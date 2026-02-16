Guía gastronómica
La lista completa de los nuevos soles Repsol 2026
Consulta aquí la lista completa de los 83 restaurantes distinguidos con nuevos soles Repsol
Ramon Freixa Atelier, A Tafona y Voro consiguen tres soles Repsol
Cata Mayor
La gala de entrega de los soles Repsol que han conducido este lunes los televisivos Lorena Castell y Jorge Ponce en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha coronado a los restaurantes Ramon Freixa Atelier (Madrid), A Tafona (A Coruña) y Voro (Capdepera, Mallorca) con tres entorchados.
En esta edición 2026, los soles de la guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos en España y Andorra: los tres citados con tres, 11 más que obtienen dos y otros 69 que estrenan uno. Cataluña es la comunidad donde brillan más soles (122), seguida de lejos por la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54).
Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de soles de la guía Repsol: 46 con tres, 173 con dos y 589 con uno, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol, con 242 novedades.
Lista completa de los nuevos soles Repsol
Tres soles Repsol
- Ramon Freixa Atelier (Madrid)
- A Tafona (A Coruña)
- Voro (Capdepera, Mallorca)
Dos soles Repsol
- Dos Palillos (Barcelona)
- Smoked Room (Madrid)
- Bascoat (Madrid)
- Callizo (Aínsa, Huesca)
- Fierro (València)
- Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)
- Vandelvira (Jaén)
- Barahonda (Yecla)
- Dromo (Badajoz)
- San Hô (Tenerife)
- La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria)
Un sol Repsol
- Amar (Barcelona)
- Besta (Barcelona)
- Eldelmar (Barcelona)
- Prodigi (Barcelona)
- Fontané (Sant Julià De Ramis)
- Maràngels (Sant Gregori, Girona)
- Dvisi (Palamós)
- Cervus (Reus)
- Quintaforca (Nulles, Tarragona)
- 539 Plats Forts (Puigcerdà)
- Sisè (Lleida)
- Desborre (Madrid)
- Emi (Madrid)
- Los 33 (Madrid)
- Ramon Freixa Tradición (Madrid)
- Bancal (Madrid)
- Otoro Jukusei (Madrid)
- Trèsde (Madrid)
- 2 Estaciones (Valencia)
- Alberte (Vigo)
- Aquiara (Ciutadella, Menorca)
- Arrope (Rueda, Valladolid)
- Asador Nicolás (Tolosa, Guipúzcoa)
- Ausiàs (Pedreguer, Alicante)
- Back (Marbella)
- Baudilio (Valderrobres, Teruel)
- Blossom (Málaga)
- Cocina Cabal (Oviedo)
- Cráter Identidad Canaria (Adeje, Tenerife)
- El Bar Old School Food (Mérida)
- El Bar Valladolid (Valladolid)
- El Baret Wine Bar (Murcia)
- El de Alberto (A Coruña)
- El Paladar by Zuriñe García (Portugalete)
- El Portal de Albarracín (Albarracín, Teruel)
- Erre que Erre (Ibi, Alicante)
- Farigola & Menta (Torrent, València)
- Galino Pueyo (Tardienta, Huesca)
- Gunnen (A Coruña)
- Halconeras de Sancho IV (Funes, Navarra)
- Haydée by Víctor Suárez (La Orotava, Tenerife)
- Hispano 1926 (Murcia)
- Itzuli (San Sebastián)
- Kinu Sevilla (Sevilla)
- La Carboná (Jerez De La Frontera)
- La Casa de los Abuelos (Jumilla)
- Lilium (Arrecife, Lanzarote)
- Mare (Cádiz)
- Marna (Pontevedra)
- Miguel González (Ourense)
- Moderna Tradición (Logroño)
- Moral (Santa Cruz de Tenerife)
- Narbasu (Piloña, Asturias)
- Nardi (Hervás, Cáceres)
- O Secadeiro (Outes, A Coruña)
- Pascua (Salamanca)
- Promesa (Málaga)
- Reina XIV (La Granja de San Ildefonso, Segovia)
- Revés Bistro (Las Palmas de Gran Canaria)
- Simposio (San Antonio de Benagéber, València)
- Snob Cocktail & Food (Pamplona)
- Sukaldean Aitor Santamaria’ (San Sebastián)
- Sutan (Hondarribia)
- Tierra y Vino (Samaniego, Álava)
- Tragatá Málaga (Málaga)
- Troqué (Adeje, Tenerife)
- Veratus (Jarandilla de La Vera, Cáceres)
- Vértigo (Sober, Lugo)
- Ibaya (Canillo, Principado de Andorra)
