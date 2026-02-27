Los mejores embutidos gourmet de Córdoba

Lomo Esencia Única Covap El lomo 100% ibérico Esencia Única muestra el veteado procedente del ácido oleico que aporta la alimentación con bellotas y con su aderezado con especias. Es de color rojo, consistencia firme y aroma intenso. Covap. Mayor, 56 - Pozoblanco 957 773 888 / 900 922 247

Solomillo con trufa Belloterra Salchichón de solomillo ibérico con trufa, con una de las carnes nobles, el solomillo. Es 100% natural, sin colorantes ni conservantes. Un embutido saludable, de bajo contenido calórico y novedoso en el sector del cerdo ibérico. Belloterra. Polígono Palomares - Añora 957 131 907

Chorizo ibérico La Finojosa El chorizo de bellota ibérico La Finojosa se elabora a partir de los magros ibéricos de bellota de la más alta calidad. Embutido en tripa natural cular a partir de su receta tradicional con un toque de pimentón característico. La Finojosa. P.I. Molino de Viento- Hinojosa del Duque 957 142 056

Caña de lomo Álvaro del Valle Caña de lomo de gran selección de Álvaro del Valle, empresa con una larga experiencia en el sector cárnico y con elaboración artesanal, siendo fabricantes y mayoristas y con la mejor materia prima del cerdo de bellota. Jamones Álvaro del Valle. Avda. San Benito, Km 0,95- Hinojosa del Duque 605 390 939

Lomo ibérico en sobre Mío Sobre de 100 gramos de lomo de bellota 100% Ibérico Mío. Correspondiente a la masa muscular lumbar de los cerdos 100% ibéricos. Condimentado con pimentón y ajo para potenciar el sabor de la carne y con su grasa entrevetada. Mío 1898. Calle León Herrero, 9 - Pozoblanco 601 635 990

Lomo de la orza de la abuela Lomo ibérico en aceite de oliva, el lomo de la orza de Productos de la Abuela se elabora con lomos de cerdo de primera calidad y adobados con una mezcla de especias secretas, con un sabor único en cada bocado. Conservera Cárnica del Sur P. de la Abuela. Ctra. Añora Dos Torres, Km 0,5 - Añora 957 151 514

Embutido del Imperio Jurado Carne y grasa de cerdo, pollo, jamón curado, agua, almidón, fibras vegetales, proteínas de guisante y especias. La receta del primer sibarita de la historia Marco Gavio Apicio, con mas de dos mil años, y rescatada en Espejo. Embutidos Jurado. Ctra. N-432 km 307,4 (fábrica) - Espejo 957376225/957291348