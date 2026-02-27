Los mejores aperitivos gourmet de Córdoba

Patatas fritas artesanas AOVE Las patatas fritas San Nicasio se elaboran a fuego lento con patata seleccionada, AOVE DOP Priego de Córdoba y sal rosa del Himalaya. Crujientes y naturales, destacan por su calidad y sabor gourmet. Patatas Fritas San Nicasio. A-339, Km 19 - Carcabuey 957 543 671

Coolives Curry Las Coolives Curry de Aceitunas Torrent combinan aceitunas de alta calidad con un aromático toque de especias. De sabor exótico y equilibrado, son un aperitivo original y sorprendente para cualquier ocasión. Aceitunas Torrent. Avda. de Córdoba, 110 - Aguilar de la Frontera 957 662 020

Aceitunas machacadas Las aceitunas verdes machacadas Lanzas se aliñan con ajo, pimiento y hierbas aromáticas. De sabor intenso y tradicional, son un aperitivo muy nuestro, típico de taberna y de la gastronomía cordobesa. Aceitunas Lanzas. San Andrés, 7 - Puente Genil 957 604 557

Regañás artesanas Las regañás artesanas Río Grande, crujientes y ligeras, se elaboran con ingredientes seleccionados y pueden presentarse con o sin semillas. Son el acompañamiento ideal para quesos, patés, conservas y aperitivos. Río Grande. Pelagio, 19 - Córdoba 957 750 490

Patatas Castillo de Moriles Las patatas fritas Castillo de Moriles se elaboran de forma artesanal con patatas seleccionadas y aceite alto oleico. Crujientes y sabrosas, destacan por su calidad y su sabor tradicional en cada bocado. Castillo de Moriles. Ctra. CO-760 Aguilar-Moriles - Moriles 957 537 783

Pipas cordobesas Las pipas cordobesas Apervalle se elaboran con semillas seleccionadas y un tostado cuidado que realza su sabor. Crujientes y naturales, son el aperitivo perfecto para disfrutar en cualquier momento. Apervalle. Séptima, 38 A, P.48, 14400 - Pozoblanco 957 117 335

Pistacho tostado aguasal El pistacho tostado al agua y sal de Sagacor se elabora con un tueste suave que realza su sabor natural. Crujiente y equilibrado, es un aperitivo saludable y lleno de matices para cualquier ocasión. Frutos Secos Sagacor. Gabriel Ramos Bejarano, 249 - Córdoba 957 325 864