El aceite de oliva, el ingrediente clave del bizcocho viral de Rosalía: esta es la receta completa

Desde que Rosalía anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Lux ha acaparado todas las miradas. Las redes, televisiones y prensa se han llenado de noticias de la artista. Su irrupción en el centro de Madrid, la presentación de su disco y hasta una filtración han movilizado a todo el país.

Esta misma semana ha acudido como invitada al programa La Revuelta de TVE para hablar de su nuevo trabajo, analizar el buen momento que atraviesa como artista e incluso bromear con Broncano de temas cotidianos, como es habitual en este espacio.

Es ya tradición que los invitados al plató lleven una especie de regalo al equipo. Se ha visto de todo y cada cual intenta ser más original. Si bien, la cantante catalana ha tirado de un clásico que guata a todo el mundo, un bizcocho de aceite de oliva preparado por ella misma, "el que siempre suelo preparar", explicó en televisión. Rosalía lo denominó como "un bizcocho de 14 quilates".

Las redes se han llenado rápidamente de vídeos y post replicando el bizcocho de Rosalía.

La propia cantante explicó los pasos a seguir y ofreció porciones del postre al público para que lo probaran. "Con esto te has superado", afirmó un espectador.

Este es el bizcocho que no pudiste probar si no estabas entre el público:

Ingredientes

Una taza de aceite de oliva virgen extra

Tres huevos

180 gramos de azúcar blanco o moreno

blanco o moreno 120 mililitros de leche entera o semidesnatada

entera o semidesnatada 200 gramos de harina de trigo

de trigo 8 gramos de polvo de hornear

Media cucharadita de bicarbonato sódico

sódico 120 mililitros de licor (por ejemplo Grand Marnier o Anís del Mono)

1,5 cucharaditas de sal

Ralladura de naranja

de 120 mililitros de zumo de naranja recién exprimido

recién exprimido Azúcar glass

La elaboración