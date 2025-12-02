Este es el ingrediente secreto para que el Rabo de Toro te quede como a un auténtico cordobés

En Córdoba hay recetas que forman parte de la vida cotidiana, pero pocas generan tanta unanimidad como el rabo de toro, un guiso tradicional que sigue siendo uno de los platos más representativos de la ciudad.

La creadora de contenido Sofía te cocina, conocida por su serie “Cocinando Andalucía”, ha vuelto a ponerlo en el centro de la conversación con un vídeo que acumula cientos de comentarios.

En él explica paso a paso cómo se prepara este guiso “de toda la vida”, insistiendo en su origen antiguo, en su vínculo con la cocina romana y en lo que, para muchos cordobeses, es la clave del éxito: cariño y paciencia.

Aun así entre los comentarios ha surgido cuál es el verdadero ingrediente secreto para que este plato alcance un nivel superior: un truco que no aparece en el recetario tradicional, pero cada vez más personas lo defienden como un toque final que marca la diferencia.

El guiso tradicional: salpimentar, dorar y cocinar a fuego lento

En su vídeo Sofía arranca con los pasos esenciales: sazonar la carne, enharinarla y dorarla en aceite de oliva antes de preparar el sofrito de ajos, puerro, cebolla, zanahorias y tomate.

Después añade vino tinto y un buen chorro de Pedro Ximénez, que es otro guiño habitual en las cocinas cordobesas. Cuando el alcohol se evapora, incorpora la carne y la cubre con agua o caldo. El resultado necesita alrededor de tres horas de cocción, aunque con una olla rápida bastaría con una.

La creadora avisa también de algo que muchos cocineros conocen: aunque se pida rabo de toro, en la mayoría de sitios se sirve rabo de vaca, simplemente porque es mucho más accesible. Una vez la carne está tierna, Sofía retira los trozos, tritura la verdura para obtener esa salsa espesa y brillante y vuelve a unirlo todo antes de servirlo con patatas fritas y pan para mojar.

El detalle inesperado que se ha vuelto protagonista: el chocolate

Pero el debate llegó en los comentarios. Bajo el vídeo, muchos usuarios empezaron a preguntarle a Sofía si no añadía chocolate, una práctica que varias personas aseguraban utilizar en sus propias cocinas.

Desde “¿y no le pones chocolate?” hasta afirmaciones como “dos onzas de chocolate negro le van de lujo”, el tema se repitió una y otra vez. Incluso hubo quien explicó que en Cataluña es habitual usar cacao en polvo en recetas de carne, o que en Francia ocurre algo similar con platos como la carbonade flamande. Otro usuario describía cómo lo añade “al final, justo cuando la salsa está pasada”, dejando que se derrita con el calor residual.

El objetivo de este toque, según comentan, no es endulzar el guiso, sino darle una textura más suave, más “onctuosa”, como dijo un usuario francés y un matiz más profundo al sabor.