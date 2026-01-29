Estas son las cinco hamburguesas ‘made in’ Córdoba que aspiran a coronarse como la Best Burger Spain 2026

La hamburguesa es uno de los platos de comida rápida más populares y uno de los que gana más adeptos año tras año a partir de las creaciones gourmet de los establecimientos especializados en esta receta que proliferan por toda España. La afición ha llegado al punto, que chefs y cocineros se afanan por presentar la receta más rompedora, la salsa secreta más indescifrable y la propuesta más original que haga salivar al comensal más exigente.

La variedad y número de propuestas que se alejan de las recetas clásicas de este plato ha llevado a que paralelamente haya certámenes que congregan a jurados expertos y votación popular para escoger la mejor receta de hamburguesa. Es el caso de Best Burger Spain, el Campeonato de España de Hamburguesas, que este año cumple su sexta edición, y que al voto popular suma la opinión de un grupo de expertos, formado por profesionales vinculados al mundo de la gastronomía, que recorre el país probando las propuestas de los establecimientos participantes.

430 participantes

En la presente edición, que arranca el 29 de enero, participan un total de 430 establecimientos y recetas, lo que supone una cifra similar a la convocatoria de 2025. De ellos, cinco están en la provincia de Córdoba.

Los comensales pueden votar por la Mejor Hamburguesa entre el 29 de enero y el 1 de marzo. De la suma de sus votaciones, más la puntuación del grupo de expertos, se elegirán a los finalistas que participarán en una cara ciega en la final ante un jurado profesional, en Madrid el 10 de marzo, donde se proclamará la receta ganadora.

Las cinco ‘best burger’ de Córdoba

Cinco recetas y otros tantos restaurantes cordobeses participan en la contienda culinaria: Nolito’s, de Puente Genil; Kalmachicha Soul Kitchen, de Córdoba; Godeo, de Córdoba; Godeo 2, de Córdoba; y Ficus, de Palma del Río.

Godeo: Royale Gold

El establecimiento ubicado en Isla Fuerteventura, 62, presenta su receta ‘Royale Gold’ a base de brioche cubierto de ORO comestible, carne de chuletón madurado 100 días, salsa Emmy, mermelada de bacon, costillar de ANGUS a baja temperatura durante 48 horas aromatizado con bourbon, sour cream ahumada y cecina crujiente.

Royale Gold / BEST BURGER SPAIN

Sus creadores la presentan así: “Se trata de una propuesta creada por dos hermanos en nuestro restaurante de Córdoba, concebida para ofrecer una experiencia gastronómica única. Es la hamburguesa con la que llevamos dos años consecutivos arrasando en The Champions Burger, consolidándose como una de las referencias indiscutibles del certamen”.

Godeo 2: La sinfonía perfecta

Situado en Avenida Gran Capitán 35, concurre al certamen son su receta ‘La sinfonía perfecta’ compuesta por brioche artesano de patata, carne madurada de chuleta 100 días, mermelada de cecina ahumada, crema de queso payoyo, mousse trufado de foie de pato y queso parmesano en doble textura.

La sinfonía perfecta. / BEST BURGER SPAIN

“Una hamburguesa donde destacamos nuestra cocina. Pasión, trabajo y constancia en cada detalle. Una combinación que habla por sí sola: el toque dulce y ahumado de la mermelada de cecina, la cremosidad y el carácter del queso payoyo, nuestra mousse casera de foie y trufa que envuelve cada bocado, la doble textura del parmesano, crujiente y melosa, con ese punto salino que lo equilibra todo”, explican.

Nolito’s: Welcome Back

El local de Puente Genil (Plaza Emilio Reina, 6) es uno de los imprescindibles en certámenes de hamburguesas. Se presenta a la edición de 2026 con su burger Welcome Back, que lleva pan brioche artesano, fat smash vaca rubia gallega, queso de tetilla gallego, chutney de bacon, fat bacon caramelizado, salsa Nolito’s y pepinillos encurtidos.

Welcome Back / BEST BURGER SPAIN

La presentan así: “Con esta propuesta, tras habernos puesto en el mapa de las burgers en España con apuestas más arriesgadas y que a más de uno le ha explotado la cabeza, hemos querido plasmar nuestro amor por la burger, cuidando el producto al máximo con una técnica muy pulida para la elaboración de cada ingrediente creando la combinación perfecta entre simplicidad y técnica, queremos demostrar que cada burger tiene su sitio y que hay hueco para todos”.

Kalmachicha Soul Kitchen: Vintage Soul

El local de la calle Isla Fuerteventura 51, propone la receta Vintage Soul con 200gr de picada de entrecot de vaca de Los Pedroches macerado en cerveza 1906 Red Vintage, queso ahumado de Sarria, bacon de Torrezno de Soria, cebolla morada , pepinillos encurtidos caseros al Pedro Ximenez, Salsa secreta Kalmachicha y Brioche Potato Roll.

Vintage Soul / BEST BURGER SPAIN

“Nuestra apuesta este año sigue siendo un concepto clásico de hamburguesa, pero innnovador en los matices. Se apuesta por una agradable cohesión de ingredientes, donde armonizan todos los elementos, destacando el sabor de cada uno de ellos. Al igual que sus texturas en cada bocado. Una hamburguesa de alta calidad que busca el equilibrio y se aleja de lo grotesco, destinada a los que no se suman por moda al mundo de la hamburguesa, sino los comidistas de siempre”, señalan.

Ficus Palma del Río: La Reina

Situada en el Paseo Alfonso XIII s/n, es uno de los establecimientos de referencia de la provincia, y se presenta al certamen con La reina, a base de pan brioche, carne de chuletón, salsa de foie, taco de cebolla a la plancha, queso tierno cabra y bacon crujiente.

La reina / BEST BURGER SPAIN

“La Reina, sencilla y con mucho glamour, ya sabe lo que es tener premios y quiere ser la mejor hamburguesa de España”, indican.

Cómo votar la mejor hamburguesa

Para participar en la votación para elegir la Mejor Hamburguesa de España hay que demostrar que se ha probado la receta. Para ello, el establecimiento facilitará un código que debe introducirse en la página de votación. Una vez dentro, hay que valorar tres ítems y finalizar con una nota general de 1 al 5, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno a una hamburguesa que no repetirías.