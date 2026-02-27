Los mejores lácteos y quesos gourmet de Córdoba

Queso de oveja cremoso Covap Queso de oveja cremoso Torremilano, elaborado con leche pasteurizada de oveja de sus ganaderías. Su interior es de un blanco marfil con una textura suave y untable. En boca sorprende su sabor de intensidad media. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 900 922 247

Queso curado Fuente la Sierra Artesanal, con una curación durante más de 4 meses. Queso curado Fuente La Sierra, siguiendo la receta del queso Los Pedroches, original de la comarca, que se caracteriza por utilizar cuajo vegetal (’cynara cardunculus’). Fuente La Sierra. Polígono La Tejera (circunvalación)- Pedroche 957 137 564

Cabra semicurado Balanchares Queso de cabra semicurado ecológico Sujaira. Elaborado con leche procedente de cabras que han sido criadas en libertad, alimentándose de pastos sin pesticidas de la Sierra Subbética cordobesa, con sabor único. Los Balanchares. Ctra. A318 Km 68 - Zuheros 639635255/957694714

Curado en AOVE El Palancar Queso curado ecológico de cabra El Palancar, elaborado con leche cruda ecológica de cabra. Sabor intenso y algo picante con notas frutales, debido a la leche cruda de cabra y su buena maduración en AOVE Almaoliva BIO. Quesería El Palancar. Carretera A-339 Cabra,Priego - Carcabuey 957720095/663846454

Curado de bellota Plazuelo Queso curado de leche de vaca y bellotas de encinas de Los Pedroches. La bellota se incorpora en la propia masa antes de su moldeo, integrándola completamente. Aroma único de la convergencia entre el queso y la bellota. Quesos Plazuelo. Carretera CO-7411, Km 0,5 - Villaralto 957 039 018 / 744 612 291

Marqués del Valle con jamón La elaboración de este particular queso con jamón ibérico de bellota, lleva en su masa virutas de jamón, lo que otorga al producto un contraste de sensaciones muy interesantes. Con aroma delicado y matices intensos. Quesos Marqués del Valle. Ctra. El Viso Dos Torres, Km 1,200- El Viso 670 933 038

Covap Gran Reserva El queso de leche cruda de oveja añejo Gran Reserva está elaborado con la receta tradicional. De sabor fuerte, color marfil y un contundente aroma intenso que gusta a cualquier amante de estos productos. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 900 922 247

Fresco La Chacha Sebastiana La receta tradicional de La Chacha Sebastiana sigue siendo la mejor fórmula para elaborar un queso fresco, envasado al vacío para mantener su textura y sabor intactos. En tarrina para mayor comodidad en su consumo. Quesos La Chacha Sebastiana. Cam. Juan Blanco - El Rinconcillo (La Carlota) 957 300 469

Azul de oveja Caraveruela Queso de pasta azul al estilo Caraveruela, de leche cruda de oveja. Si te gustan los quesos azules tienes que probarlo y, si no, es una buena manera de iniciarte. Chispeante y salino. A la venta en formato aproximado de 2,2 kg. Quesería Caraveruela. Mercado de Abastos - Fuente Obejuna 618 530 555

De cabra con romero La Calzada Queso de leche de cabra semicurado y madurado con romero durante al menos 60 días. Leche de cabra recién ordeñada y seleccionada a diario para ofrecer el mejor sabor. Dedicados a la cabra malagueña. Cortijo La Calzada. Paraje Paradejas A-339- Priego de Córdoba 699 954 596

Queso con chocolate Plazuelo Queso semicurado de leche cabra con chocolate en su interior. Dentro del queso se originan unas vetas de chocolate que fluyen a través de la masa, creando un queso con una apariencia visual espectacular. Quesos Plazuelo. Carretera CO-7411, Km 0,5 - Villaralto 957 039 018 / 744 612 291