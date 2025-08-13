Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba

Cada vez más famosos de España eligen Córdoba como destino para desconectar y recargar energías en medio de sus apretadas agendas. La ciudad combina a la perfección un patrimonio histórico único con una oferta gastronómica que conquista a todo el que la visita. Este año, una de las que ha sucumbido a sus encantos ha sido Sara Carbonero, quien eligió la capital califal para disfrutar de una escapada muy completa.

La periodista y presentadora sorprendió el pasado mes de febrero al anunciar su regreso a la televisión con el reestreno de uno de los formatos más polémicos y atrevidos en clave política de este siglo: Caiga Quien Caiga, donde se incorporó como colaboradora. Su vuelta a la pequeña pantalla no le ha impedido seguir cultivando una de sus grandes pasiones: viajar. En sus redes sociales comparte con frecuencia imágenes e impresiones de destinos tan variados como Nápoles, Gran Canaria o Panamá.

Sara Carbonero / REDACCIÓN

Sara Carbonero se enamora de Córdoba

En abril, Córdoba se sumó a esa lista. Durante su visita, Carbonero recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la Mezquita-Catedral, la Judería, el casco histórico, Medina Azahara, la Plaza de la Corredera y el Museo Julio Romero de Torres. Una agenda turística difícil de superar.

En Instagram —donde acumula más de 3,6 millones de seguidores— compartió stories y un post con varias imágenes de su paso por la ciudad, acompañadas de versos de la mítica canción Córdoba del grupo Medina Azahara. Entre los comentarios destacó el de la cantante cordobesa India Martínez: "Qué belleza mi Córdoba y tú juntas".

Sara Carbonero, en Medina Azahara. / INSTAGRAM

Dos paradas gastronómicas con sello cordobés

En una visita tan intensa no podía faltar un homenaje a la cocina local. Para ello, Carbonero eligió un clásico con aires renovados: Bodegas Mezquita Corregidor, un restaurante que apuesta por los productos y sabores de la tierra. La experiencia fue más que satisfactoria, y el propio establecimiento lo reflejó así en sus redes sociales: "Momentos que se guardan en el corazón. Hoy hemos tenido el honor de recibir a Sara Carbonero en Bodegas Mezquita Corregidor. Gracias, Sara, por tu sencillez, tu sonrisa y por llevarte un pedacito de nuestra alma contigo", firmaba el establecimiento acompañado de una foto con todo el equipo. También se fotografió con José Criado, encargado del local.

Pero esta no fue su única parada culinaria. Carbonero también visitó Casa Pepe de la Judería, otro emblema de la gastronomía cordobesa. El equipo del restaurante lo celebró públicamente: "Gente bonita por dentro y por fuera que nos visita. Ayer tuvimos el gran placer de recibir a Sara Carbonero, quien disfrutó en compañía de seres queridos de una comida en nuestra casa. Gracias por el detalle de hacerte una foto con nuestros compañeros. ¡Ya sabes que aquí tienes tu casa en Córdoba!".

Entre historia, cultura y sabor, Sara Carbonero dejó claro que Córdoba es siempre una buena idea.