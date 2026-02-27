Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Los mejores aperitivos gourmet de Córdoba
Aperitivos cordobeses ideales para paladares exigentes
Rafael C. Mendoza
Las patatas fritas San Nicasio se elaboran a fuego lento con patata seleccionada, AOVE DOP Priego de Córdoba y sal rosa del Himalaya. Crujientes y naturales, destacan por su calidad y sabor gourmet.
Patatas Fritas San Nicasio. A-339, Km 19 - Carcabuey 957 543 671
Las Coolives Curry de Aceitunas Torrent combinan aceitunas de alta calidad con un aromático toque de especias. De sabor exótico y equilibrado, son un aperitivo original y sorprendente para cualquier ocasión.
Aceitunas Torrent. Avda. de Córdoba, 110 - Aguilar de la Frontera 957 662 020
Las aceitunas verdes machacadas Lanzas se aliñan con ajo, pimiento y hierbas aromáticas. De sabor intenso y tradicional, son un aperitivo muy nuestro, típico de taberna y de la gastronomía cordobesa.
Aceitunas Lanzas. San Andrés, 7 - Puente Genil 957 604 557
Las regañás artesanas Río Grande, crujientes y ligeras, se elaboran con ingredientes seleccionados y pueden presentarse con o sin semillas. Son el acompañamiento ideal para quesos, patés, conservas y aperitivos.
Río Grande. Pelagio, 19 - Córdoba 957 750 490
Las patatas fritas Castillo de Moriles se elaboran de forma artesanal con patatas seleccionadas y aceite alto oleico. Crujientes y sabrosas, destacan por su calidad y su sabor tradicional en cada bocado.
Castillo de Moriles. Ctra. CO-760 Aguilar-Moriles - Moriles 957 537 783
Las pipas cordobesas Apervalle se elaboran con semillas seleccionadas y un tostado cuidado que realza su sabor. Crujientes y naturales, son el aperitivo perfecto para disfrutar en cualquier momento.
Apervalle. Séptima, 38 A, P.48, 14400 - Pozoblanco 957 117 335
El pistacho tostado al agua y sal de Sagacor se elabora con un tueste suave que realza su sabor natural. Crujiente y equilibrado, es un aperitivo saludable y lleno de matices para cualquier ocasión.
Frutos Secos Sagacor. Gabriel Ramos Bejarano, 249 - Córdoba 957 325 864
Las regañás del Obrador David Ruano, en Córdoba, se elaboran de forma artesanal con ingredientes seleccionados. Finas, crujientes y sabrosas, son el acompañamiento ideal para quesos, embutidos y aperitivos.
Obrador Artesano David Ruano. Av. de la Libertad, 12 - Córdoba 634 452 197
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
- José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»