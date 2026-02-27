Los mejores aceites gourmet de Córdoba

El olivar y el aceite de oliva constituyen un pilar económico, social y cultural de la provincia de Córdoba. Los olivos y el aceite de oliva definen la identidad de una provincia que, junto a la vecina Jaén puede presumir de ser la más aceitera del mundo.

Así, la importancia del aceite va mucho más allá de las cifras de producción, ya que el sector sostiene miles de empleos, colabora a fijar la población en el medio rural y proyecta la imagen de la provincia en los mercados nacionales e internacionales.

En cualquier caso las cifras no dejan lugar a dudas. Para la presente campaña, el aforo del olivar en la provincia se sitúa en 269.100 toneladas de aceite. Sin embargo, las condiciones climáticas han reducido de forma importante la cosecha. Primero fue la falta de agua en el momento de la floración, y este otoño-invierno, los distintos temporales que retrasaron el inicio de la campaña y que han malogrado una parte importante de la cosecha por el agua. La merma, según los productores podría superar el 30%. Es innegable que los efectos del cambio climático están influyendo de manera directa en un cultivo que depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, lo que pone de manifiesto la necesidad de políticas de apoyo y adaptación.

Recogida de aceituna en Córdoba. / Miguel Párraga

Según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a 31 de diciembre de 2025, Córdoba ha producido 120.558 toneladas de aceite, una cifra que supone casi un 30% menos que en la misma fecha de la campaña anterior, cuando ya se habían alcanzado 175.815 toneladas. La situación se complicó en enero, ya que al agua se sumó el viento, que tiró mucha aceituna al suelo, que no podrá ser usada para la obtención de aceite virgen extra.

La producción de aceite en Córdoba

Córdoba es la segunda provincia de España, tanto en producción como en superficie de olivar, un dato que refleja el peso estratégico de este sector. La provincia cuenta con un total de 382.572 hectáreas dedicadas al olivar. De ellas, 1.273 hectáreas corresponden a aceituna de mesa; 81.715 hectáreas son de doble aptitud (se usan tanto para aceituna de mesa como para la obtención de aceite) y 299.584 hectáreas están destinadas al olivar de transformación para la obtención de aceite. Esta enorme extensión supone el 51,4% del total del terreno de cultivo de la provincia, que alcanza las 744.736 hectáreas (terreno forestal excluido).

Cabe destacar la apuesta creciente por la producción ecológica, a la que la provincia dedica 42.461 hectáreas.

En la pasada campaña, Córdoba produjo 286.847 toneladas de aceite de oliva, el 25,4% del aceite andaluz, que sumó 1.147.390 t., lo que supone el 81% del total nacional y cerca del 34% de la producción mundial, según el Observatorio de Precios y Mercado de la Junta de Andalucía.

Hasta octubre pasado, las exportaciones de aceite de oliva cordobés habían supuesto 671 millones de euros, siendo Italia el principal destino del oro líquido producido en la provincia.

Noticias relacionadas

Estas cifras vienen avaladas por la extraordinaria calidad de los aceites cordobeses, reconocida por los más destacados premios nacionales e internacionales, que son reflejo de la búsqueda constante de la excelencia. Un ejemplo de ello es el Rincón de la Subbética, que ha vuelto a revalidar por décima vez el título de Mejor Aceite de Oliva del Mundo, según la prestigiosa ‘The World’s Best Olive Oils’.

Virrey del Pino Este clásico de la cooperativa impulsora de la DOP Baena es uno de los vírgenes extra más premiados de la actual campaña. Virrey del Pino ha conseguido el primer premio de Expoliva 2026 en Frutado Verde Intenso y sumó también el oro en el NYIOOC World Olive Oil Competition de Nueva York. Cooperativa Ntra. Sra. de Guadalupe. Ctra. A-305 Andújar-Baena, Km 53 - Baena. 957 690 809

1490 Pajarero Londres, Japón, Berlín, Atenas... Los más prestigiosos concursos internacionales han reconocido el valor de los AOVE de 1490, entre los que cabe mencionar el Santa María Roseta, un aceite elaborado con la variedad pajarera que combina suavidad, frutosidad y matices delicados. 1490 Fuente de la Rosa. Calle Deanes, 5 - Córdoba. 647 937 370

