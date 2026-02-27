Los mejores jamones gourmet de Córdoba

La provincia de Córdoba es sinónimo de productos cárnicos de excelencia y además de fama nacional. Incluso traspasa las fronteras de nuestro país. Como productos elaborados y cocinados destacan el rabo de toro y también otro referente como es el flamenquín y qué decir de los productos que genera el cerdo ibérico, alimentado con bellotas en la dehesa, de los que surge el jamón o los ricos embutidos de sus carnes, sin olvidar los corderos que se alimentan con los pastos de las dehesas o el vacuno de carne de las más afamadas razas.

El denominador común es que son productos cárnicos que tienen como base la cría de una variada cabaña ganadera, con el máximo empeño de los productores de aprovechar los pastos naturales y con una industria transformadora que realiza procesos donde el resultado final es una elaboración de la máxima calidad.

En cuanto a las carnes del cerdo ibérico de bellota, que destacan como uno de los productos más valorados de la gastronomía cordobesa, son una realidad gracias a contar en la provincia, concretamente en Los Pedroches, con la mayor dehesa continua de Europa, en la que los animales viven en libertad, en régimen de extensivo y reciben una alimentación natural de bellotas y de hierba en el periodo de engorde de la montanera. De esas carnes surgen extraordinarios productos gourmet con carnes frescas, embutidos de primer nivel y curados que transforman las avanzadas industrias cárnicas. Sin duda, el jamón de la máxima cualificación, el procedente del cerdo de la raza 100% ibérica y alimentado de bellotas, es el rey, con la garantía añadida de la Denominación de Origen Protegida de los Pedroches, una de las cuatro DOP de ibéricos existente en España.

Una pieza de cordero halal comercializado por Covap. / A. J. González

La demanda de los jamones y paletas, amparados por la DOP Los Pedroches, es ya muy importante en los mercados nacional e internacional y en los principales canales de hostelería y restauración.

Jamones y paletas certificadas de la DOP Los Pedroches

La DOP Los Pedroches ha anunciado que durante 2025 certificó 69.577 jamones y paletas 100% ibéricos, lo que supone un incremento de un 2,8% respecto a 2024, cuando se certificaron 67.684 piezas. Desde el consejo regulador destacan que estas cifras «confirman la solidez del modelo productivo» del sello de calidad y su posicionamiento como «una de las referencias de mayor calidad del ibérico». Los nuevos formatos se imponen y las empresas han apostado por los loncheados de jamones y embutidos, cada vez más demandados por los consumidores. La DOP Los Pedroches indicaba que en 2025 se incrementaron hasta 301.151 los envases de loncheados certificados (en 2024 fueron 246.110).

Los jamones y paletas se pueden disfrutar aquí, pero también llegan a Francia, Italia o Reino Unido. El cordero también destaca por su distinción gastronómica en Córdoba, fruto de una alimentación a base de cereales con una carne de sabor inigualable. Y en el vacuno con sus diferentes razas como retinta, charolais y limousín que producen carnes deliciosas y productos gourmet.

Por su parte, la cooperativa Covap cuenta con su propio centro cárnico, uno de los más modernos de Europa, que lleva a cabo un cumplimiento estricto de las exigencias de bienestar animal, sostenibilidad y trazabilidad y con certificaciones como los sellos IFS, Halal, BRCGS, CAAE o Bienestar Animal Aenor, entre otros.

Esencia Única de Covap El jamón de bellota 100% ibérico Esencia Única procede de cerdos 100% raza ibérica y alimentados con bellota. El jamón ha sido sometido a un largo proceso de envejecimiento en sus propias bodegas naturales durante un periodo mínimo de 36 meses. Esto garantiza su sabor y aroma. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco. 957 773 888 / 900 922 247

El ganador de Agroibérica Jamón de sus cochinos criados al amparo de la DOP. Proceden de cerdos 100% ibéricos de máxima categoría. Jamón de forma alargada y estilizada, color rosáceo en el corte con grasa entreverada y sabor dulce. Ganador en 2025 por tercera vez del concurso al mejor de Los Pedroches. Agroibérica de Pozoblanco. Avda. de El Guijo, s/n - Pozoblanco. 957 770 797

