Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Las mejores mieles gourmet de Córdoba
Los espacios naturales de la provincia ofrecen una gran diversidad floral que favorece la actividad apícola
De color ámbar, que puede variar de claro a oscuro según la floración, presenta un aroma floral suave y un sabor delicado. Es un endulzante natural rico en vitaminas y minerales. Además, es una destacada fuente de energía.
Apifeli SLL. C. Opilano, 4 - Villafranca de Córdoba 654 599 790
De color muy claro y sabor dulce, es una miel suave, delicada, aromática y agradable al paladar. Destaca por sus propiedades relajantes, ayudando a conciliar el sueño y aportando bienestar frente al estrés y la fatiga.
Moramiel SL. La Vaquera, 52 - Hornachuelos 661 889 991
Procede de la floración de matalauva recolectada en Espejo, Montemayor y El Carpio. De color ámbar oscuro, aroma anisado y sabor intenso, es una miel con gran personalidad, muy apreciada por sus propiedades digestivas.
Miel Sierra Montoro. Avda. Doctor Fleming, 17 - Montoro 644 976 349
De color ámbar y aroma suave, presenta un sabor delicado y aromático, muy distinto al de la planta. Es una miel apreciada por sus propiedades alimenticias y por su ayuda en la eliminación de metales pesados.
Palabra de Miel. C. de la Manifestación, 18 - Córdoba 630 555 253
De color oscuro y gran densidad. Es muy aromática y de sabor intenso, con notas de madera, hierbas y frutos del bosque. Destaca por su carácter silvestre, su pureza y por sus propiedades suavizantes para la garganta y la tos.
Miel Doña Laboriosa. Jose Ventura, 12 - Alcaracejos 654 511 048
En pleno corazón de El Viso se elabora la miel de la firma Fuentecillas. En concreto, su miel de sierra es aromática y delicada. Destaca por sus notas florales, tiene función depurativa y es muy rica en sales minerales e hierro.
Fuentecillas Miel de los Pedroches. Avda. Vía del Calatraveño, 4 - El Viso 600 293 629
Muy clara y delicada, es una de las mieles más suaves. Presenta un aroma floral dulce y un sabor ligero con sutiles notas ácidas. De carácter monofloral, destaca por su elaboración artesana y su perfil equilibrado y elegante.
Mielinizate. C. Fuentes de Andalucía, 31 - Villa del Río 695 978 996
De color ámbar oscuro y aroma balsámico, presenta un sabor intenso con notas amaderadas y mentoladas. Elaborada sin aditivos ni procesos industriales, destaca por sus propiedades expectorantes y antibacterianas.
Corduba Miel. Huerta de la Cruz - Córdoba 696 044 746