Los Omeya Picual Filtrado El AOVE Cosecha Temprana Los Omeya Picual Filtrado es una delicia. En nariz son apreciables todos los aromas a verde, a hoja de higuera, a tomatera, a ayosa, a alcachofa. En boca, tiene una entrada dulce, pasando a un amargo agradable y un poco picante, como es propio de la variedad. Cooperativa La Unión. Avda. de Italia, 1 - Montilla. 957 651 855

Lucentina Premium Elaborado con aceituna hojiblanca, este aceite monovarietal destaca por su perfil aromático complejo, frutado con notas verdes, hierba fresca y un toque almendrado. En boca, es equilibrado, con amargor y picor medios y un retrogusto elegante, de calidad gourmet. Cooperativa de Lucena. Avda. de la Infancia, 15 - Lucena. 957 500 419

Rincón de la Subbética Este ecológico renovaba el título de mejor aceite del mundo por décimo año consecutivo. Destaca por su frutado verde muy intenso y una gran complejidad aromática. En boca es dulce de entrada, con amargor y picante de intensidad media, perfectamente equilibrado y persistente. Almazaras de la Subbética. Ctra. A-339 Km 17,850 - Carcabuey 957 547 028

Molino del Duque Premium Este ‘coupage’ de hojiblanca y picual es uno de los reyes de los Premios Mezquita. De intenso color verde esmeralda, presenta aromas frutados de aceitunas verdes e higuera, con recuerdos a almendra y manzana verde. En boca es equilibrado entre amargo y picante, con una leve astringencia. Cooperativa La Aurora. Avda. de Europa, 7 - Montilla 957 650 362

Molino de Leoncio Gómez Este aceite de oliva virgen extra presenta mucha riqueza aromática, de aceituna verde con notas que recuerdan a hierba fresca, almendra verde y tomate. Su sabor es intenso, con un ligero amargor y picor al final. Aromáticamente es un aceite de oliva virgen extra muy equilibrado y complejo. Gomeoliva. Avda. de Granada s/n - Priego de Córdoba 957 700 584

Effero Picual Frutado de aceituna madura con ligeros toques a hoja verde, la entrada es dulce, rápidamente se aprecia el regusto a alcachofa y un amargor y picor ligero y de persistencia media. De un sabor más intenso, es ideal para frituras, guisos y conservantes de embutidos, pescados y quesos. Oleopalma. Ctra. de la Campana, Km 5 - Palma del Río 957 644 936

Arbonaida Este ‘coupage’ de picual y arbequina es un exclusivo producto a la altura de los mejores paladares, con diseños del artista Pablo Rubio. Frutado intenso de innumerables matices, recordando a hierba recién cortada, plátano, tomate e higuera trasladan a un milenario mar de olivos. Arbonaida. Calle Islandia, 21-A - Córdoba 957 326 404

Campolio Arbequina Es un aceite de oliva virgen de sabor afrutado y aroma intenso de aceituna verde con sensaciones claras de hierba recién cortada. En segundo plano, presenta sutiles matices de almendra, tomate, plátano verde y frutos silvestres. En boca, resulta un aceite con mucho cuerpo y equilibrado. Aceites Campolio. Calle Calvario, 56 - Montoro 957 160 475

Francisco Peña Para celebrar su 25 aniversario, Peña de Baena ha creado un AOVE único con una meticulosa mezcla de cuatro variedades: picuda, picual, hojiblanca y nevadillo. De aroma elegante y profundo, en el paladar, es complejo con notas de frutas, toques suavemente amargos y picantes, agradables. Baenaoliva. Calle Francisco Peña, 1 - Córdoba 957 760 003

Blend Tierra Laguna Seleccionado en- tre los 100 mejores AOVE del mundo, según ‘Evooleum Awards 2025’ y Medalla de Oro en los Premios Mezquita 2025, este ‘coupage’ de hojiblanca y picual es agradable y dulce en boca, con matices a hierba recién cortada, hinojo, frutos secos o bellota en nariz. Tierra Laguna. Av Mozárabes, 7 5o1 - Córdoba 659 804 042

Knolive Epicure Este multipremiado AOVE es elegante y de intensidad aromática. Rebosa a manzana y aceitunas maduras. Perfumado y fragante, se distingue por un delicado sabor a hoja de tomate, hierba recién cortada y almendras. Toque de amargor, rematado con un agradable nota a pimienta blanca. Knolive. Ctra. A-339, Km 23 - Priego de Córdoba 957 542 329

