Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Las mejores frutas gourmet de Córdoba
A la gran oferta de cítricos en la provincia se suman melocotones, melones y sandías
Los cítricos sostienen buena parte de la economía agraria de Córdoba y se han consolidado como uno de los cultivos más influyentes de la provincia, tanto por la superficie dedicada a su producción como por la capacidad de generar empleo en municipios del Valle del Guadalquivir. La salud de este sector impacta directamente en la economía local y en la vida de numerosas comunidades rurales que dependen de la producción, la recolección y la comercialización de la fruta, lo que convierte a la citricultura en un elemento central del desarrollo rural. Su evolución anual sirve además como indicador de la fortaleza del sector agroalimentario cordobés en su conjunto.
La naranja sigue siendo la gran protagonista del mapa agrícola cordobés. Variedades como navelina, salustiana o lanelate concentran la mayor parte de la producción, acompañadas por mandarinas y limones que completan una oferta estratégica para el sector agroalimentario local.
Localidades como Palma del Río se han convertido en auténticos motores citrícolas, en las que la actividad en el campo y en centrales hortofrutícolas sostiene buena parte del empleo rural. Junto a estos cultivos, la provincia mantiene una diversificación con frutas de verano, como el melocotón -recolectado entre junio y septiembre-, sandías y melones, así como otras producciones que han ido ganando terreno en los últimos años, como nísperos, chirimoyas, aguacates o pistachos, ampliando la oferta agrícola y generando nuevas oportunidades de comercialización para los productores.
La campaña 2024-2025 concluyó con un sabor agridulce. El balance, presentado en junio en la Cámara de Comercio durante la tradicional Mesa de Cítricos, reflejó que la producción superó la del año anterior gracias a las lluvias, mientras que los precios se mantuvieron estables pese a la demanda irregular. Asaja Córdoba destacó que la recolección fue más favorable que en 2023-2024, aunque sin alcanzar las previsiones iniciales de la Junta de Andalucía, lo que evidencia la dificultad de anticipar con exactitud los efectos del clima y del mercado sobre la evolución del sector.
Cítricos bajo amenaza
La campaña 2025-2026, en cambio, ha llegado marcada por las complicaciones meteorológicas. Las intensas precipitaciones han dejado numerosas plantaciones con problemas de aguado y exceso de humedad, mientras que los fuertes vientos han provocado la caída de fruta en distintas explotaciones. La recolección se está retrasando y la fruta sigue madurando en el árbol, lo que genera incertidumbre sobre la calidad y el rendimiento comercial del producto.
Aun así, la citricultura cordobesa mantiene su fortaleza. De cara a 2025-2026, el aforo de la Consejería de Agricultura estima 253.200 toneladas de cítricos en la provincia, más de un 20% menos que las 320.000 de la campaña anterior.
Para Andalucía se prevén alrededor de dos millones de toneladas, un 13,5% menos, cifras que muestran cómo las fluctuaciones climáticas y de mercado condicionan directamente la planificación y las expectativas del sector cordobés.
La importancia estratégica de los cítricos para la economía local hace que cada campaña sea seguida con atención por productores, autoridades y operadores comerciales, conscientes de que sus resultados repercuten en toda la provincia.
Destaca por su pulpa y zumo de color rojo intenso, una tonalidad que varía según las bajas temperaturas durante su crecimiento. Ofrece un sabor dulce con un ligero toque ácido, ideal para zumos.
Biovalle. Vía Aulio Cornelio, 3 - Palma del Río 686 892 064
De pulpa roja intensa y muy jugosa, ofrece un sabor más dulce y menos amargo que otros pomelos. Es rico en vitaminas C y A y fibra. Ayuda a reducir el colesterol, mejora la circulación y fortalece el sistema inmunológico.
Biovalle. Vía Aulio Cornelio, 3 - Palma del Río 686 892 064
De gran tamaño y piel fina, se caracteriza por una carne muy carnosa y con baja acidez. Rico en licopeno, vitamina C y potasio, es un tomate apreciado por sus beneficios para la salud cardiovascular y su ligereza nutricional.
