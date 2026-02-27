Las mejores mieles gourmet de Córdoba

Miel de flor De color ámbar, que puede variar de claro a oscuro según la floración, presenta un aroma floral suave y un sabor delicado. Es un endulzante natural rico en vitaminas y minerales. Además, es una destacada fuente de energía. Apifeli SLL. C. Opilano, 4 - Villafranca de Córdoba 654 599 790

Miel de azahar De color muy claro y sabor dulce, es una miel suave, delicada, aromática y agradable al paladar. Destaca por sus propiedades relajantes, ayudando a conciliar el sueño y aportando bienestar frente al estrés y la fatiga. Moramiel SL. La Vaquera, 52 - Hornachuelos 661 889 991

Miel de matalauva Procede de la floración de matalauva recolectada en Espejo, Montemayor y El Carpio. De color ámbar oscuro, aroma anisado y sabor intenso, es una miel con gran personalidad, muy apreciada por sus propiedades digestivas. Miel Sierra Montoro. Avda. Doctor Fleming, 17 - Montoro 644 976 349

Miel de cilantro De color ámbar y aroma suave, presenta un sabor delicado y aromático, muy distinto al de la planta. Es una miel apreciada por sus propiedades alimenticias y por su ayuda en la eliminación de metales pesados. Palabra de Miel. C. de la Manifestación, 18 - Córdoba 630 555 253

Miel de bosque de encinas De color oscuro y gran densidad. Es muy aromática y de sabor intenso, con notas de madera, hierbas y frutos del bosque. Destaca por su carácter silvestre, su pureza y por sus propiedades suavizantes para la garganta y la tos. Miel Doña Laboriosa. Jose Ventura, 12 - Alcaracejos 654 511 048

Miel de sierra En pleno corazón de El Viso se elabora la miel de la firma Fuentecillas. En concreto, su miel de sierra es aromática y delicada. Destaca por sus notas florales, tiene función depurativa y es muy rica en sales minerales e hierro. Fuentecillas Miel de los Pedroches. Avda. Vía del Calatraveño, 4 - El Viso 600 293 629

Miel de romero Muy clara y delicada, es una de las mieles más suaves. Presenta un aroma floral dulce y un sabor ligero con sutiles notas ácidas. De carácter monofloral, destaca por su elaboración artesana y su perfil equilibrado y elegante. Mielinizate. C. Fuentes de Andalucía, 31 - Villa del Río 695 978 996