Columela Artesano Este ‘coupage’ ha sido cuidadosa- mente formulado para resaltar lo mejor de cada va- riedad: la suavi- dad afrutada de la arbequina, la intensidad de la picual y el frescor de la hojiblanca. El resultado es un AOVE con perso- nalidad, frutado y armónico, con elegantes mati- ces de amargor y picor. Ánfora Quality Products. Ctra. A-379, Km 44,5 - Santaella 957 315 262

Legatum Picudo Es un AOVE de cosecha temprana de la variedad picudo, que se caracteriza por un frutado intenso de aceituna verde, notas de hierba fresca y hortalizas como la alcachofa y la tomatera, recuerdos frutales de manzana y plátano. En boca es ligeramente dulce con amargo y picante medio. Magna Legatum. C/ Obispo Pérez Muñoz, 18 Bajo - Priego 957 547 275

Monteoliva Premium Pajarero Elaborado con la poco común variedad pajarera, este multipremiado AOVE, en boca es muy dulce. Presenta un amargo y un picante de intensidad baja. En el paladar muestra leves notas verdes a hoja de olivo que pronto desaparecen dejando esos recuerdos a nueces y frutos secos. Coop. Olivarera Virgen de la Sierra de Cabra. Avda. Belén, 1 - Cabra 957 502 232

Canoliva Premium Monovarietal de picual, presenta unas sensaciones olfativas con un frutado muy intenso a aceituna verde con notas de tomatera, hierba recién cortada y hoja de olivo. De entrada, en boca el amargor y picor son tan delicados como armoniosos. Es un aceite lleno de complejidad y sutileza. Aceites Canoliva. Ctra. Cañete de las Torres, Km 3 - Baena 957 671 808

Duque de Baena Este aceite de oliva virgen extra es un ‘coupage’ de aceitunas picuda, hojiblanca y picual, destacando por un perfil equilibrado con toques de fruta verde, hoja de olivo y almendra. Es un AOVE limpio, de color amarillo verdoso, con entrada suave, amargo medio y picor fino persistente. Germán Baena. Avda. Padre Villoslada, 57 - Baena 957 670 110

Oro de la Sierra De sabor intenso, aroma fresco y frutado intenso y una calidad incomparable, este AOVE es perfecto para realzar los platos y disfrutar del auténtico virgen extra. De intensidad medio alta y persistente en boca, con moderado picor y amargor. Su paladar complacerá a los más exigentes gourmets. Aceites Rosán. Ctra. Madrid-Cádiz, Km 357 - Montoro 957 162 171

El Gayumbal Se caracteriza por tener un frutado medio alto de aceituna verde, con notas en fase olfativa, principalmente a hierba recién cortada, hoja de olivo, tomatera, manzana y almendra. En boca, la entrada es ligeramente dulce, con un amargo y picante medio. Un aceite con personalidad. Cooperativa Ntra. Sra. del Carmen Zamoranos - Priego de Córdoba 957 556 201

Manuel Molina Ecológico Se caracteriza por un frutado verde muy intenso, con notas aromáticas a hoja de olivo, plátano, tomate, alcachofa y cítricos. En boca, presenta un equilibrio medio-alto de amargor y picor. Complejo y equilibrado, con una entrada frutal que evoluciona a un amargor y picor notable pero armonioso. Manuel Molina. C/ Huertas, 8 - Almedinilla 957 703 143

Nevadillo Negro Temprano Es una joya gastronómica que captura la esencia de la variedad nevadillo negro, con una intensidad frutal notable y una complejidad de aromas herbáceos y frutales que evocan la frescura del campo. Su sabor equilibrado presenta un amargor y picor característicos de la variedad. Pago de las Monjas. Ctra. N–420, salida 54 - Montoro 661 889 991

Emporium Selecto Avalado por algunos de los mejores chefs de España, este aceite de oliva virgen extra es un ‘coupage’ de hojiblanca y picuda que presenta notas verdes, frutado intenso, amargor equilibrado y un picante final que demuestra su frescura. Es un aceite con personalidad, no plano, ideal para carnes. Regere AOVE SL. Calle Membrilleras 10. Nave 18 - Puente Genil 645 417 948