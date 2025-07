Gazpacho verde: la receta ‘detox’ perfecta para este verano

Es uno de los básicos del verano en las cocinas y restaurantes de España. Bueno, bonito y barato, el gazpacho no solo es una de las recetas estrella de la gastronomía patria, sino un must have para combatir los estragos de la canícula y del calor sofocante que barre la Península de junio a septiembre, en especial en el sur, centro y levante.

Con ingredientes naturales, base del oro líquido del aceite de oliva y muy fácil de preparar, el gazpacho tiene la virtud cumplir con los estándares nutricionales y dietéticos y es un chute de hidratación instantánea tan necesaria cuando se suceden las olas de calor.

Gazpacho de tomate. / CÓRDOBA

De la receta tradicional a todas sus variantes, como el gazpacho de sandía, de fresas o de remolacha, este plato permite experimentar con sus ingredientes para conseguir elevar la experiencia de degustar uno de los platos más populares de la gastronomía nacional.

Gazpacho ‘detox’

Entre esas variantes está el gazpacho verde ‘detox’, que ofrece un plus de valor nutricional a la par que ayuda a mantener a raya los excesos del verano.

Es uno de los preparados que están triunfando entre los influencers gastronómicos, como es el caso de Jaime Maurelo (@by_maure), quien se define como un "entretenedor gastronómico".

Este joven cocinero madrileño se dedica a difundir recetas fáciles y ricas que puede preparar cualquier hijo de vecino. Todas ellas están relacionadas con nuestra tradición gastronómica. Entre las que Jaime Maurelo ha preparado se encuentra el gazpacho verde.

#recetasfaciles #gazpacho #recetasfacilesyrapidas #comidaespañola ♬ Island In The Sun - Weezer @by_maure GAZPACHO VERDE . SÍGUEME para más RECETAS . 🛒INGREDIENTES: - 🍅1 kg de tomate verde de @frutaseloy - 🥑2 Aguacates - 🧅20 gr de cebolla - 🫑30 gr de pimiento verde - 🥒50 gr de pepino - 🧄1/2 diente de ajo sin el germen - 🫒60 ml de AOVE - 🧂7 gr de Sal - 🍇20 gr de vinagre de Jerez . . ¿Como lo hacemos? 1️⃣ Es muy sencillo, empezaremos a cortar nuestras verduras, el tomate, la cebolla, el pepino... etc. . 2️⃣Una vez todo bien cortando lo lavaremos muy bien y lo ponemos todo en una trituradora, mientras se tritura pondremos el aceite, el vinagre y corregiremos de sal. . 3️⃣Cuando lo tenemos ya triturado solo quedaría colarlo por un colador fino para que quede la textura perfecta, lo meteremos en la nevera unas horitas, decoramos con el aceite y ya lo tendremos!! . . Si os ha gustado la receta no os olvidéis de seguirme y comentar que recetas os gustaría que hiciera. . . #recetasdeliciosas

Cómo preparar el gazpacho verde

Los ingredientes necesarios para elaborar el gazpacho verde son tomate verde, aguacate, cebolla, pimiento verde, pepino, un diente de ajo, vinagre de jerez, sal y aceite. Las cantidades a utilizar de cada ingrediente son al gusto.

Por ejemplo, para aquellos que les gusten los sabores más salados o ácidos deberán añadir más tomates que aguacates a su gazpacho. Del mismo modo, los amantes de las recetas dulces, deberán añadir más aguacates que tomates a su gazpacho.

Lo bueno de esta receta es que se puede adaptar a todos los gustos. Además, se puede hacer en un santiamén. Concretamente en tres minutos.

Una vez reunidos todos los ingredientes en un recipiente, podemos proceder a triturarlos con la batidora. Para obtener la textura o la densidad deseada se puede utilizar agua y aceite.

A la hora de servir el gazpacho verde, podemos decorarlo con aceite y trocitos de pepino, jamón troceado o cebolla caramelizada.