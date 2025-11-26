De las estrellas al Bib Gourmand: estos son los restaurantes de Córdoba incluidos en el oráculo de la Guía Michelin

Los foodies y amantes de la buena gastronomía ya pueden tomar nota de sus destinos culinarios de 2026. Y es que la Guía Michelin 2026 ya ha revelado los restaurantes de España reconocidos con una, dos o tres estrellas Michelín para la próxima temporada, y los establecimientos que contarán con el sello Bib Gourmand en 2026.

El oráculo gourmet de referencia ha tocado con sus estrellas a unos pocos afortunados que durante al menos un año formarán parte de este Olimpo culinario, que pasa por ser el referente internacional en lo que a la buena mesa se referiere. Aparecer en la Guía Michelin ya es de por sí uno de los máximos reconocimientos para chefs y establecimientos, y si, además, se consigue alguno de los distintivos otorgados por el afamado vademécum gastronómico, el pleno es completo.

Una de las creaciones de Noor Restaurant. / RESTAURANTE NOOR

Córdoba, en la Guía Michelin

Córdoba, famosa por su gastronomía y con los chefs Paco Morales (tres estrellas Michelin por su restaurante Noor) y Kisko García (una estrella Michelin por su restaurante Choco), como los máximos exponentes de la cocina local, a los que desde este año se suma el chef Periko Ortega, que ha obtenido su primera estrella Michelin en la Guía de 2026.

La provincia cuenta con 19 establecimientos incluidos en el listado de la Guía Michelin. De ellos, tres cuentan con la distinción de estrella Michelin, ocho con el sello de calidad Bib Gourmand, y otros ocho están destacados como referentes de la hostelería local.

Las estrellas Michelin de Córdoba

Córdoba puede presumir de contar no solo con varios establecimientos reseñados en esta guía, sino que también cuenta en su haber con dos restaurantes laureados con una y con tres estrellas Michelin.

Noor Restaurant

Comandado desde 2016 por el chef cordobés Paco Morales, recibió su tercera estrella Michelin en la gala de la Guía de 2023. Un reconocimiento a una de las trayectorias culinarias más laureadas de los últimos años y que premiaba el tesón y buen hacer de Morales, y su chef Paola Gualandi, en su apuesta por realizar lo que se ha denominado "arqueología gastronómica", explorando la cocina de Al-Andalus a través de los siglos. El buen hacer de Morales ha sido refrendado este 2025, además, con el Premio Nacional de Gastronomía.

Paco Morales con el Premio Nacional de Gastronomía 2025. / Manuel Murillo

Restaurante Choco

La propuesta de Kisko García pasa por reinterpretar la cocina tradicional andaluza, contando una historia sobre Andalucía con la que busca adentrar al comensal en una travesía sensorial por el sur. Para ello, basa su cocina en cuatro principios o inspiraciones: el arraigo, el alma, el ingenio y la esencia.

Kisko García, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El chef cordobés fue el primero en obtener una Estrella Michelin en la capital. Lo hizo en 2011 (para la edición de la Guía de 2012) y año tras año ha renovado la insignia.

ReComiendo

El último en sumarse -este 2025- a las estrellas Michelin en la capital es el chef Periko Ortega, al frente del restaurante ReComiendo, distinguido con una estrella del firmamento Michelin.

El chef Periko Ortega, elaborando un plato. / A.J. GONZáLEZ

Inaugurado en septiembre de 2014, el restaurante ReComiendo, es reconocido por el oráculo culinario por su "diversión, técnica, sabor, recuerdos, profesionalidad… y la personal filosofía culinaria del chef Periko Ortega, que hace todo lo posible por poner "power" en los platos".

Los Bib Gourmand de Córdoba

La Guía Michelin creó a mediados de los noventa el sello Bib Gourmand, con el que identifica a aquellos establecimientos con una excelente relación calidad-precio y con un requisito: el menú completo no puede exceder los 35 euros por comensal.

Este año, el listado local suma un nuevo restaurante: Regadera, con un total de ocho establecimientos con este sello, cuatro en la capital y tres en la provincia:

El Envero

La Cuchara de San Lorenzo

La Taberna de Almodóvar

Terra Olea

Regadera

Karàn Bistró (Pozoblanco)

Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil)

Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río)

Una de las propuestas de Karàn Bistró / Google Photos

Los otros Guía Michelin de Córdoba

Además de los estrella Michelin y Bib Gourmand, la provincia cuenta con nueve restaurantes seleccionados por al Guía Michelin. Diez de ellos están en Córdoba capital:

Garum 2.1

Taberna el nº 10

Casa Pepe de la Judería

La Casa Manolete Bistró

Casa Rubio

Vértigo

Tellus

Celia Jiménez

Mientras que en la provincia cuenta con un establecimiento seleccionado: Casa Pedro en Puente Genil.