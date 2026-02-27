Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Los mejores postres gourmet de Córdoba
Repostería artesanal de la tierra cordobesa
Carlos Gómez
Las gachas de Industrias Artesanales Castillo están elaboradas, en un 90%, por mosto de uva, el producto más típico de esta tierra. Su textura cremosa y el contraste de sabores producen un recuerdo a tradición y hogar.
Industrias Artesanales Castillo. 28 de febrero, s/n - Moriles 957 537 783
Llegada esta época del año siempre apetecen unas sabrosas torrijas. En la Panadería-Confitería Nuestra Señora de Araceli consiguen que el pan, empapado en leche, se vuelva cremoso, aun manteniendo su estructura.
Panadería-Confitería Ntra. Sra. de Araceli. La Calzada, 14 - Lucena 957 500 101
Una tarta elaborada con los mejores quesos, con base crujiente y relleno suave, es el postre perfecto para cualquier ocasión. Su unión con la galleta Lotus le aporta aún más sabor. Esta tarta de queso siempre es buena elección.
Pastelería Roldán. P. Amargacena, Avda. Amargacena, 9 - Córdoba 957 202 620
El Quijote cuenta con una gran tradición en la elaboración de este dulce del que Puente Genil es cuna. Comercializado en distintas variedades, este producto puede añadirse o ser protagonista de diferentes recetas.
Membrillo El Quijote. Pol. San Pancracio, 16 - Puente Genil 957 609 096
El Chairo elabora sus famosas perrunillas a partir de su receta familiar, mediante procedimientos artesanos y productos naturales. Este dulce es típico y conocido por todo el Valle de los Pedroches y la zona norte de Córdoba.
Pastelería-Confitería El Chairo. Ayuntamiento, 3 - Pozoblanco 957 770 444
Estos roscos, elaborados con anís de Rute y azúcar ‘glass’, tienen la mezcla perfecta de texturas: crujiente en el primer bocado y masticable en boca. Su aroma a anís evoca a tardes de café y largas sobremesas.
Pastelería La Flor de Rute. Blas Infante, 22 - Rute 957 532 102
Este dulce típico nace de la colaboración entre José Delgado, fundador de la pastelería, y el torero cordobés Manolete. Se trata de una versión reducida del pastel cordobés que el diestro podría llevar consigo a sus viajes.
Obrador San Rafael. Cardenal Portocarrero, 23 - Córdoba 957 274 949
La Pastelería Manuel Aguilar hornea sus lenguas en horno de leña para lograr una textura crujiente en su fino hojaldre. Rellenas de crema pastelera y vainilla, y cubiertas de azúcar, constituyen un postre ideal e inconfundible.
Pastelería Manuel Aguilar. La Corredera, 25 - Montilla 957 650 531