Cortijo La Reina. A-3051, Km 7, 3 - Córdoba 957 328 062
Cultivado de manera ecológica, presenta una característica forma acorazonada. Su piel es fina y delicada, con tonos que van del rojo intenso a matices anaranjados. Destaca por su sabor dulce y jugoso, con pocas semillas.
La Huerta de los Pedroches. Vereda de Santa Ana, s/n - El Viso 686 867 096
Ideal para zumo, destaca por su gran contenido en jugo y su sabor muy dulce. Tiene piel fina y apenas semillas, lo que la hace especialmente apreciada durante su temporada, que se extiende de noviembre a marzo.
Guadex. Ctra. Palma-Fte. Palmera, Km. 2,5 - Palma 957 710 484
La mandarina Tango, que no posee semillas, es fácil de pelar y presenta una cáscara fina. Su sabor es muy delicioso. La textura de su pulpa es fina. Está comercializada por la empresa Eurosemillas.
Eurosemillas. Paseo de la Victoria, 31 - Córdoba 957 42 17 32
La empresa palmeña cultiva distintas variedades de cítricos en la Vega del Guadalquivir, entre las que se encuentran navelinas, Navels, Navelate, Navel Power, Lanelate, salustiana y Valencialate.
Zamexfruit , SL. Pol. Ind. El Garrotal - Palma del Río 957 710 517
Piel amarillenta y aterciopelada. Tiene aroma intenso y carne dura y ácida. Ideal para cocinar en dulce, mermeladas o compotas, es rico en fibra, vitaminas y potasio, con propiedades digestivas, antioxidantes y astringentes.
Almazaras de la Subbética. SCA Ctra. A-339 Km 17,850- Carcabuey 957 547 028
De tamaño medio-grande y con su piel rugosa característica, se cultiva con matas separadas entre filas y bien nutridas, asegurando un desarrollo óptimo. Destaca por su gran dulzor y sabor refrescante.
La Huerta de los Pedroches. Vereda de Santa Ana, s/n / El Viso 686 86 70 96
Esta fruta de Caridul y Salud se distingue por ser baja en semillas y recogerse en el momento justo de su maduración. Es una de las sandías que tiene una mayor demanda por parte de los fruteros.
Caridul y Salud. Avda. de la Victoria (aldea Quintana), 8 La Carlota / 630273762
Ideal para comer fresco, en ensaladas, postres o mermeladas, destaca por su sabor suave y dulce. De color anaranjado intenso, carne firme y crujiente, y sin semillas, aporta fibra, vitaminas A y C y antioxidantes.
Frutas Mengual. Avenida de las Lonjas, Córdoba 957 75 17 20
Pequeños y redondeados, con piel suave amarilla o naranja y pulpa jugosa, son ideales para comer frescos o en postres. Su sabor combina dulzor y acidez, y aportan fibra, propiedades digestivas y depurativas.
Frutas Carpio SL. Avda de Europa 16, 14550 Montilla 957650209
Con pulpa jugosa, dulce y aromática, los albaricoques son ideales para comer frescos, en postres o mermeladas. De color naranja brillante y piel aterciopelada, favorece la visión, la digestión y la salud inmunológica.
Frutas Carpio SL. Avda. de Europa 16, 14550 Montilla 957650209
La variedad ‘bigtop’ de nectarina se distingue por su dulzura, su pulpa jugosa y aromática y su textura crujiente. Su firmeza permite que conserve su frescura y sabor durante más tiempo tras la recolección.
La Veguilla / La Conchuela SL. Ctra. Margen Izquierda, kilómetro 8,5 / Córdo- ba 650 44 72 32
Es una fruta emblemática de la zona y un cultivo de referencia. Destaca por su sabor y color intensos, con un tamaño y calibre generalmente grandes. Las cajas que se comercializan suelen contener entre 18 y 20 unidades.
La Veguilla / La Conchuela SL. Ctra. Margen Izquierda, Km 8,5 - Córdoba 650447232
La compañía se centra en ofrecer únicamente naranjas de alta calidad procedentes de sus mejores huertas, asegurando frescura y sabor al consumidor. La variedad clásica de mesa figura entre sus productos más populares.
Naranpalma. Polig. El Garrotal / Palma del Río 647942272
