos gourmet de Córdoba

Lasaña de carne Precocinados La Alacena comercializa todo tipo de productos, y su carta de Quinta Gama es tan extensa como apetecible. Esta lasaña, elaborada con churrasco, contra de vacuno y lomo de cerdo, es solo un ejemplo de ello. Precocinados La Alacena. Pol. Ind. La Viñuela, Fontanería, 4 - Lucena 857 802 004

Tallarines a la carbonara Miplato es la marca del Grupo Bodegas Mezquita que elabora platos caseros con ingredientes naturales. A la receta tradicional italiana de estos tallarines se le ha añadido nata y cebolla pochada. Miplato (Bodegas Mezquita). Imprenta de la Alborada, 247 - Córdoba 673 592 280

Crema verde de Brassicas Preparado para comer en pocos minutos que puede ser protagonista o acompañante de tu comida. Su ingrediente principal es una ‘brassica’ adaptada al clima del valle del Guadalquivir. Además, ayuda al sistema inmune. Setacor. Vega, s/n - Villafranca 670 015 421

Churrasco de pollo marinado En su gama de productos marinados de elaboración propia, Alimentación El Súper ofrece este churrasco de pollo comercializado en paquetes de 500 gramos. Además de su sabor, es apto para alérgicos al gluten. Alimentación El Súper. Avda. Cádiz, 57 - Córdoba 957 201 049

Puntas de solomillo al PX Saborea Mediterránea ofrece unas puntas de solomillo con vino dulce PX preparadas en tan solo unos minutos en el horno o microondas. Están presentadas en barquetas aptas para este tipo de electrodomésticos. Saborea Mediterránea. María Montessori, s/n - Córdoba 957 767 964

Suprema de merluza Acompañada de una cremosa salsa de gambas, este plato está elaborado con merluza fresca cocinada al punto para conservar su textura tierna. Lista para calentar y disfrutar en solo unos minutos. Mesa y Yantar. Pol. Atalaya y Morrón, 11 - Montoro 957 162 12

Hamburguesa 100% vacuno Su especialización ganadera y conocimiento del sector cárnico les han permitido elaborar esta hamburguesa sin aditivos ni conservantes, hecha solo con la mejor carne de vacuno. Combina textura suave y un sabor intenso. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 957 773 888

Miel cruda ecológica montaña La miel de montaña es aquella que proviene de gran altitud, donde las abejas recolectan néctar de flores silvestres. Esto le da un sabor más intenso y complejo. Certificada como ecológica, se vende en formato de 375 y 800g. Verdemiel. Luis Braille, S/N - Priego de Córdoba 688 654 508

Patatas fritas sabor trufa Patatas fritas de producción ecológica controlada con sabor a trufa. Entre sus ingredientes cuenta con un 10% de AOVE, lo que le aporta calidad y sabor. Además, la patata está sazonada con pimienta y ajo. Productos Monti (Biomonti). Ctra. Córdoba-Málaga, 815 - Montilla 957 650 622

Gazpacho Bio sin gluten Este es un producto que sigue la receta tradicional del gazpacho andaluz, pero incorpora hortalizas frescas de calidad, AOVE y vinagre de vino de Jerez. No lleva gluten ni pan, lo que lo hace apto para celiacos. Arteoliva. Pol. El Garrotal, 39 - Palma del Río 957 649 027

Almendra natural Esta almendra es garantía de homogeneidad y sostenibilidad en todos sus sentidos. Su sabor es agradable ante el paladar y contiene un contenido graso alto. Es una de las almendras más solicitadas del mercado internacional. Cortijo La Reina. A-3051, Km 7, 3, - Córdoba 957 328 062