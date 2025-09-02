Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar

Dejar el azúcar y abrazar los hábitos sanos se ha convertido en todo un movimiento social. Cada vez son más los supermercados que apuestan por la venta de comidas 0.0% de azúcar o ‘light’. Ahora, las cafeterías se suman a este movimiento con la apertura de la primera cafetería y pastelería sin azúcar de Málaga.

Se trata de Zùsto Café by Eric – la primera franquicia de café sin azúcar en el mundo –, donde todo se elabora utilizando Zùsto, un “revolucionario” sustituto del azúcar que a menudo se llama "el primer azúcar del mundo sin azúcar".

Ubicado en el corazón de Puerto Banús, Marbella, este concepto innovador te ofrece helados, pasteles, tartas y más — todo sin azúcar añadido, pero con el mismo sabor y textura que el azúcar convencional.

Zùsto es una alternativa de azúcar revolucionaria que contiene un 75% menos de calorías y está hecha con un 65% de fibras dietéticas. Replica perfectamente el sabor, la dulzura y la estructura del azúcar, sin ningún inconveniente para la salud.

Al frente de la cocina se encuentra Eric Vermeulen, que aporta su visión refinada y creativa a cada postre. Desde croissants recién hechos hasta helados artesanales, Zùsto Café ofrece un equilibrio único entre la indulgencia y el bienestar.

El concepto fue creado por Thierry Huion, fundador de Zùsto Café, quien reunió innovación, experiencia culinaria y bienestar en un único modelo de franquicia. “Hemos creado los beneficios del azúcar, sin la carga”, dice Huion.

Con las “mejores” materias primas, más allá de pasteles y helados, Zùsto Café ofrece una amplia variedad de delicias sin azúcar, desde café, croissants recién hechos, helados artesanales, pasteles, cereales, mermeladas y piruletas hasta tabletas de chocolate de lujo de Bélgica.

“Zùsto permite a las personas disfrutar de momentos dulces nuevamente, de manera segura y deliciosa”, recalca Huion.

¿Qué lleva este azúcar sin azúcar?

El Zùsto posee: