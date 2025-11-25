Así es uno de los flamenquines favoritos de Córdoba: “de 60 centímetros y espectaculares”

Más allá del salmorejo o el rabo de toro, si hay un plato del que los cordobeses pueden presumir ese es el flamenquín. Presente en mesas familiares, en barras de toda la vida y en los planes improvisados de cualquier fin de semana, este bocado humilde y potente forma parte del ADN gastronómico de la ciudad.

El flamenquín clásico consiste en una pieza de lomo rellena, normalmente de jamón, rebozada y frita hasta quedar dorada y crujiente por fuera, jugosa por dentro. A partir de ahí cada casa ha ido creando su propia versión: con otros rellenos, diferentes tamaños, salsas, quesos.

El flamenquín que ha conquistado a muchos: 60 centímetros de fama

En Córdoba uno de los nombres que más se repite cuando se habla de grandes flamenquines es La Cigala del Sur: un restaurante situado en la avenida Virgen de los Dolores que desde hace años ha ligado su identidad a este plato.

El propio local se presenta como “La Casa del Flamenquín” y asegura estar especializado en todo tipo de flamenquines, especialmente en sus versiones extra grandes. Entre todas hay una que destaca por encima del resto: el especial de rabo de toro de 60 centímetros.

En las reseñas que dejan quienes lo prueban aparecen menciones directas a este tamaño, a su espectacularidad y a cómo se ha convertido en uno de los principales reclamos del sitio. Clientes aseguran haber ido expresamente “buscando flamenquín grande” y haber encontrado aquí un descubrimiento para repetir.

Y no solo es el de rabo de toro. También se mencionan otras versiones que ya tienen su propio nombre entre los habituales como el de bacon con salsa barbacoa, el de pollo con queso tipo Philadelphia o el extra grande.

Un restaurante marcado por su especialidad

La Cigala del Sur no se construye solo alrededor del flamenquín, pero sí lo convierte en su gran emblema. En su comunicación destacan que están al servicio del cliente desde 1978 y que apuestan por productos de la tierra y cocina tradicional.

Además de los flamenquines, también aparecen entre sus platos más citados son las croquetas caseras, el salmorejo cordobés, el rabo de toro o las frituras de pescado.

En las opiniones se repite que es un lugar muy concurrido, hasta el punto de que muchos clientes recomiendan reservar con antelación, especialmente en horas punta o fines de semana. Hay quienes destacan la rapidez en el servicio, otros la amabilidad del personal y varios coinciden en que las raciones son generosas.