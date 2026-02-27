Las mejores bebidas gourmet de Córdoba

Bandolera IPA Un potente aroma y un embriagador sabor a lúpulos, cítricos y florales, singularizan a esta cerveza dorada y de alta fermentación, mimetizando el estilo IPA. Un cuerpo de calificación media y la sosegada presencia de la malta utilizada culminan en una cerveza amarga y lupulada. Cervezas Bandolera. Romero de Torres, s/n - Algallarín 651 992 838

Maritere Soft Pale Ale Un amargor consistente y alargado, culminado con el sabor singular a lúpulos cítricos y herbales, con distinguidos toques de la malta, certificada y de primera calidad, molida en el día de la elaboración. Una cerveza patentada con un color amarillo dorado y altamente agradable en el paladar. Perro Flaco & Co. Fernando Colón, 5 - Córdoba 957 470 000

Sweet Stout Cerveza negra con mucho cuerpo. Combina aromas complejos a café, cacao y caramelo alto y toques de vainilla, tras la oxigenación y una vez servida. Evoluciona hacia las notas de la torrefacta de la malta y el dulzor y la sedosidad otorgada por la adición de copos de avena y lactosa. Cerveza Saliega Valle de los Pedroches. Egido, 56 1oC - Villanueva de Córdoba 618 515 053

Roja tostada Cerveza con carácter, de intensidad aromática media, elevada potencia gustativa y que aúna sabores a cereales, caramelo y regaliz. Estilo Amber Ale, el olfato percibe notas torrefactas procedentes del grado de tueste de las maltas, con diferentes estilos. La espuma exhibe tonos marfiles. Cerveza Califa. Estonia, 1 - Córdoba 678 428 330

Aura Vermut Un vermú elaborado con maceración natural, de tonalidad ámbar, apuntando a caoba y con destellos de oro. En su aroma, sobresalen los cítricos, especialmente la naranja y la mandarina, con notas de limón, pasas, miel y canela. Gestado para el maridaje con una amplia variedad de tapas y platos. Cooperativa Jesús Nazareno. Cañete de las Torres, 33 - Baena 957 670 225

Vermouth Barquero La fórmula botánica exclusiva radica en la uva Pedro Ximénez, el vino de base elaborado en tinajas tradicionales, con una breve e intensa crianza. Un producto revestido de personalidad andaluza, aromas cítricos y especiado, con evocaciones a naranja, canela, madera y almendra amarga. Bodegas Pérez Barquero. Avda. de Andalucía, 27 - Montilla 957 650 500

Vermut Blanco Este vermú muestra un color amarillo y pálido y emerge a través de una selección de vinos blancos, de uva Pedro Ximénez, macerados con hierbas aromáticas y especias como el ajenjo y la artemisa. Su definición entronca componentes sabrosos y equilibrados, con un recuerdo final amargo. Bodegas Delgado. Cosano, 2 - Puente Genil 957 600 085

Vermut Artesano Una raíz de cream, con más de diez años de crianza, rescata la receta original de Alvear. Un vermú artesanal, ele- gante, amplio y equilibrado. Envejecido en botas realizadas con roble americano, incorpora extractos aromáticos; artemisa, romero, salvia, especias como canela y piel de naranja. Bodegas Alvear. María Auxiliadora, 1 - Montilla 957 650 100

Anís Dulce Producto convertido en referencia original de esta marca, con una alta calidad artesanal y distinguido como digestivo, experimenta un tratamiento en calderas centenarias junto a las mejores materias primas seleccionadas, como frutas, guindas, endrinas y otras bebidas espirituosas únicas. Anís Altamirano. Prolongación Cortijuelos, 52 - Rute 957 538 093

Anís Seco Unos precedentes centenarios conservan una elaboración por un meticuloso proceso, con una selección de las mejores materias primas y la destilación en alambiques de cobre con leña de olivo. Entre los sabores, prima el concepto mediterráneo, con una explosión de aromas y texturas. Anís Raza. Ronda de Priego, 7 - Rute 957 538 650

Crema de Torrijas Licor artesanal andaluz y que captura el sabor tradicional de la Semana Santa, entre la pujanza de la canela y la miel. De textura cremosa, ideal para la sobremesa, entre una extensa gama de cremas dulces patentadas. Este producto ofrece una novedosa opción artesanal, frío o con hielo. Mil Paladares de la Ñ. Juan Carlos I, s/ n - Fernán Núñez 661 889 991

Crema Pastelón Cordobés Elaborado con selectos alcoholes y exquisita crema, atrae por el balance perfecto entre dulzor, suavidad y estructura. Su composición recuadra el color canela y la textura típica de la crema, con aromas a almendras y hojaldre, entre inmersiones en leche y canela, con un toque a sidra. Bodegas Cruz Conde. Ronda de Carrillo, 4 - Montilla 957 651 250

Lemonier Brut Nature Reserva Vino espumoso, elaborado por el sistema tradicional de doble fermentación, en botella con lías, durante 24 meses, con la variedad de uva Pedro Ximénez. De apariencia limpia y brillante, amarilla pajiza, y recuerdos a bollería, con sabor seco y otras aportaciones de regaliz y frutos secos. Bodegas Delgado. Cosano, 2 - Puente Genil 957 600 085

Bebida Espirituosa 301 Diferentes alcoholes y destilados vinílicos de baja graduación componen esta bebida espirituosa montillana. De color caoba claro, conserva aromas elegantes a especias dulces, frutos secos y recuerdos a madera de roble. El sabor se transmite cálido, delicado, seco y persistente. Bodegas Navisa. Avda. José Padillo Delgado - Montilla 957 650 450

Brandy Montesco Aguardientes de vino y alcoholes destilados, envejecidos mediante criaderas y soleras, en botas de roble americano, previamente envinadas de amontillados y PX dulce, definen este brandi. Con una media de 10 años, atesora aromas de maderas nobles y vainilla, con fondo de holandas y regaliz. Bodegas Navisa. Avda. José Padillo Delgado - Montilla 957 650 450

Ginebra Zayt Gin Una ginebra que combina una selección de botánicos naturales, conjugando, además, frescor y suavidad, con un sabor que prolonga una textura tendente a la aceituna, concentrando los aromas y sabores del campo, realzando los productos genuinos de la tierra andaluza y lucentina. Zayt Olive. Avda. Joan Margarit, 74 - Lucena 644 067 434

Mezquita Gin Córdvba Una ginebra premium destilada en alambiques centenarios. Toques de hierbas genuinas y un icónico azahar conectan con la esencia de los patios. Este producto emerge como un homenaje a la cultura y la belleza de Andalucía. El sabor, suave y equilibrado, presenta adiciones florales y cítricas. Anís Raza. Ronda de Priego, 7 - Rute 957 538 650

Ginebra La Marquesa Cuatro destilaciones y sin azúcar añadida definen a esta ginebra premium, de fresa y seca. La elaboración abarca la maceración de flor de hibisco, entre ocho botánicos, y dotada de un sabor dulce y suave. Su mejor combinación adquiere referencia en la tónica y una rodaja de naranja. Mil Paladares de la Ñ. Avda. Juan Carlos I - Fernán Núñez 661 889 991

Cannagin Premium El alcohol de grano y los botánicos seleccionados convierten a esta Cannagin en un placer para los sentidos, única y exclusiva, de proyección internacional. La creación evoca la unión entre dos mundos, con ingredientes como enebro, cardamomo, cáscara de lima y de naranja, melisa o cáñamo. Mediterranean Quality Spirits. Marconi, 8 - Montilla 957 592 265