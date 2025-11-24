Así es la hamburguesería de Córdoba que prepara la mejor burger de España

La mejor hamburguesa de España este 2025 tiene sello cordobés y se elabora en Puente Genil. El certamen ‘The Champions Burger’, que este año ha celebrado su sexta edición, ha dictado sentencia y ha coronado la mejor burger nacional después de recorrer más de 50 ciudades en los últimos diez meses para escoger, por votación popular, la mejor receta nacional de este plato de fast food elevado a cocina de autor.

Y es que en los últimos años, hablar de hamburguesas ha trascendido el concepto de comida rápida para convertirse en un elemento de experimentación con ingredientes selectos, versiones imposibles y salsas especiales que son guardadas como alto secreto.

Unas recetas que cada año concurren a concursos y eventos de degustación donde dar a conocer sus propuestas y alzarse con premios a las mejores hamburguesas. Han sido más de 300 hamburgueserías las que han concurrido a la convocatoria de ‘The Champions Burger’, pero solo una se ha coronado con la mejor burger de España: Nolito’s Burger, de Puente Genil.

El equipo de Nolito's recoge el galardón de The Champions Burger en Madrid. / CÓRDOBA

El proyecto de dos hermanos

Detrás de Nolito’s Burger están dos hermanos, Noli y Fran, que se embarcaron en el proyecto de reformar la antigua peluquería de su madre en su Puente Genil natal para reconvertirla en una hamburguesería con un concepto único. Según ellos mismos describen en su página web: “Buscamos y buscamos sin descansar, hicimos miles de pruebas hasta acabar trabajando con los mejores proveedores de carne de vacuno de España, buscando y creando las combinaciones perfectas para que cada bocado sea único y especial, cuidando el más mínimo detalle, desde el pan que es 100% artesanal y hecho exclusivamente para nosotros, hasta las salsas que gran parte de ellas elaboramos diariamente en nuestro local con mucho amor para todos vosotros y que son únicas, creadas para cada combinación de burgers”.

El resultado de su trabajo es un local, ubicado en la Plaza Emilio Reina, 6, de la localidad pontanesa, donde conviven las buger clásica con las propuestas puramente Nolito’s, entre las que destacan cuatro tipos de smashburgers: smash clásico, lacy edge, ultrasmash y fatsmash.

La 'Diamante Azul' de Nolito's gana The Champions Burger. / CÓRDOBA

La receta de la mejor burger de España

En su amplia carta destaca desde este año ‘Diamante azul’, la receta que ha ganado ‘The Champions Burger’. La propuesta del restaurante de Puente Genil destaca por su "originalidad y estética", gracias a su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, acompañado de carne prémium madurada fat smash, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, cheddar, bacon crujiente, mayonesa ahumada y salsa Emmy.

Una corona con 16 premios

La propuesta de Nolito’s Burger llegaba a la final del certamen, celebrada en Madrid durante 18 días, avalada por los 16 premios logrados en su recorrido por la geografía española.

‘Diamante azul’ obtuvo el primer premio en los eventos de Sevilla, Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Gandía, Mijas, Alicante, Badalona, Lleida, San Fernando y Salamanca; el segundo puesto en Cartagena, Algeciras y Gijón; y la medalla de bronce en París.