Mío 100% Ibérico DOP El jamón de bellota 100% ibérico de la variedad torbiscal Mío concentra en su composición y textura todas las virtudes de la dehesa. Sorprende en boca por la gran cantidad de matices aromáticos que libera su brillante grasa de bellota al fundirse. Curación de 47 meses dependiendo del peso. Mío 1898. León Herrero, no 9 - Pozoblanco 601 635 990

Sabor del 100% de Camilo Ríos El jamón de bellota 100% ibérico DO Los Pedroches de Camilo Ríos es una obra maestra de la gastronomía española. Elaborado con cerdos ibéricos de pura raza alimentados con bellotas. Herencia familiar y minucioso cuidado en la elaboración y curación como la crianza del cerdo. Embutidos Camilo Ríos. C/ Garabitos, 4 - Fuente Obejuna 957 584 085 · 670 604 518

100% Ibérico de Belloterra El jamón de bellota DOP Los Pedroches de Belloterra es una obra maestra de la gastronomía. De cerdos criados en la dehesa más pura y curado con paciencia, cada loncha es un tributo a la tradición. Su aroma, textura y sabor reflejan la excelencia. Raza 100% ibérica con 36 meses de curación. Belloterra. Poligono Palomares - Añora 957 131 907

El sabor de Ibesa En Ibesa llevan la dehesa a tu mesa y su jamón 100% ibérico de bellota de la DOP, de los mejores ejemplares de cerdos. Con una conformación y untosidad de la grasa extraordinarias. Jamón timbrado con el sello incunable de Ibesa y toda la información al consumidor de origen y calidad. Ibesa. Polígono Cárnico - Villanueva de Córdoba 957 122 000

Ibedul de la DOP Los Pedroches Una de las marcas de Hermanos Rodríguez Barbancho. Jamón Ibedul, el rey del ibérico, de cerdos 100% ibéricos que viven en las dehesas con una dieta que, unida a su estilo de vida activo, da como resultado un jamón de calidad excepcional, con una grasa infiltrada rica en matices y sabor. Hermanos Rodríguez Barbancho. Av. Marqués de Santillana - Hinojosa del Duque 957 140 244

El ibérico de Campo Alto Jamón de cerdo 100% ibérico. Su pureza racial y su sistema de cría y alimentación hacen de este jamón un producto único y exclusivo. Está sometido a los más estrictos controles de alimentación en el campo, secado y maduración natural en bodega por parte de la DOP Los Pedroches. Dehesa de Campo Alto. Pol. Ind. El Caño III - Espiel 957 363 357

Paleta Alta Expresión Covap Paleta de bellota 100% ibérica Alta Expresión, entera cortada a cuchillo y presentada en forma de ‘box’ exclusivo, un formato cómodo que garantiza la conservación de la calidad del producto. 19 sobres de 100 gramos, taquitos y huesos, presentado en un estuche exclusivo con la marca Alta Expresión. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 957 773 888 / 900 922 247

Paleta Señorío 100% ibérica Paleta de Bellota 100% Ibérica DOP Los Pedroches. Pieza procedente de la extremidad anterior de cerdos 100% ibéricos, criados en dehesas y alimentados a base de bellota y de hierba. Identificada con precinto negro de la DOP. Se puede elegir con corte a cuchillo o deshuesado. Señorío de Los Pedroches. Pozoblanco, 70 - Villanueva de Córdoba 601 625 256

Loncheado de Agroibérica Blíster de Jamón de bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches loncheado. Bandeja termosellada al vacío con 100 gramos de jamón de bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches de Agroibérica, cortado a mano y en finas lonchas por el maestro cortador José Martín Arias. Conservando su sabor único. Agroibérica de Pozoblanco. Avenida El Guijo s/n - Pozoblanco 957 770 797