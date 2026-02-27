El crecimiento del sector ecológico en Córdoba

La producción ecológica surge como alternativa a los modelos tradicionales buscando un equilibro ambiental y apostando por técnicas que respeten los ciclos naturales, eliminando los productos químicos de síntesis y favoreciendo la fertilidad naturalidad. El modelo ecológico es, por tanto, una herramienta clave frente al cambio climático y la crisis ambiental. El último estudio de caracterización y proyección de la producción ecológica elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sitúa a España como el mayor productor ecológico por superficie en la Unión Europea y el sexto a nivel mundial. Según ese estudio, la producción ecológica alcanzó en 2023 los 4,94 millones de toneladas lo que supone un aumento del 47,9% con respecto al año anterior. Esta cifra se traduce en un valor de 5.962 millones de euros, con un crecimiento del 77,92% respecto a 2022, lo que consolida este modelo como estratégico y sostenible.

Si España lidera este campo es, en parte, gracias a la aportación de Andalucía, ya que la comunidad autónoma es líder a nivel nacional con 1,4 millones de hectáreas certificadas y el 48% de la superficie nacional en este tipo de producción, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En este contexto, ¿qué ocurre con la provincia de Córdoba? La aportación de los ganaderos y agricultores cordobeses es fundamental porque suyo es el liderazgo a nivel andaluz con las 271.456,66 hectáreas dedicadas a este tipo de producciones, una cifra que la sitúa por delante de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Granada, que superan también las 200.000 hectáreas de producción ecológica. Este guarismo global se ramifica en la distribución de esas hectáreas donde las tierras dedicadas a pastos, praderas y forrajes toman la delantera con un total de 155.083,52 hectáreas. El espacio dedicado al olivar es el segundo en este particular ranking, ya que son 42.460,62 hectáreas las que se dedican a este cultivo. El podio lo cierra el cultivo de cereales con 33.120,69 hectáreas, aunque aparecen espacios para el barbecho y el abono verde, las hortalizas, las legumbres, los críticos o, en menor medida, la vid o lo tubérculos. Una diversidad que se plasma, de igual modo, en los aprovechamientos industriales ecológicos.

El aceite de oliva sigue liderando Aunque la producción ecológica abarca numerosos productos, el aceite de oliva sigue siendo un producto de referencia. Cooperativas y empresas privadas vienen apostando por el olivar ecológico y un producto de altísima calidad.

En este ámbito, las almazaras y envasadoras de aceite se imponen con claridad sobre otro tipo de negocios con 131 en toda la provincia. La otra pata del sector, la ganadería tiene en Córdoba 163.935 cabezas de ganado ecológicas con predominio del ovino de carne seguido del vacuno de carne. La provincia suma 1.505 explotaciones que se dedican a la ganadería ecológica. De ese total, 757 están dedicadas al vacuno de carne y 666 al ovino de carne, un predominio absoluto de ambos sectores aunque también aparecen el porcino (34), el caprino de carne (21) o la apicultora (3).

El olivar ecológico es uno de los cultivos principales en la provincia, en una industria donde Córdoba aporta innovación y calidad. Olipe, la Cooperativa Olivarera de Los Pedroches, fue una de las primeras en apostar por la implantación de la agricultura ecológica a mediados de la década de los 90 del siglo XX. En ese momento, se certificaron los primeros olivares ecológicos y, en la actualidad, la extensión vinculada a la cooperativa supera las 12.000 hectáreas. El cooperativismo es uno de los modelos que apuesta por este modelo de agricultura, que también tiene en la provincia a numerosas fincas dedicadas a la producción de aceite ecológico con experiencias de éxito. Entre ellas se encuentra la finca Valle del Conde, en Luque, en el parque natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba, reformulada a la producción ecológica desde el año 2019. Su ubicación, en una zona de montaña, obligó a sus propietarios a implementar determinadas técnicas para optimizar la producción en sus más de 200 hectáreas dedicadas al olivar ecológico.

En el recorrido por la provincia hay que hacer una parada a su vez en la almazara Núñez de Prado, de Baena, que ha unido cultura y producción olivarera, buscando nuevas fórmulas de negocio o ya en Carcabuey en Almazaras de la Subbética, que aglutina numerosos reconocimientos en la producción de aceite ecológico. En esta industria se une perfectamente el tamaño con el esmero de la calidad y la producción ecológica. Estas cooperativas e industrias son únicamente un ejemplo de una producción en constante renovación y crecimiento.

Y es que la lista puede continuar, pero hay que mirar también a otros productos porque la producción ecológica en la provincia de Córdoba es mucho más amplia. Empresas que apuestan por la diversidad como el Cortijo La Reina, ubicado en la margen izquierda de la Vega del Guadalquivir y que viene implantando diversas certificaciones como producción ecológica, producción integrada, o ‘Global Gap’, además de haber transformado gran parte de sus cultivos poco a poco hacia cultivo ecológico y cultivos con residuos cero. Entre la producción ecológica aparecen sus aceites, pero también legumbres, como el garbanzo ecológico de la variedad blanco lechoso, que destaca por su sabor, por ser muy mantecoso y por el excelente punto de cochura. No es el único cultivo ecológico que ofrece esta empresa porque la diversidad es una de sus señas de identidad y ofrece, de igual modo, almendras ecológicas, espárragos, lentejas o también productos sacados directamente del huerto, como la cebolla, el calabacín o la berenjena.

La diversidad, clave en el mercado La variedad de la producción ecológica en la provincia es evi- dente, como lo es también la apuesta de algunas fincas por extender el modelo y ofrecer al consumidor experiencias don- de se unen la cultura con el acercamiento al terreno.

El ecosistema es fundamental para conseguir ese paso del campo a la mesa, para una propuesta gastronómica con las ideas muy claras. En este repaso de productos no puede faltar uno de los ejes fundamentales: la carne. Aquí la apuesta por lo ecológico también va en aumento a través de la entrada en mercados especializados, la hostelería o, simplemente, la venta directa. Entre los ecosistemas para el desarrollo de esta producción, la dehesa aparece como un escenario propicio que aprovechan muchos ganaderos, productores e industriales para ofrecer un producto de alta calidad. La comarca de Los Pedroches ha sabido sacar provecho de ese ecosistema y fruto de ello son las carnes que ofrece, por ejemplo, la Finca Las Hazas con carnes ecológicas de cerdo, pollo o ternera, en diferentes variedades, que tienen su origen en la crianza en las granjas certificadas como ecológicas y que aportan un plus de calidad y sabor. Son algunos ejemplos del liderazgo cordobés en este tipo de producción, que ya se encuentra lejos de referirse únicamente al aceite de oliva -aunque su peso siga siendo incuestionable-, porque la oferta ecológica que nace en la provincia se caracteriza en la actualidad por la diversidad, el crecimiento y la apuesta por seguir abriendo mercados.