Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Los mejores embutidos gourmet de Córdoba
La provincia cordobesa destaca por la elaboración de productos ibéricos vinculados a las dehesas del norte
El lomo 100% ibérico Esencia Única muestra el veteado procedente del ácido oleico que aporta la alimentación con bellotas y con su aderezado con especias. Es de color rojo, consistencia firme y aroma intenso.
Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 957 773 888 / 900 922 247
Salchichón de solomillo ibérico con trufa, con una de las carnes nobles, el solomillo. Es 100% natural, sin colorantes ni conservantes. Un embutido saludable, de bajo contenido calórico y novedoso en el sector del cerdo ibérico.
Belloterra. Polígono Palomares - Añora 957 131 907
El chorizo de bellota ibérico La Finojosa se elabora a partir de los magros ibéricos de bellota de la más alta calidad. Embutido en tripa natural cular a partir de su receta tradicional con un toque de pimentón característico.
La Finojosa. P.I. Molino de Viento- Hinojosa del Duque 957 142 056
Caña de lomo de gran selección de Álvaro del Valle, empresa con una larga experiencia en el sector cárnico y con elaboración artesanal, siendo fabricantes y mayoristas y con la mejor materia prima del cerdo de bellota.
Jamones Álvaro del Valle. Avda. San Benito, Km 0,95- Hinojosa del Duque 605 390 939
Sobre de 100 gramos de lomo de bellota 100% Ibérico Mío. Correspondiente a la masa muscular lumbar de los cerdos 100% ibéricos. Condimentado con pimentón y ajo para potenciar el sabor de la carne y con su grasa entrevetada.
Mío 1898. Calle León Herrero, 9 - Pozoblanco 601 635 990
Lomo ibérico en aceite de oliva, el lomo de la orza de Productos de la Abuela se elabora con lomos de cerdo de primera calidad y adobados con una mezcla de especias secretas, con un sabor único en cada bocado.
Conservera Cárnica del Sur P. de la Abuela. Ctra. Añora Dos Torres, Km 0,5 - Añora 957 151 514
Carne y grasa de cerdo, pollo, jamón curado, agua, almidón, fibras vegetales, proteínas de guisante y especias. La receta del primer sibarita de la historia Marco Gavio Apicio, con mas de dos mil años, y rescatada en Espejo.
Embutidos Jurado. Ctra. N-432 km 307,4 (fábrica) - Espejo 957376225/957291348
Morcilla ibérica achorizada roja picante de Camilo Ríos para los amantes del picante y del sabor ibérico. Elaborada con grasa de cerdo ibérico de calidad, chorizo y una mezcla de especias y su toque picante extra.
Camilo Ríos. C/ Garabitos, 4 - Fuente Obejuna 957584085/670604518
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
- José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»