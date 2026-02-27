Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Los mejores productos de quinta gama y veganos gourmet de Córdoba
Alta cocina lista para servir, inspirada en los sabores de la provincia cordobesa
Carlos Gómez
Precocinados La Alacena comercializa todo tipo de productos, y su carta de Quinta Gama es tan extensa como apetecible. Esta lasaña, elaborada con churrasco, contra de vacuno y lomo de cerdo, es solo un ejemplo de ello.
Precocinados La Alacena. Pol. Ind. La Viñuela, Fontanería, 4 - Lucena 857 802 004
Miplato es la marca del Grupo Bodegas Mezquita que elabora platos caseros con ingredientes naturales. A la receta tradicional italiana de estos tallarines se le ha añadido nata y cebolla pochada.
Miplato (Bodegas Mezquita). Imprenta de la Alborada, 247 - Córdoba 673 592 280
Preparado para comer en pocos minutos que puede ser protagonista o acompañante de tu comida. Su ingrediente principal es una ‘brassica’ adaptada al clima del valle del Guadalquivir. Además, ayuda al sistema inmune.
Setacor. Vega, s/n - Villafranca 670 015 421
En su gama de productos marinados de elaboración propia, Alimentación El Súper ofrece este churrasco de pollo comercializado en paquetes de 500 gramos. Además de su sabor, es apto para alérgicos al gluten.
Alimentación El Súper. Avda. Cádiz, 57 - Córdoba 957 201 049
Saborea Mediterránea ofrece unas puntas de solomillo con vino dulce PX preparadas en tan solo unos minutos en el horno o microondas. Están presentadas en barquetas aptas para este tipo de electrodomésticos.
Saborea Mediterránea. María Montessori, s/n - Córdoba 957 767 964
Acompañada de una cremosa salsa de gambas, este plato está elaborado con merluza fresca cocinada al punto para conservar su textura tierna. Lista para calentar y disfrutar en solo unos minutos.
Mesa y Yantar. Pol. Atalaya y Morrón, 11 - Montoro 957 162 12
Su especialización ganadera y conocimiento del sector cárnico les han permitido elaborar esta hamburguesa sin aditivos ni conservantes, hecha solo con la mejor carne de vacuno. Combina textura suave y un sabor intenso.
Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 957 773 888
La miel de montaña es aquella que proviene de gran altitud, donde las abejas recolectan néctar de flores silvestres. Esto le da un sabor más intenso y complejo. Certificada como ecológica, se vende en formato de 375 y 800g.
Verdemiel. Luis Braille, S/N - Priego de Córdoba 688 654 508
Patatas fritas de producción ecológica controlada con sabor a trufa. Entre sus ingredientes cuenta con un 10% de AOVE, lo que le aporta calidad y sabor. Además, la patata está sazonada con pimienta y ajo.
Productos Monti (Biomonti). Ctra. Córdoba-Málaga, 815 - Montilla 957 650 622
Este es un producto que sigue la receta tradicional del gazpacho andaluz, pero incorpora hortalizas frescas de calidad, AOVE y vinagre de vino de Jerez. No lleva gluten ni pan, lo que lo hace apto para celiacos.
Arteoliva. Pol. El Garrotal, 39 - Palma del Río 957 649 027
Esta almendra es garantía de homogeneidad y sostenibilidad en todos sus sentidos. Su sabor es agradable ante el paladar y contiene un contenido graso alto. Es una de las almendras más solicitadas del mercado internacional.
Cortijo La Reina. A-3051, Km 7, 3, - Córdoba 957 328 062
En Biopan elaboran un pan ecológico a mano y cocido en horno de piedra con la mayor de las calidades. Esta hogaza se hace con harina integral y harina de trigo y se comercializa con un peso de 800 gramos.
Biopan. San Francisco, 56 - Lucena 646 705 334
