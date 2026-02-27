Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía de productos gourmet de Córdoba 2026

Los mejores aperitivos gourmet de Córdoba

Aperitivos cordobeses ideales para paladares exigentes

Trabajo con aceituna de mesa de la cooperativa de Posadas (Covidesa).

Rafael C. Mendoza

Patatas fritas artesanas AOVE

Las patatas fritas San Nicasio se elaboran a fuego lento con patata seleccionada, AOVE DOP Priego de Córdoba y sal rosa del Himalaya. Crujientes y naturales, destacan por su calidad y sabor gourmet.

Patatas Fritas San Nicasio. A-339, Km 19 - Carcabuey 957 543 671

Coolives Curry

Las Coolives Curry de Aceitunas Torrent combinan aceitunas de alta calidad con un aromático toque de especias. De sabor exótico y equilibrado, son un aperitivo original y sorprendente para cualquier ocasión.

Aceitunas Torrent. Avda. de Córdoba, 110 - Aguilar de la Frontera 957 662 020

Aceitunas machacadas

Las aceitunas verdes machacadas Lanzas se aliñan con ajo, pimiento y hierbas aromáticas. De sabor intenso y tradicional, son un aperitivo muy nuestro, típico de taberna y de la gastronomía cordobesa.

Aceitunas Lanzas. San Andrés, 7 - Puente Genil 957 604 557

Regañás artesanas

Las regañás artesanas Río Grande, crujientes y ligeras, se elaboran con ingredientes seleccionados y pueden presentarse con o sin semillas. Son el acompañamiento ideal para quesos, patés, conservas y aperitivos.

Río Grande. Pelagio, 19 - Córdoba 957 750 490

Patatas Castillo de Moriles

Las patatas fritas Castillo de Moriles se elaboran de forma artesanal con patatas seleccionadas y aceite alto oleico. Crujientes y sabrosas, destacan por su calidad y su sabor tradicional en cada bocado.

Castillo de Moriles. Ctra. CO-760 Aguilar-Moriles - Moriles 957 537 783

Pipas cordobesas

Las pipas cordobesas Apervalle se elaboran con semillas seleccionadas y un tostado cuidado que realza su sabor. Crujientes y naturales, son el aperitivo perfecto para disfrutar en cualquier momento.

Apervalle. Séptima, 38 A, P.48, 14400 - Pozoblanco 957 117 335

Pistacho tostado aguasal

El pistacho tostado al agua y sal de Sagacor se elabora con un tueste suave que realza su sabor natural. Crujiente y equilibrado, es un aperitivo saludable y lleno de matices para cualquier ocasión.

Frutos Secos Sagacor. Gabriel Ramos Bejarano, 249 - Córdoba 957 325 864

Regañás Ruano’s

Las regañás del Obrador David Ruano, en Córdoba, se elaboran de forma artesanal con ingredientes seleccionados. Finas, crujientes y sabrosas, son el acompañamiento ideal para quesos, embutidos y aperitivos.

Obrador Artesano David Ruano. Av. de la Libertad, 12 - Córdoba 634 452 197

